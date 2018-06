Tu cum iti aranjezi parul in anotimpul cald? 3 coafuri IDEALE pentru VARA!

Vara este anotimpul perfect pentru a te distra alaturi de prieteni, pentru a descoperi lucruri noi si trai experiente de neuitat. Dar ce te faci cu vremea torida si cu parul care iti ingreuneaza orice activitate si iti strica planurile? Il poti prinde, la intamplare, intr-un simplu coc sau poti sa indraznesti si sa abordezi cele sofisticate si interesante coafuri.

Iata 3 idei inedite pentru a iti aranja parul vara aceasta!

Ponytail – varianta moderna

Cea mai simpla idee de coafura la care toate fetele si femeile ce au parul mediu sau lung apeleaza este celebra ponytail. Deloc complicat, presupunand doar prinderea parului intr-o coada simpla, la nivelul la care sa iti complimenteze fata, acest tip de coafura este unul dintre cele mai des intalnite. Dar, daca esti adepta unui stil mai sofisticat si iti doresti ceva mai mult decat o coada banala, poti apela la diverse trucuri pentru a avea o coafura mai interesanta. Poti incepe prin a iti impleti, foarte aproape de scalp, o suvita din partea din fata a parului, pe care sa o integrezi, mai apoi, alaturi de restul parului prins in coada.

De asemenea, pentru un plus de feminitate si stralucire poti accesoriza coafura intr-o maniera eleganta, discreta si de bun gust. Descopera gama de accesorii pentru par de la Meli Melo Paris si alege produsele care iti sunt pe plac, care se potrivesc personalitatii tale. Pentru acest tip actual de coafura, poti opta pentru un elastic de par ce are un desig special sau, pentru varianta clasica, poti adauga agrafe sau clame cu modele interesante si elegante. Accesorizand in acest fel, coafura ta va fi una moderna, chic, ideala pentru a face furori vara aceasta.

Coafeaza-ti parul folosind o bentita

Daca nu ai suficienta inspiratie pentru a realiza o coafura prea complicata, dar vrei sa ai un look chic, elegant si romantic in acelasi timp, poti folosi un accesoriu de care sa te ajuti in realizarea unei pieptanaturi. In mod sigur ai in colectia ta de accesorii pentru par, o bentita pe care nu ai mai folosit-o de ceva vreme si pe care e cazul sa o pui in evidenta. Iar, daca nu ai inca un astfel de model la indemana, intra pe MELI Melo Paris si alege cele mai recente si atent realizate bentite care vor accesoriza coafurile tale si le vor scoate din sfera banalului. Pentru realizarea cat mai rapida si eficienta a coafurii, pozitioneaza bentita cat mai aproape de radacina parului sau la doua degete peste parte din fata a parului, avand grija ca partea bentitei realizata din elastic sa se afle deasupra suprafetei podoabei tale capilare. Apoi, incepand cu suvitele din fata, rasuceste tot parul pe bentita. Nu uita sa fixezi la final cu agrafe in culoarea parului tau si cu putin fixativ pentru a ii asigura rezistenta si stabilitate coafurii.

Un coc … ceva mai sofisticat

Daca iti doresti ceva mult mai rapid de realizat decat celelalte doua idei prezentate anterior, atunci prinderea parului intr-un coc va fi solutia ideala. Pentru un plus de dimensiune, nu uita sa folosesti un burete de marime medie, mare sau mica, in functie de lungimea parului tau si de cat de bogat este. Pana aici, totul suna cunoscut, nimic neobisnuit sau prea greu, doar un coc banal. Insa, daca esti o persoana care pune accent pe detalii si doresti sa nu treci neobservata, foloseste o esarfa pe care sa o rulezi si sa o prinzi de jur inprejurul cocolui deja realizat. La final, poti alege sa faci o fundita folosind extremitatile esarfei la spate, in parte de fata sau chiar intr-o parte, in functie de cum doresti. Rezultatul va fi unul fabulos, iar tu te vei simti extraordinar purtand aceasta coafura.

Incearca aceste idei de a iti coafa parul vara aceasta si bucura-te din plin de toate activitatile pe care ti-ai propus sa le faci! In plus, prinderea parului in sezonul cald este benefica pentru ca il va proteja de razele puternice ale soarelui.