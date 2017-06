Trei tineri au murit pe loc şi alți doi au fost răniți la Viisoara (foto/video)

Tragedie de Ziua Copilului, destine frânte, anunta cei de la Timponline.ro. Trei tineri au murit pe loc şi alți doi au fost răniți grav, joi după-amiază, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un tren, în Viișoara, la trecerea la nivel cu calea ferată. La spitalul din Bistrița a murit una dintre cele două persoane aflate în stare gravă, băiatul.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi patru autosanitare ale Serviciului Judeţean de Ambulantă. De asemenea, a fost solicitat şi un elicopter SMURD, care a preluat o victimă, o fată de circa 12 ani.

Purtătorul de cuvânt al ISU Bistrița, Marius Rus, a precizat că, în urma impactului, cele cinci persoane din autoturism au rămas încarcerate. Trei dintre acestea – două tinere şi un băiat – au fost scoase moarte de către echipele de descarcerare, iar alte două – un băiat şi o tânără – se aflau în stop cardio-respirator. Răniţii au fost preluaţi de ambulanţe şi transportaţi la spital. Viața tânărului care avea în jur de 20 de ani nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul acestuia la SJU Bistrița.

”Echipajele de intervenție au dus o luptă contracronometru pentru extragerea celor cinci victime găsite încarcerate. În urma impactului extrem de violent, autoturismul a fost târât pe calea ferată aproximativ 200 m. Două dintre victime erau în stop cardiorespirator, iar trei prezentau leziuni incompatibile cu viața. Toate cele cinci victime erau tineri, cu vârste până la 20 de ani”, a menționat Marius Rus.

Circulația feroviară a fost oprită timp de două ore.

Ziua Copilului, zi fatidică pentru cinci tineri din Bistrița

La volan și pe locul din dreapta se aflau două tinere, care au murit pe loc, la fel și un băiat care era alături de alți doi tineri, un băiat și o fată, pe bancheta din spate. Patru dintre pasagerii autoturismului erau frați, provenind dintr-o familie modestă, Petruț-Pop, cu opt copii. Tinerii care și-au pierdut viața aveau de la 14 la 20 de ani și locuiau la blocurile sociale din Viișoara. Părinții lor sunt originari din Negrilești. Culmea, tatăl lor este șofer profesionist.

Mașina condusă de o tânără fără experiență la volan, Lavinia Petruț-Pop, care a nu a oprit la trecerea de cale ferată fără barieră și semnalizată cu crucea Sfântului Andrei, a fost târâtă câteva sute de metri de trenul Regio care circula între Bistrița și Sărmășel. Se pare că fata s-a speriat la vederea trenului, iar motorul i s-a oprit pe calea ferată.

Șoferiţa de 18 ani făcea parte din Consiliul Județean al Tinerilor, reprezentând Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița, și obţinuse permisul de conducere în urmă cu o lună. Săptămâna viitoare ar fi împlinit 19 ani.

Au decedat și doi dintre frații ei, o fată – Daria de 14 ani, care a învățat la Școala Gimnazială nr. 4, și un băiat de 20 de ani, Darius, care a învățat tot la Liceul Tehnologic de Servicii. Culmea ironiei, cu o zi înainte de a muri, Darius distribuise pe Facebook o postare cu un groaznic accident rutier descris de o fată muribundă.

Celălalt tânăr care a murit, de 20 de ani, Rafa Manta pe Facebook, era o rudă a acestora.

O fată de 12 ani, Cosmina, sora celor decedați, a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la Târgu Mureș. Fata care învață la Școala Gimnazială nr. 4 este în stare critică, medicii făcând eforturi să îi salveze viața.



Mesaje sfâșietoare pe Facebook

Pe Facebook au apărut mesaje de condoleanțe ale rudelor, colegilor și prietenilor:

”Sunt conştientă, suntem 2 copii. Iubirea noastră nu putea dura o veșnicie, am trecut peste atâtea lucruri împreună şi nu-mi imaginam că relația noastră se va sfârşi aşa. Te voi iubi mereu suflețelul meu!”, scrie prietena lui Darius.

”Dumnezeu sa vă ierte verișorii mei dragi….mereu veți rămâne în inima și sufletul meu…Dumnezeu să vă aibă în grija lui și să vă alăture îngerilor… Să vă fie drumul lin și să aveți grijă de mine de acolo de sus”

”Astazi de 1 iunie, ziua copilului, este o zi in care 4 copii ne-au parasit. Au plecat afara sa vrea. Dumnezeu are un plan, si uneori nu il intelegem.. voi, prieteni dragi, oameni frumosi cu suflete deosebite, o sa ramaneti in sufletul meu si nu o sa va uit niciodata. Ati fost niste oameni extraordinari, puternici, ati fost niste prieteni foarte buni.. imi este greu sa accept asta.. Dumnezeu sa va odihneasca ! Va iubesc”

”Stirea ca niste fiinte iubite au plecat brusc din viata ta, lasand in urma numai tristete si durere, ne-a socat. Cuvintele sunt de prisos. Ele se rezuma doar la durere, tristete si soc si nu pot aduce nicio alinare. Numai bunul Dumnezeu ne poate ajuta sa intelegem ca drumul lor s-a oprit aici. Dumnezeu să-i odihnească în pace ! O sa imi lipsiti enorm de mult”.

”Dumnezeu sa va odihneasca in pace, colegi/prieteni dragi!!! Suflete nevinovate . Încă nu pot sa cred”

”Nu o să vă uităm niciodată!”