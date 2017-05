Patronul firmei Frasinul audiat la Baia Mare

Pe rolul Tribunalului Maramureş s-a judecat un nou termen din dosarul IPJ Gate. Martorul cheie, citat în vederea audierii în cazul foştilor şefi din poliţia Bistriţa-Năsăud a fost patronul firmei Frasinul, Traian Larionesi.

Dat fiind faptul că în mai multe acte materiale prezentate în rechizitoriu apare numele lui Traian Larionesi şi al tatălui său, care în opinia procurorilor aveau o anumită influenţă asupra poliţiei din judeţul nostru, instanţa a încuviinţat să-l audieze pe acesta în vederea explicării împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier în care era implicat tatăl său dar şi telefoanele pe care omul de afaceri le-a dat anumitor şefi din poliţie pentru a nu-i mai fi oprite maşinile în trafic.

Ce spune DNA

„La data de 30.06.2014, tatăl numitului Larionesi Traian a fost implicat într-un accident rutier produs pe drumul dinspre Sângeorz-Băi spre Ilva. Autovehiculul condus de tatăl lui Larionesi Traian a intrat în coliziune cu un autoturism BMW iar la faţa locului s-a deplasat poliţistul Moldovan Adrian din cadrul Poliţiei oraşului Sângeorz-Băi. (…) Larionesi Traian l-a contactat telefonic pe Mureşan Ioan Ovidiu – inspector şef la IPJ Bistriţa-Năsăud, comunicându-i faptul că poliţistul Moldovan Adrian are intenţia de a reţine permisele de conducere ale celor doi conducători auto implicaţi în accident. În continuare, Mureşan Ioan Ovidiu i-a solicitat comisarului şef Hasnaş Roberto Emil să se deplaseze la Poliţia Sângeorz-Băi şi să îl determine pe Moldovan Adrian să nu reţină permisului de conducere al tatălui lui Larionesi Traian. (…) Hasnaş Roberto Emil i-a raportat telefonic inspectorului şef Mureşan Ioan Ovidiu faptul că «a rezolvat» problema cu Moldovan Adrian”, susţin se arată în rechizitoriul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Cluj.

Traian Larionesi susţine că a insistat să fie sancţionat tatăl său

După ce a depus jurământul în faţa instanţei, Traian Larionesi a început să relateze care au fost împrejurările în care l-a sunat pe Roberto Hasnăş după ce tatăl său, Larionesi Ilie a fost implicat într-un accident rutier.

„Undeva în cursul lunii iunie am fost sunat de tatăl meu Larionesi Ilie, care mi-a comunicat că a fost implicat în accident. Acest lucru a făcut-o pentru că în cadrul firmei am dat o dispoziţie ca în cazul producerii oricărui accident de circulaţie, şoferul implicat să anunţe conducerea firmei. Mi-a explicat că a fost depăşit de un băiat cu maşina şi acroşat în partea stângă a autovehiculului. Mi-a mai spus că poliţistul care a ajuns la faţa locului le-a sugerat să se împace până a doua zi pentru că am înţeles că nu tatăl meu e de vină pentru producerea accidentului, chiar l-am întrebat la telefon de ce să facă acea înţelegere. Mi-a spus că autoturismul condus de tatăl meu nu este avariat grav şi că îi plăteşte cu bani cash iar dânsul să poată beneficia de asigurare. pentru că altfel, poliţistul i-a comunicat că îi ia permisului tatălui meu. L-am mai întrebat încă o dată dacă are vreo culpă în producerea acelui accident, mi-a spus că nu şi chiar a încercat să evite trăgând dreapta cât a putut. Am insistat să rămână la faţa locului şi să aştepte finalizarea procesului verbal dar mi-a comunicat că poliţistul insistă să se împace şi că le-a dat un termen până a doua zi. Pentru că am realizat că poliţistul nu doreşte să încheie acel proces verbal l-am sunat pe inculpatul Mureşan – inspector şef şi i-am spus „ am o rugăminte la dvs., ca poliţia în anul 2014 să-şi facă treaba corect nu să sugereze o împăcare „. Mi-a spus că nu ştie despre ce e vorba şi va trimite un echipaj de poliţie să verifice situaţia în teren. Vreau să precizez că la 9 zile după acest eveniment tatăl meu a fost chemat la parchet, unde i s-a cerut întocmirea unei schiţe dar şi să dea o declaraţie despre cele întâmplate în ziua accidentului. La plecare chiar a fost felicitat de procuror pentru comportamentul corect pe care l-a avut în acea împrejurare”, a declarat Traian Larionesi.

Maşinile lui Larionesi, nu controlate, ci abuzate

În continuarea audierii, Traian Larionesi a fost întrebat cu privire la conversaţiile telefonice dintre el şi Roberto Hasnăş pentru ca anumite maşini ale firmei sale să nu fie oprite în trafic.

Procurorii DNA susţineau în rechizitoriu că Roberto Emil Hasnăş ar fi fost apelat de către Traian Larionesi în octombrie 2014, pentru ca cel dintâi să ia măsuri în favoarea basculelor deţinute de FRASINUL SRL:

„…îi solicită să ia măsuri pentru ca mijloacele de transport ale firmei solicitantului să nu mai fie oprite pentru control şi să nu mai fie aplicate sancţiuni contravenţionale. Larionesi Traian spune: şşşîmi cară basculele de la Măluţ nişte piatră, aici la un drum…o să-ţi explic eu pentru cine…şi dacă-i spun la omul acela, se supără rău, pentru că-i pentru cineva…sună-l un pic să-mi lase basculele să lucre, le tăt opreşte şi le amendează la pod la Şintereag”.

Comisarul şef îi solicită să nu mai discute la telefon ”de astea” şi să-l caute personal. După circa două minute, Hasnăş Roberto Emil apelează un poliţist din subordine solicitându-i să se orienteze, în sensul de a înceta acţiunile de control asupra mijloacelor de transport deţinute de Larionesi Traian”, se arată în rechizitoriu.

„La sfârşitul anului 2014, undeva prin octombrie – noiembrie efectuam nişte lucrări de asfaltare străzi comunale în jud. Bistriţa şi pentru că ştiam că se apropie iarna şi vremea se strică am luat hotărârea în cadrul firmei să lucrăm peste program, cu ore suplimentare, pentru a finaliza lucrarea. Într-una din zile am fost sunat de un inginer de la mine de la firmă care mi-a comunicat faptul că maşinile firmei care transportau piatră 3 erau oprite destul de des în trafic. Mai precis, unul din şoferi a fost oprit de 3 sau 4 ori în aceeaşi zi, fără să se constate vreo neregulă şi fără să fie sancţionat. Singurul lucru care li s-a reproşat şoferilor era că nr. maşinii era murdar şi curge apă din benele încărcate cu balast. În acest context, nemulţumit de atitudinea poliţiştilor l-am sunat pe inculpat. Inculpatul Hasnăş mi-a spus că o să verifice şi o să vadă despre ce e vorba”, a explicat Traian Larionesi.

Întrebări procuror:

– La cine se referă împrejurarea menţionată la pct. 29 din rechizitoriu, cine era persoana aşa importantă care se supără pe poliţie?

– Era vorba de primarul din comuna Şieu, care voia ca neapărat într-un timp foarte scurt, să terminăm până în ziua alegerilor de asfaltat un drum din localitate.

– De când îi cunoaşte pe inculpaţii Mureşan şi Hasnăş şi în ce relaţii este cu aceştia?

– De 15-20 de ani şi am fost în relaţii normale în calitatea lor de şefi de instituţii.

Relevant în speţă este şi faptul că audiat anterior, poliţistul Ioan Florian Zăpârţan a declarat faptul că a văzut momentul în care colegul său Uţiu Ioan a oprit pentru control un autovehicul aparţinând firmei SC Frasinul SRL, care nu avea aşezată prelata obligatorie peste încărcătura transportată.

Uţiu i-a relatat martorului că a fost sunat de inculpat(Roberto Emil) pentru ca acesta să intervină pentru ca autovehiculele aparţinând SC Frasinul SRL să nu mai fie oprite şi controlate.