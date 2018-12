TOP 3 strategii pentru jocurile de casino. Merita sa le incerci!

Toate jocurile de casino sunt bazate pe sansa si noroc. Chiar si cei mai buni jucatori aflati la o masa de poker sunt sfatuiti sa renunte atunci cand au o mana foarte slaba, iar sansele de castig scad considerabil. Acesta este un sfat si o strategie foarte buna care se aplica in cazul oricarui joc, deoarece, mai devreme sau mai tarziu, intervine momentul in care nu ai cum sa mai controlezi jocul in avantajul tau. Cu toate acestea, jucatorii cei mai experimentati se simt foarte siguri pe ei atunci cand au control asupra jocului, asadar se afla in zona lor de confort. Daca vrei sa joci la limita, insa crescand considerabil sansele de castig, incearca sa joci dupa o serie de strategii care, desi te scot din zona de confort, iti pot promite reusita.

Iata un top al celor mai bune strategii de joc pentru player-ii de casino:

Nu renunta la Black Jack

Daca esti un jucator de poker experimentat, probabil ca simti nevoia sa mergi si mai departe, incercand diverse modalitati de joc. Ei bine, aceasta varianta nu este cea mai buna pentru a te pastra in top. E important sa te bazezi pe jocul pe care il stapanesti cel mai bine si care te-a adus la urmatorul nivel.

Clasicul Black Jack este iubit pana si de cei mai buni jucatori, deoarece acesta iti ofera o mare comoditate atunci cand joci la masa. Online, poti juca la mai multe casinouri acreditate in Romania, care iti ofera variante de joc convenabile, dintre jocurile tale preferate.

Incearca sa joci numai in turnee

Aceasta este o strategie foarte bine cunoscuta de catre multi playeri. Pe internet vei gasi o multime de strategii care te indeamna sa joci numai in turnee, deoarece taxa de intrare este mereu fixa, iar valoare premiului poate fi cu mult mai mare decat taxa pe care ai platit-o.

Asadar, daca castigi, poti obtine o suma mai mare de bani decat in mod obisnuit. Un alt lucru care vine in avantajul turneelor este faptul ca iti poti planifica intreg jocul inainte de a juca. Lucrul acesta reduce considerabil jocurile de noroc la un pariu cu totul si cu totul previzibil iar tu poti avea siguranta ca stapanesti mai bine jocul.

Dezavantajul este ca, daca vrei totusi sa pariezi mai mult decat iti permit turneele, marja de actiune iti va fi limitata. Cu toate acestea, daca avansezi pe parcurs, premiul este mult mai mare!

Joaca cat mai mult 1-1 cu dealer-ul atunci cand ai posibilitatea

De regula, atunci cand esti singur cu dealer-ul la masa, casinoul nu vede lucrul acesta cu ochi foarte buni. Aici, avantajul pe care il primeste casinoul este faptul ca acelasi dealer joaca cu mai multi jucatori in acelasi timp. Faptul ca sunt mai multi jucatori la masa conteaza deoarece sansele ca tu sa obtii carti cat mai bune sunt scad pe masura ce ceilalti jucatori extrag carti din teanc.

Cand in joc sunteti numai tu si dealer-ul, sansele de a obtine carti mai bune sunt practic egale. Asadar, pe masura ce se alatura mai multi jucatori la masa, sansele tale de castig vor scadea.

In casinouri, exista strategii diverse care pot sa te avantajeze sau nu. Indiferent de strategia pe care optezi sa o aplici, este important ca modul tau de joc sa fie unul de care esti foarte sigur si, bineinteles, sa stapanesti cat mai bine jocul in care te-ai implicat. pe parcurs, iti vei da seama ce strategie ti se potriveste cel mai bine si cand ar trebui sa o aplici.