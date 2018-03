Tibi Ușeriu, a treia oară învingător la 6633 Arctic Ultra: De asta am venit, să o termin și mă bucur că am câștigat-o

Tibi Ușeriu a reușit să câștige pentru a treia oară consecutiv maratonul 6633 Arctic Ultra de la Cercul Polar, competiție considerată cea mai dură din lume.

În condiții meteo extreme, bistrițeanul a reușit să parcurgă cei 618 km în mai puțin de 173 de ore.

În cursă au intrat 23 de sportivi, însă la finiș au ajuns doar șase.

„Mă bucur că am terminat-o (n.r.: cursa). A fost mult mai grea decât în anii trecuți. Dar de asta am venit: să o termin și mă bucur că am câștigat-o„, i-a spus Tibi Ușeriu, fratelui său, Alin, într-o convorbire telefonică.

„Este a zecea ediţie, aşa că au făcut-o de neînvins, de netrecut : au lungit-o la 617km şi au mărit drumul îngheţat la 280km. Apoi l-au chemat, sperând să-l răpună.

Şase din 23 au ajuns la final, mulţi au căzut încă din prima zi.

A pornit de la start şi dus a fost. Nu l-a mai ajuns nici unul. Aţi văzut prin ce a trecut. Nimeni nu înţelege cum poate, dar poate că nu e nimic de înţeles…

Vedeţi voi …. toţi tragem după noi câte o sanie, plină cu demoni, doar că mulţi am uitat de ea. Dar vine un moment când sania devine prea grea, când nu mai avem încotro şi trebuie să privim înapoi, când trebuie să ne uităm ce e în ea, vine un moment când trebuie să începem să mai descărcăm din bolovani, ca să putem înainta prin viaţă.

Tibi asta face . Când l-au închis, era el şi sania lui. Atunci a realizat prima dată ce povară cară după el. Era o decizie de luat : să o care mai departe, sau să găsească o soluţie de a scăpa treptat de bolovanii adunaţi.

Dar nu poţi pur şi simplu să arunci bolovanii ăia, îi cari de atât de mult timp încât ajungi să crezi că fac parte din tine, din fiinţa ta. Aşa că singura cale este să apuci din sanie fiecare bolovan, unul câte unul, să te uiţi la el cu toată sinceritatea, până înţelegi că nu face parte din tine. Şi după aceea poţi renunţa la el. Dar asta necesită mult timp.

Tibi a descoperit alergarea. Zeci de ore singur cu sania lui, cu bolovanii lui . La 6633 e totul împotriva ta, aşa că singura şansă de a ajunge la final este de a reuşi să te împaci cu tine însuţi, cu sania ta, cu bolovanii tăi, exact ce vrea el.

Da, 6633 se potriveşte ca o mănuşă pentru Tibi, dar va renunţa la ea foarte uşor în momentul în care sania lui va fi goală.

Oameni dragi, oameni frumoşi, am trăit împreună o săptămână incredibilă. A fost o săptămână despre Tibi, dar a fost şi o săptămână despre fiecare dintre noi. Ne-am adus aminte că putem dărui, ne-am adus aminte că putem face lucruri minunate împreună.

Tibi a câştigat şi anul acesta. A reuşit să facă (iar) imposibilul posibil….„, a postat pe Facebook Tășuleasa Social.

Sursă video: Facebook Tășuleasa Social