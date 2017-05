Teraplast are un nou director general! Mirela Pop: Nu mi-e teamă de provocări

Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din România şi unul dintre principalii producători de materiale pentru piaţa construcţiilor şi instalaţiilor, are, începând cu data de 09 mai 2017, un nou director general în persoana Mirelei Pop, după ce Consiliul de Administraţie a aprobat încetarea, prin acordul părţilor, a mandatului acordat lui Mircea Hotoleanu.

Mirela Pop este de profesie economist şi face parte din echipa Teraplast de 9 ani. Pop a condus iniţial diverse departamente din sectorul financiar, iar din 2014 a trecut în zona comercială, fiind responsabilă de managementul liniei de business Instalaţii & Amenajări. De anul trecut, a preluat şi conducerea liniei de business profile tâmplărie şi activităţile de logistică. Business-urile gestionate de Mirela Pop generează aproximativ 50% din cifra de afaceri consolidată a Grupului Teraplast.

“De-a lungul ultimilor 10 ani, Teraplast a avut mai multe echipe de management nelocate la Bistriţa. Acum, odată cu hotărârea lui Mircea Hotoleanu de a părăsi compania din motive personale, am decis sa promovăm în funcţia de Director General un om cu performanţe dovedite în cadrul Grupului. Suntem convinşi că, sub conducerea Mirelei Pop, toate eforturile echipei vor fi canalizate înspre realizarea obiectivelor propuse pentru acest an”, a declarat Dorel Goia, Preşedinte al Consiliului de Administraţie Teraplast.

Printre responsabilităţile importante ale Mirelei Pop în cadrul Grupului Teraplast a fost crearea departamentului de credit, în vederea recuperării creanţelor. Acest departament a adus compania la un nivel în care valoarea creanţelor litigioase este aproape zero.

„În cei 9 ani petrecuţi în Teraplast am lucrat în multe proiecte, destul de diferite de ceea ce făcusem până atunci. Nu mi-e teamă de provocări, pentru că nu sunt singură, am în spate o echipă puternică şi profesionistă. Nu va fi un an uşor, dar suntem un Grup mare cu capital românesc, stabil din punct de vedere financiar, avem un portofoliu de produse care ne permite să ne reinventăm în permanenţă, astfel că suntem încrezători că vom reuşi să ne atingem ţintele de venituri şi de profitabilitate bugetate pentru 2017”, a declarat, la rândul sau, Mirela Pop, noul Director General al Teraplast.

Grupul Teraplast include compania Teraplast (producător de ţevi, granule şi profile din PVC), subsidiara TeraSteel (producător de panouri sandwich şi structuri metalice zincate), subsidiara Teraglass (producător de ferestre şi uşi din PVC), subsidiara Teraplast Logistic (începând cu iunie 2016 coordonează activitatile logistice ale Grupului) şi Politub (producător de ţevi din polietilenă).

Grupul Teraplast şi-a bugetat pentru anul 2017 o cifră de afaceri de 434,6 milioane lei şi un profit net de 38,1 milioane lei. Valoarea EBITDA estimată în 2017 este de 63,3 milioane lei. În primele trei luni din 2017 Grupul Teraplast a realizat o cifră de afaceri de 66,5 mil. lei, un profit net de 1,6 milioane lei şi EBITDA de 6,6 milioane lei.

Teraplast activează pe pieţele de instalaţii şi amenajări, profile tâmplărie, panouri sandwich şi structuri metalice zincate, tâmplărie termoizolantă şi granule PVC şi deţine poziţii de top pe o mare parte din aceste pieţe. Compania-mamă Teraplast este lider de piaţă pe segmentele de canalizări exterioare şi granule, şi este al doilea jucător de pe piaţă de canalizări interioare. Subsidiara TeraSteel este al doilea jucător de pe piaţa de panouri sandwich şi, începând de anul trecut, este liderul pieţei de structuri metalice zincate.

Cu o tradiţie de 120 de ani, Grupul Teraplast este în prezent cel mai mare procesator de PVC din România şi unul dintre cei mai importanţi producători de materiale pentru piaţa construcţiilor şi instalaţiilor. Portofoliul de produse al Grupului este structurat pe şase linii de business: Instalaţii & Amenajări, Profile tâmplărie, Granule, Panouri termoizolante, Structuri metalice zincate şi Tâmplărie termoizolantă.

Facilităţile de producţie ale companiilor din Grup sunt localizate în Parcul Industrial Teraplast, dezvoltat pe o suprafaţă de peste 200.000 mp, în extravilanul municipiului Bistriţa. În perioada 2007-2014 Grupul Teraplast a investit peste 260 de milioane de lei în dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de producţie, dar şi în extinderea portofoliului de produse.

Începând din 2 iulie 2008 cea mai mare companie din Grup – Teraplast este listată la Bursa de Valori Bucureşti, sub simbolul TRP.