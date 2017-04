Teodor Melescanu, va efectua luni și marți, o vizită oficială în Estonia

Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, va efectua, luni si marti, o vizita oficiala in Estonia, in cadrul careia va inaugura ambasada Romaniei la Tallin. Melescanu are programate si cateva intalniri oficiale.



„In program sunt prevazute intrevederi cu prim-ministrul Republicii Estonia, Juri Ratas, cu presedintele Parlamentului, Eiki Nestor, precum si consultari si un dejun de lucru cu ministrul afacerilor externe, Sven Mikser”, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

Teodor Melescanu va discuta cu oficialii estoni chestiuni care tin de relatiile bilaterale si de agenda europeana: „Un moment special al vizitei va fi inaugurarea oficiala, de catre ministrul Teodor Melescanu, impreuna cu omologul eston, a Ambasadei Romaniei in Estonia. De asemenea, programul include si vizita sefului diplomatiei romane la Centrul de Excelenta NATO in domeniul Securitatii Cibernetice de la Tallinn (CCDCOE)”, relatează Hotnews.