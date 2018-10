Tășuleasa Social a inaugurat primii 140 km din Via Transilvanica

Asociația Tășuleasa Social a inaugurat, sâmbătă, primii 140 de kilometri din traseul Via Transilvanica. Evenimentul a coincis cu celebrarea a 18 ani de activitate Tășuleasa. Experiența și cunoștințele dobândite vor fi transferate celorlalte județe care vor fi traversate de Via Transilvanica, pentru ca proiectul să poată fi dus la bun sfârșit.

În 29 septembrie 2018 Asociația Tășuleasa Social din Piatra Fântânele a inaugurat primii 140 de kilometri din traseul Via Transilvanica.

Evenimentul a coincis cu a coincis cu celebrarea a 18 ani de activitate Tășuleasa.

„Tăşuleasa Social este un ONG care desfăşoară proiecte cu caracter social, educaţional, de mediu, cultural etc. și s-a făcut cunoscută publicului larg în primul rând prin acţiunile de împădurire pe care le organizează toamna şi primăvara, cu participare voluntară, disponibilă printr-un open call anunţat în mediul online. Până acum, mai mult de 10.000 de oameni au împădurit mai multe hectare de teren, reuşind astfel să contribuie la conştientizarea problemei defrişărilor masive din ţara noastră„, au scris reprezentanții asociației, într-un comunicat.

Via Transilvanica este cel mai nou proiect Tăşuleasa Social, care se inspiră din proiectele de până acum derulate de asociație.

Drumul va cuprinde 1.000 de km, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin şi va străbate Transilvania prin zece judeţe: Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Braşov, Alba, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi şi Caraş-Severin.

În descrierea oficială, acest drum este destinat parcurgerii pe jos, pe bicicletă, sau călare. Infrastructura drumului cuprinde în primul rând modalităţile de marcare ale traseului – borne kilometrice din andezit, marcaje cu vopsea, indicatoare în locuri critice etc.

„Un element important a fost colaborarea cu autorităţile județene și locale, dar şi cu o mulţime de oameni binevoitori care s-au alăturat de multe ori voluntar proiectului, pentru a face posibilă implementarea acestei infrastructuri, de la marcarea traseului, până la instalarea bornelor şi bineînţeles, la fel de important, punerea în discuţie a strategiei turistice abordate de fiecare zonă în parte. Pensiunile agro-turistice din unele localități străbătute de acest traseu prezintă mare interes, dar în acelaşi timp, localnicii îşi arată tot mai des disponibilitatea de a primi oaspeţi în casele lor. De asemenea, Via Transilvanica are un web-site oficial (www.viatransilvanica.com), unde se găsesc informaţii utile, hărţi, precum şi “Ghidul drumeţului pe Via Transilvanica”, o pagină de facebook unde se fac anunţuri importante prin intermediul cărora se dorește expunerea transparentă a felului în care decurge realizarea proiectului şi un cont de instagram care să ajute la menţinerea unei relaţii apropiate faţă de mulţimea de oameni care se arată tot mai interesată de acest proiect.

Via Transilvanica este un proiect frumos, pe măsura locurilor pe care le va străbate. Peisajele naturale asigură deja elementul spectaculos al acestui drum, însă infrastructura de care va dispune, necesită şi sprijin financiar„, mai spun cei de la Tășuleasa Social.

Potrivit acestora, costurile amenajării unui kilometru de traseu au fost evaluate la suma de 1.000 de euro, o sumă care acoperă costurile de realizare a bornelor de andezit, sablate şi sculptate, instalarea lor, marcarea suplimentară a drumului şi alte detalii logistice.

„Noi oferim posibilitatea oamenilor de a contribui prin achiziţionarea unei borne, sau mai multe, şi implicit susţinerea amenajării de kilometri. Totuşi, orice contribuţie, indiferent de sumă, este la fel de importantă şi ne aduce mai aproape de realizarea drumului Via Transilvanica„, mai precizează reprezentanții asociației.

Aceștia mai arată că, toate cunoștințele dobândite prin încercările repetate, și în cele din urmă, reușita de a face acești 140 de km posibili, vor fi transferate celorlalte județe sub forma unui ghid de implementare, în speranța că având exemplul județului Bistrița-Năsăud, lucrurile să fie mai ușor de finalizat.