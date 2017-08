Târgul Mare al Bistriţei, 19-27 august. Program complet

Primăria Bistrița prin Centrul Cultural Municipal și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud prin Centrul Județean pentru Cultură organizează în perioada 19-27 august sărbătoarea municipiului, Târgul Mare al Bistriței 2017, sub sloganul „Bistrița te iubește”.

Astfel, în această perioadă vor avea loc concerte de muzică pop-rock, jazz, simfonică și populară, Tabără Medievală în Pădurea Schulerwald, Cupa Bistrița la fotbal, tenis de câmp, înot, volei și baschet, jocuri și concursuri la Ștrandul Codrișor, Noaptea albă a Bisericii Evanghelice, paradă moto, lansări de carte, expoziții, spectacol de teatru, simpozion internațional şi Târgul de produse gastronomice, organizat în Piaţa Central. Manifestările se vor încheia cu un spectacol de efecte și lumini şi artificii.

PROGRAM COMPLET

Sâmbătă 19 august

Scenă Pietonal

Deschiderea manifestărilor

ora 18.00 – Ceremonia cheii,

ora 18.30 Suflet de statui (statui vii),

ora 20.00 – Concert extraordinar Ștefan Pop

Piața Centrală

ora 09.00 – 15.00 – Târg de produse gastronomice din județul Bistrița Năsăud

Baza Sportivă Alex

ora 10.00 Cupa Bistrița la fotbal

Heidenfeld-Viișoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Cununa de pe Someș, Veta Biriș, Marius Ciprian Pop,

ora 17.00 – Paradă moto – Palatul Culturii – Decebal – Independenței – Pădurea Schullerwald

Pădurea Schullerwald

ora 19.00 – Concert Riff, Aurograf, New Proscenium, Voxter, The Noise

Duminică 20 august

Piața Centrală

ora 09.00 – 15.00 – Târg de produse gastronomice din județul Bistrița Năsăud

ora 18.00 – Expoziție machetă Cetatea Bistriței

Scenă Pietonal

ora 17.00 – Concert formații locale: Ralph Berbecar, Andrada Băieșiu, Fentăm Terra, Hemera”s

ora 21.00 – Concert Hara

Heidenfeld-Viișoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Ansamblul Solovăstru, Daniel Rozalind, Mariana Anghel, Dumitru Fărcaș

Pădurea Schullerwald

ora 20.00 – Concert Prefix 990, Got-X, 7 Pași, Compact

Luni 21 august

Piața Centrală

ora 09.00 – 15.00 – Târg de produse gastronomice din județul Bistrița Năsăud

Sala de Ședințe a PMB

ora 11.30 – Semnarea „Înțelegerii de Cooperare Rehovot – Bistrița”

Scenă Pietonal

ora 17.00 – Concerte de Jazz: Dj. Bamfi, Matei Crețiu, Adrian Strâmtu, Big John & Los Emberek, Cristi Copaciu & Band

ora 21.00 – Concert Gina Pop

Heidenfeld-Viișoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 19.00 – Maria Dragomiroiu, Ansambluri folclorice

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Centrul Multicultural Sinagora

ora 19.00 – Concert Simfonic dedicat oaspeților din Rehovot

Marți 22 august

Piața Centrală

ora 09.00 – 15.00 – Târg de produse gastronomice din județul Bistrița Năsăud

Ștrandul municipal Codrișor

ora 12.00 – Jocuri și diverse demonstrații sportive

Scenă Pietonal

ora 19.00 – Concert Rock: TFN, EMP

ora 21.00 – Concert Zuralia Simfonic

Heidenfeld-Viișoara

ora 18.00 – Ansambluri folclorice reprezentând 14 etnii,

ora 20.00 – Liliana Laichici, Leontina Pop

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

ora 18.00 – Cupa Bistrița la volei și baschet

ora 19.00 – Demonstrație de arte marțiale

Miercuri 23 august

Piața Centrală

ora 09.00 – 15.00 – Târg de produse gastronomice din județul Bistrița Năsăud

ora 23.00 – 03.00 – Noaptea Albă a Bisericii Evanghelice

Casa Argintarului

ora 12.00 – Expoziția „Mari restauratori români – Ștefan Balaș”

Ștrandul municipal Codrișor

ora 12.00 – Jocuri și diverse demonstrații sportive

Heidenfeld-Viișoara

ora 18.00 – Ansambluri folclorice reprezentând 14 etnii,

ora 20.00 – Aurel Tămaș, Zuralia

Scenă Pietonal

ora 18.00 – Concert formații locale: 2DEC, Mad House, La Ștou, The Boulevard,

ora 21.00 – Filmul de Piatră, proiecție film

Centru Documentar Expozițional

ora 18.00 – Lansare de carte „Bistrița în imagini”

Palatul Culturii

ora 19.00 – Teatru Profesionist Liviu Rebreanu, Bistrița – „Interviu”

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

ora 18.00 – Concurs de biciclete

Joi 24 august

Piața Centrală

ora 09.00 – 15.00 – Târg de produse gastronomice din județul Bistrița Năsăud

ora 11.00 – Promenadă literară – Palatul Culturii – Centrul Documentar Expozițional – Casa cu Lei, lansări de carte

ora 18.00 – Vernisaj expoziție „Semnul de pe față” Darius Hulea

Pietonal / Parcul municipal

ora 16.00 – Spectacole Mini Nosa

Scenă Pietonal

ora 17.00 – Concert formații locale: Lucian Pop Band, Diana Porca, DiZi, Lyon

Concurenții de la „Aș dori să fiu o stea”

ora 19.00 – X-Stylel,

ora 20.00 – Concert Deepcentral

ora 21.00 – Concert Andra

Heidenfeld-Viișoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Maria Golban, Nelu Șopterean, Maria Mihail, Lia Lungu

Terenurile Grand Slam

Ora 17.00 – Cupa Bistrița la tenis de câmp

Ștrandul municipal Codrișor

ora 11.00 – Cupa Bistrița la înot

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Piața Mică

ora 18.00 Muzică franceză la flașnetă

Vineri 25 august

Piața Centrală

ora 09.00 – 15.00 – Târg de produse gastronomice din Besançon și județul Bistrița Năsăud, stand de prezentare al orașului Besançon

Sala de sedințe a PMB

ora 10.00 – Reuniune aniversară Besançon – Bistrița, 20 de ani de la semnarea Declarației de înfrățire

Palatul Culturii

ora 11.00 – Simpozion internațional „Bistrița în direct cu turismul și cultura internațională”

Pietonal

ora 17.00 – Atelier practic interactiv – demonstrații de prim ajutor

Scenă Pietonal

ora 18.00 – Spectacol de dansuri cu formații locale

ora 20.00 – Concert Randi,

ora 21.00 – Concert Horia Brenciu

Heidenfeld-Viișoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Ansamblul ”Dor Românesc”

Terenurile Grand Slam

Ora 17.00 – Cupa Bistrița la tenis de câmp

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Sâmbătă 26 august

Piața Centrală

ora 09.00 – 15.00 – Târg de produse gastronomice din Besançon și județul Bistrița Năsăud, stand de prezentare al orașului Besançon

Palatul Culturii

ora 11.00 – Vernisaj expoziție costume populare din Franța

ora 11.00 – Moment aniversar Besançon – Bistrița – 20 de ani de la semnarea Declarației de înfrățire

Centrul Comunitar pentru Tineret

ora 13 – Vernisaj expoziție filatelică Felix Transivanica – ediția XXIII

Scenă Pietonal

ora 19.00 – Corurile de copiil din Besançon și Bistrița

ora 20.00 – Concert simfonic extraordinar Ovidiu Purcel, Noemi Vereș

Heidenfeld-Viișoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice,

ora 20.00 – Dorina Oprea, Andrei Romanica, Sava Negrean Brudașcu

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Duminică 27 august

Piața Centrală

ora 09.00 – 15.00 – Târg de produse gastronomice din Besançon și județul Bistrița Năsăud, stand de prezentare al orașului Besançon

Ștrandul municipal Codrișor

ora 12.00 – Jocuri și diverse demonstrații sportive

Scenă Pietonal

ora 18.00 – Concert Rock – All for One

ora 20.00 – Concert 3 Sud Est

ora 21.00 – Concert Loredana

Heidenfeld-Viișoara

ora 17.00 – Ansambluri folclorice

ora 20.00 – Cristi Taran, Gheorghe Turda

Pădurea Schullerwald

ora 17.00 – Tabără Medievală

Piața Centrală

ora 22.30 – Închiderea ediției 2017 a Târgului Mare la Bistriței

Show de efecte și lumini, artificii