Tânărul care s-a sinucis din cauza jocurilor de noroc și-a sunat cel mai bun prieten înainte. Află ce i-a mărturisit

Cristi, un tanar de 24 de ani din Mioveni, a decis sa-si puna capat zilelor dupa ce a pierdut o suma uriasa la jocurile de noroc. Aseara, tanarul a facut accident cu masina in apropiere de Mioveni, judetul Arges.

S-a rasturnat cu masina pe o pasarela si a ramas incarcerat.

Insa, cu putin timp inainte de tragedie, in timp ce se afla in masina, Cristi si-a sunat un bun prieten si i-ar fi spus ca are de gand sa se sinucida. Amicul sau nu l-a crezut, avand impresia ca glumeste.

Potrivit presei locale, tanarul ar fi avut datorii mari, in jur de 7000 de lei, fiind dependent de jocurile de noroc. Cristi ar fi pierdut o suma uriasa la aparate, chiar inainte sa decida sa-si puna capat zilelor.