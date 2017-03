Posibilitatea ca Statele Unite sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, a fost evocată din nou duminică de către Vicepresedintele american Mike Pence. Acesta a mai spus că președintele Donald Trump analizează serios această chestiune.

„Dupa decenii in care pur si simplu s-a vorbit despre acest lucru, presedintele Statelor Unite se gandeste serios sa transfere Ambasada americana de la Tel Aviv la Ierusalim”, a spus Pence intr-un discurs la grupul de lobby pro-israelian AIPAC.

In cursul campaniei electorale 2016, echipa lui Trump a vorbit adesea despre o astfel de mutare, insa, dupa investirea in functie, dosarul parea sa fi fost lasat in plan secund.

Israelul considera Ierusalimul capitala sa eterna si indivizibila vrea ca toate tarile sa isi mute ambasadele acolo, desi politicienii israelieni inteleg si ca mutarea Ambasadei americane ar putea avea consecinte destabilizante.

In plus, un astfel de transfer ar provoca tensiuni cu multi aliati americani, pentru ca si palestinienii considera orasul capitala lor.

Daca SUA ar muta Ambasada, gestul ar insemna o recunoastere explicita a faptului ca Ierusalimul apartine Israelului conform HotNews.