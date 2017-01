Soții Teban i-au salvat fabrica lui Petru Bolfă, acum se debarasează de el!

La începutul acestui ani, pentru firma Ecoserv s-a înregistrat o acţiune în instanţă la Tribunalul Bistriţa prin care se cerea excluderea asociatei Ludovica Dumitru, soacra lui Petru Bolfă. Puţini ştiau cine sunt ceilalţi doi indivizi ce rămân în conducerea SRL-ului pe care este trecută fabrica de alcool: Dana Teban şi Vanghele Dumitru. Gazeta de Bistriţa a continuat demersurile de identificare a ”foştilor parteneri” de afacere cu alcool ce vor acum să repună pe picioare fabrica.

Dan Teban, colacul de salvare a lui Bolfă

Iniţial fabrica de alcool era trecută pe faimosul SRL Pet& Ady deţinut de Petru Bolfă. În 2011, firma întră în insolvenţă din cauza datoriilor înregistrat în mare parte la furnizori de resurse naturale(Gazprom) cât şi la alţi creditori ajungând pe mâna lichidatorilor judiciari de la RTZ &Partners care s-au ocupat de procedura falimentului. Pentru a-şi recupera fabrica la un preţ mai mic decât ar fi însemnat plata datoriilor, Petru Bolfă i-a cerut ajutorul afaceristului Dan Teban, din Târgu Mureş, un cunoscut dezvoltator imobiliar care se ocupa de lucrări de construcţii. Acesta a semnat un contract cu Bolfă prin care a achitat suma de 100.000 euro şi a primit în schimb acţiunile de la RTZ &Partners ce reprezentantul fabrica de alcool.

Astfel, fabrica a fost cumpărată de cealaltă firmă a lui Bolfă în care a intrat şi Dan Teban: Ecoserv SRL.

De-a lungul timpului, lucrurile au luat o întorsătură neplăcută pentru investitorul Teban care şi-a introdus soţia, pe Dana Teban, în firma Ecoserv şi un alt partener de afaceri Vanghele Dumitru. Vorbim de plângerea de înşelăciune, înregistrată de Dana împotriva lui Bolfă pentru acei peste 20.000 de litri de alcool ”evaporaţi”.

Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud apreciase că în dosarul respectiv „există probe şi indicii temeinice de natură a justifica presupunerea rezonabilă că inculpatul Bolfă Petru a săvârşit infracţiunile pentru care a fost cercetat”, care nu au fost înlăturate până la momentul respectiv, astfel că hotărârea judecătorească prin care au fost reţinute se bucură de autoritate de lucru judecat.

„De asemenea, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului (pentru fapte care fac obiectul dosarului… al Tribunalului Bucureşti –Secţia I Penală) există suspiciunea că acesta a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune, respectiv înşelăciune în dauna persoanei vătămate Teban Teodor, împuternicit al numitei Teban Dana, pe care l-ar fi indus în eroare cu ocazia încheierii unui contract de cesiune, referitor la existenţa unui stoc de 21.000 litri alcool rafinat la SC Ecoserv SRL”, arată judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

Dumitru Vanghele şi banii-n vânt

Conform surselor noastre, Dumitru Vanghele nu are nici o legătură de rudenie cu Dumitru Ludovica(soacra lui Bolfă), ci este un machedonian care împreună cu soţia lui au încercat demararea unor afaceri bănoase cu energie eoliană în zona Dobrogei.

Deseori investitorii aleg această parte de business pentru a cumpăra terenuri cu acest pretext, pentru ca mai apoi să le vândă cu preţuri exorbitante alături de proiectul de parc eolian.

Dobrogea este plină de exemple, fapt care a fost adus şi în atenţia Comisiei Europene, care a venit chiar în zonă pentru a vedea ce-i cu expansiunea nemaiîntâlnită a parcurilor de turbine aducătoare de energie regenerabilă.

Unul dintre afaceriştii care vor să-şi bage banii în eoliene, sau cel puţin aşa susţine, este Vanghele Dumitru. Născut în satul Nicolae Bălcescu judeţul Tulcea, Dumitru face parte din grupul afaceriştilor de succes din zonă, alături de DonchiPufleni, Dumitru Rida sau Adam Liuta, cunoscuţi mai ales pentru faptul că au finanţat echipa de fotbal Săgeata Stejaru, devenită ulterior Săgeata Năvodari. De altfel, aşa cum istoricul business-urilor lui Vanghele Dumitru ne-o arată, între acesta şi Rida au existat relaţii de afaceri. Însă lumea de business a afaceristului din Tulcea a mai fost legată şi de numele lui Eugeniu Mija cel care este bănuit de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie că ar fi cerut bani pentru a interveni pe la şefi din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa. Vanghele Dumitru este implicat, potrivit Registrului Comerţului, în societăţile Cornelius Tour&Trading, Elnica, Rom Eol Energy, Transelectric Grup, Unic Energy, Van Eol Energy, Van Rom Energy, Vansus Energy, Wind Energy Delta şi Wind Energy Power Eolian Bar. Însă de-a lungul timpului, Dumitru a „învârtit” ceva firme. În 2003, alături de Gheorghe Spiridob şi Emilia Josan, punea bazele societăţii Staffoil, cu obiect principal de activitate „produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului”.

Iar, soţii Teban l-au adus pe acesta în firma Ecoserv SRL, după ce acesta a eşuat în afacerile cu eoliene de pe firmele sale: Wind Energy Power Eolian SRl, Van Eol Energy sau Arcada Energy. Potrivit surselor, din mai multe proiecte de agest gen vândute, Vanghele a încasat şapte milioane de euro.

În vreme ce Tribunalul Bistriţa-Năsăud menţine măsura arestului la domiciliu pentru Bolfă, cei de la Bucureşti vor discuta la începutul lunii februarie prelungirea măsurii controlului judiciar pentru Ibrahim.

Reamintim că peste 30 de bihoreni mureau în primele patru luni ale lui 2013, iar mai mult de zece aveau să fie salvaţi în ultima clipă. Autorităţile au intrat în alertă. Toţi consumaseră alcool metilic (chiar dacă pe etichetă scria că e spirt medicinal şi conţine alcool etilic) şi s-a început căutarea sursei de otravă.

Fabrica îşi reia activitatea

În prezent, fabrica este deţinută exclusiv de soţii Teban şi Vanghele Dumitra care au de înfruntat dificultăţi în continuarea activităţii dat fiind dosarul în care Petru Bolfă şi arabul EnzianMoh D FahiemIbrahim sunt cercetaţi pentru cazurile de intoxicare şi decesele produse de cumpărătorii sticlelor de spirt sanitar livrate de fabrică.

„Am venit cu un prieten în Bistriţa şi am văzut fabrica. Iniţial nu am vrut sa vorbesc cu el. Am semna un act şi i-am spus că până nu îmi da 100.000 euro nu îi dau înapoi acţiunilor. Eu plătisem la RTZ acei bani. M-am întâlnit cu el şi i-am spus că dacă îmi restituie suma îi dau 50% din firmă.

Când am vrut să schimb administratorul mai că nu a sărit să mă bată. Trebuia să respecte înţelegerea contractuală. Aşa că am lăsat-o pe soacra lui administrator. Însă au intervenit alte probleme, gazul era tăiat şi nu voiau să ne conecteze. Îi bătea pe angajaţii de la gaz şi lega câini de contoare. Când s-a întâmplat nenorocirea din 2013 eu nu îl cunoşteam pe el. Nu vorbisem niciodată cu el. Nu am făcut legătura şi din păcate am intrat în afaceri cu el. Când am aflat că au dispărut acei 20.000 litri am cerut să facem inventar. Nu m-am putut înţelege cu el până nu a venit poliţia. Acum am investit o grămada de bani şi încercăm să repunem pe picioare fabrica. Nu am întâlnit în viaţa mea un asemenea om ” declară pentru Gazeta de Bistriţa, Teban Dumitru.

Astfel, soţii Teban susţin că a investi sume exorbitante pentru repunerea pe picioare a fabricii, reconectarea acesteia la reţeaua de gaz şi plata salariilor angajaţilor.