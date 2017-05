Martori bistrițeni audiaţi în DOSARUL lui Daniel DON

Dosarul în care mai mulţi angajaţi ai AJOFM Cluj, în frunte cu fostul director al instituţiei-Daniel Don este departe de a fi finalizat. La ultimul termen de judecată, magistratul de la Tribunalul Cluj i-a audiat pe soţii Aniela Maria şi Alexandru Cătălin Manea pentru a afla împrejurările în care s-au comis presupusele fapte de corupţie.

Gazeta de Bistriţa a urmărit fiecare termen de judecată din dosarul „MITĂ la AJOFM Cluj”. Inculpat în prezentul dosar este nimeni altul decât Daniel Don- directorul instituţiei. Mai exact, în toamna anului trecut, rechizitoriul DNA Cluj în care Daniel Don împreună cu Marian Moteoc, Vasile-Dumitru Apătean, Andrei Enyedişi Cristina Uifălean sunt acuzaţi de luare de mită, a trecut de camera preliminară începând astfel procesul la Tribunalul Cluj.

Până în prezent au fost audiaţi martorii denunţători, relevant sub acest aspect fiind audierea fostei angajate AJOFM Bistriţa(Adina Bucur) care la ultimul termen a declarat că a fost constrânsă de procurorii DNA Cluj să formuleze un denunţ pe care în prezent îl regretă.

Aniela Manea: „Diferenţele de sume erau predate lui Daniel Don”

Manea Aniela, audiată de judecătorul de la Tribunalul Cluj, a declarat că soţul ei, Alexandru Cătălin a fost angajat pe proiecte derulate de către AJOFM Cluj. Printre aspectele menţionate de către aceasta se numără şi faptul că o anumită sumă lunară din salariul soţului ei era remisă directorului instituţiei, Daniel Don, care de altfel a şi venit cu propunerea ca respectivul să lucreze pe proiecte.

„Menţin declaraţia dată în faza de urmărire penală şi arăt că, am cunoştinţă despre faptul că soţul meu a fost angajat în calitate de expert în cadrul a 2 proiecte derulate de AJOFM Cluj, finanţate din fonduri europene, în perioada martie 2013- februarie sau martie 2015. Anterior angajării lui în calitate de expert a avut loc o întâlnire în complexul comercial Iuliu Mall din Cluj-Napoca, dintre el şi inculpatul Don Daniel, la care am participat şi eu. Cu acea ocazie s-a discutat despre faptul că soţul meu va fi angajat pe un proiect şi va avea un salariu lunar de 4.000 lei. Nu mai ştiu exact cine a avut iniţiativa angajării soţului meu în calitate de expert pe proiecte, dar cert este că, tocmai de aceea ne-am întâlnit la Iulius Mall pentru a discuta despre această chestiune. Îmi amintesc că inculpatul Don Daniel i-a spus soţului meu că poate să-i ofere un salariu de 4.000 lei şi că mai are şi alte obligaţii, fără să dea alte detalii. Din câte ştiu, în perioada respectivă soţul meu era pe punctul de a se suspenda din funcţia deţinută în cadrul AJOFM Bistriţa şi a acceptat propunerea care i-a fost făcută, respectiv de a activa ca şi expert pe proiecte finanţate din fonduri europene. După începerea activităţii de expert în cadrul proiectelor, soţul meu a constatat că lunar îi intra în cont o sumă mai mare decât salariul convenit, de 4.000 lei, iar ceea ce depăşea suma de 4.000 lei îi retrăgea din cont, de regulă, de la bancomat, şi se deplasa la Cluj, unde îi înmâna banii inculpatului Don Daniel, fie direct acestuia, fie şoferului inculpatului Don Daniel. Nu cunosc când anume a avut loc această discuţie referitoare la remiterea diferenţei de bani care intra în contul soţului meu, dar, din câte îmi amintesc, la întâlnirea de la Iulius Mall eu nu am auzit o astfel de discuţie dintre inculpatul Don Daniel şi soţul meu. Toate aceste lucruri le cunosc de la soţul meu, eu personal nefiind niciodată de faţă la predarea vreunei sume de bani către inculpatul Don Daniel din partea soţului meu. Din câte cunosc eu, pe întreaga perioadă precizată anterior, lună de lună, lucrurile au stat întocmai cum le-am arătat mai sus, în sensul că soţul emu şi-a retras salariul de 4.000 lei, iar diferenţa existentă în cont i-a predat-o inculpatului Don Daniel. Nu am discutat niciodată cu soţul meu de ce anume făcea acest lucru şi ce se întâmpla cu suma de bani pe care i-o preda inculpatului Don Daniel. Din câte îmi amintesc, soţul meu şi-a desfăşurat activităţile în cadrul proiectelor la domiciliu, la început, iar ulterior venea la Cluj, ori de câte ori era solicitat. Cunosc faptul că ţinea legătura cu o persoană pe nume Ciprian, de profesie jurist, care îl suna pentru a-l chema la Cluj. Nu îmi amintesc exact cât de frecvente erau aceste solicită, dar îmi amintesc faptul că au fost situaţii când a stat chiar mai multe zile pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul proiectelor (odată a stat chiar şi o săptămână). Ştiu că, în luna februarie 2015, soţul meu şi-a încheiat activitatea pe proiectul la care lucrase anterior şi, totodată, i-a expirat şi perioada de suspendare a contractului individual de muncă cu AJOFM Bistriţa, trebuind să se întoarcă la locul de muncă în perioada următoare”, arata femeia.

Manea recunoaşte de unde îşi lua pâinea

Imediat după audierea Anielei, a urmat audierea lui Alexandru Manea. Cel din urmă a vorbit despre activitatea sa pe cele două proiecte derulate de AJOFM, despre sumele remise lui Don şi despre salariu său, sau mai precis banii cu care rămânea în mână pentru că era angajat ca expert pe ”nimicuri”.

„În luna martie 2013 am avut o propunere din partea inculpatului Don Daniel pentru a lucra în calitate de expert pe fonduri europene la AJOFM Cluj. În acea perioadă eram angajat la AJOFM Bistriţa şi făcusem o cerere pentru a suspenda raporturile de muncă pe care le aveam cu această instituţie publică. Am avut discuţii prealabile cu inculpatul, dar discuţia finală am avut-o în Cluj-Napoca, la Iulius Mall, ocazie cu care am discutat şi detalii ale propunerii pe care mi-a făcut-o inculpatul Don Daniel de a lucra în calitate de expert în cadrul acestor proiecte finanţate din fonduri europene. Cu acea ocazie mi-a precizat momentul de la care îmi voi începe activitatea în calitate de expert şi salariul pe care urma să îl încasez. De faţă la aceste discuţii a fost şi soţia mea. Salariul pe care urma să îl încasez în funcţia de expert era în sumă de 4.000 lei. Inculpatul Don Daniel mi-a precizat faptul că, salariul meu va fi de 4.000 lei pe lună, iar diferenţa care va intra în contul meu de salariu va trebui să o dau dânsului deoarece mai are şi alte obligaţii, fără să-mi spună despre ce obligaţii este vorba. Nu mai reţin exact dacă, cu ocazia acelei discuţii sau altă dată, inculpatul Don mi-a spus că ar fi mai bine să nu spun nimănui despre locul unde urmează să lucrez, deoarece aceste posturi sunt foarte căutate, ”vânate”, şi este mai bine să nu se afle acest lucru. Am fost de acord cu propunerea făcută de inculpatul Don, deoarece, pe de o parte, aşa cum am arătat, la acel moment situaţia mea salarială era incertă, iar pe de altă parte, salariul pe care mi l-a propus inculpatul îmi părea unul foarte bun. Menţionez că anterior ocupasem funcţia de director la AJOFM Bistriţa şi aveam un salariu tot de aproximativ 4.000 lei, dar în situaţia în care nu mai deţineam această funcţie şi aş fi continuat să lucrez în cadrul AJOFM Bistriţa salariul meu ar fi fost undeva în jur de 2.000 lei. Am început să îmi desfăşor activitatea în cadrul proiectelor în baza unor convenţii civile de prestări servicii, încheiate pe o durată determinată, de 3 până la 6 luni, din partea beneficiarului convenţiile de prestări servicii fiind semnate de către Don Daniel. Începând cu primul salariu pe care l-am primit în calitate de expert şi până la ultimul salariu, mi-am reţinut suma de 4.000 lei, cu privire la care convenisem anterior împreună cu inculpatul Don Daniel, iar diferenţa o retrăgeam, în principal, de la bancomate, o puneam într-un plic, mă deplasam la Cluj-Napoca, unde mă întâlneam cu inculpatul Don Daniel şi îi remiteam suma respectivă­(..). Nicio altă persoană, cu excepţia soţiei mele, nu cunoştea ceva despre această înţelegere pe care am avut-o cu inculpatul Don Daniel. Nu am discutat aceste chestiuni cu alţi experţi, angajaţi în cadrul proiectelor, şi nici nu cunosc ca şi alţi experţi să fi procedat în aceeaşi manieră ca şi mine. Activitatea de expert am desfăşurat-o în principal la domiciliu, dar veneam şi la Cluj-Napoca ori de câte ori era nevoie de mine şi eram chemat, însă acest lucru nu s-a întâmplat foarte des. De regulă, ţineam legătura cu domnul Boşca Ciprian, care activa şi el ca expert în cadrul acestor 2 proiecte, iar dacă era nevoie de prezenţa mea la Cluj mă contacta telefonic şi mă anunţa despre acest lucru. La sfârşitul anului 2014, nu mai reţin exact dacă mi s-a făcut sau nu o propunere concretă de a continua activitatea şi în cadrul altor proiecte finanţate de fonduri europene, dar cert este că îmi expira perioada de suspendare a contractului de muncă şi trebuia să mă întorc la locul de muncă din cadrul AJOFM Bistriţa. Nu am fost condiţionat niciodată, nici la început şi nici pe parcursul desfăşurării activităţii de expert, de către inculpatul Don Daniel, în sensul de a-i remite suma de bani ce depăşea 4.000 lei, pentru a fi păstrat în funcţia de expert în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene. Nu am cerut niciodată o mărire de salariu. Practic, eu am respectat înţelegerea şi condiţiile pe care le-am discutat la început cu inculpatul Don Daniel, până în luna decembrie 2014 când mi-am încetat activitatea în cadrul proiectelor. Nu ştiu dacă au existat situaţii în care alte persoane sau alţi colegi experţi au efectuat activităţi pentru mine, respectiv activităţi pe care ar fi trebuit să le desfăşor eu în cadrul acestor proiecte”.

Audierile în controversatul dosar care a zguduit administraţia judeţeană – de la politicieni, academicieni şi alţi protejaţi ce au încasat salarii de zeci de mii de lei fără a mişca un deget- continuă. Reamintim pe această cale faptul că încă nu a fost audiat inculpatul cheie în speţă, Daniel Don, care, aparent ar deţine răspunsul la demontarea acuzaţiilor din rechizitoriul întocmit de DNA Cluj. În altă ordine de idei, procurorii au început cercetările la Inceptus şi Academia Română, filiala Cluj instituţii despre care aţi aflat în exclusivitate din Gazeta de Cluj în ediţiile tipărite din 2016.