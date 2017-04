Sorin Grindeanu la Bistriţa: Atât DN 17 C, cât şi DN 17 D vor intra rapid în procesul de modernizare! Mâine am şedinţă de guvern şi aprob strategia de descentralizare

Premierul Sorin Grindeanu a declarat marţi la Bistriţa că DN 17 C şi DN 17 D vor intra foarte curând în proces de modernizare.

„Îmi doresc ca ceea ce ne-am propus şi am discutat ieri la Beclean şi azi la Năsăud şi pe Valea Bîrgăului să se îndeplinească. Dincolo de toate promisiunile şi vorbele pe care sunt convins că le-aţi mai auzit, e timpul să trecem la fapte. Eu voi veni aici de fiecare dată, fiindcă vreau ca proiectele de infrastructură pe care le-am discutat astăzi să devină lucruri palpabile, şi repede, cu termene şi grafice clare, pe care să le respecte toată lumea. Oamenii s-au plictisit de vorbe şi de şosele desenate cu carioca pe tablă sau pe hârtie. Vor drumuri şi infrastructură modernă şi sigură, iar treaba noastră este să ne asigurăm că aceste lucruri se întâmplă, pentru că investiţiile şi dezvoltarea unui judeţ depind în proporţie mare de modul în care arată infrastructura. Vreau să o luaţi ca pe o garanţie că atât DN 17 C, cât şi DN 17 D vor intra rapid în procesul de modernizare”, a spus premierul.

Totodată, Sorin Grindeanu a anunţat că va aproba în şedinţa de guvern de joi că va aproba strategia de descentralizare.

„Şi aseară, dar şi astăzi în discuţiile pe care le-am avut cu cei din administraţia locală, şi nu numai, nu s-a discutat o secundă despre politică. A vorbit despre problemele comunităţilor locale, despre ceea ce văd aleşii locali ca şi soluţii pentru viitor, şi este foarte că lucrurile s-au întâmplat în acest fel. Am făcut peste tot apel să lăsăm pentru trei ani la o parte politica, să ne ocupăm de ceea ce am spus că facem, fie că vorbim de autorităţile locale, fie că vorbim în cazul meu şi a domnului Răzvan Cuc (n. r. – ministrul Transporturilor), ceea ce înseamnă măsurile şi programul de guvernare care a fost votat la sfârşitul anului trecut. Sunt un om care vin din administraţia publică locală, am fost viceprimar al municipiului Timişoara, preşedinte al Consiliului judeţean, cunosc extrem de bine toate provocările pe care o administraţie publică locală le are. Ştiu că s-a plictisit lumea să meargă cu dosare la Bucureşti, să depună, să ceară, această birocraţie trebuie să înceteze. Vă anunţ că mâine am şedinţă de guvern şi aprob strategia de descentralizare. Este un pas extrem de important pentru ceea ce avem de făcut în continuare şi deşi am miniştri în echipa mea care au o reticenţă, fiindcă e foarte greu să renunţe la unele lucruri pe care le consideră cu sunt de apanajul administraţiei centrale, vă spun că mâine facem un prim pas în acest sens. E nevoie şi sper ca finalul de mandat să ne prindă cu toate aceste lucruri făcute”, a spus Sorin Grindeanu.

„De asemenea, masterplanul pe infrastructură dacă mergem cu el în Parlament, mai trage unul, care e cu gură mai mare, mai într-o parte de autostradă, nu ne apucăm de treabă. Astfel, în urmă cu câteva săptămâni am luat decizia, având un masterplan aprobat de Bruxelles şi agreat de Comisia Europeană, există o hotărâre de guvern care a adoptat acest masterplan, am terminat discuţia, trebuie să trecem la treabă. În următoarea perioadă vor fi lansate multe proiecte, licitaţii în concordanţă cu acest masterplan, astfel încât să dăm drumul la lucrări. Şi să ştiţi că sunt bani, vorbim de bani europeni, dar noi nu am ştiut să îi cheltuim. Am fazat proiecte care trebuiau să fie gata şi bani europeni să fie absorbiţi în vechiul exerciţiu bugetar 2007 – 2013 şi am venit cu ele în acest exerciţiu bugetar când trebuia să facem altele. (…) Eu sper că acest ritm se va schimba”, a conchis premierul.