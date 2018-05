Sondaj CURS: Iohannis conduce! Dragnea, sub scorul partidului, la egalitate cu Tăriceanu

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a lansat un studiu de tip Omnibus pentru urmărirea tendințelor politice și sociale din România. Conform sondajului, 61% dintre respondenți au o opțiune de vot cristalizată pentru alegerile prezidențiale din 2019, informează stiripesurse.ro.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în primul tur președintele Klaus Iohannis ar câștiga cu 39%, un scor mult mai mare decât a avut la primul tur la alegerile din 2014, atunci când a obținut 30,4%.

Din partea PSD, sondajul CURS l-a măsurat pe Liviu Dragnea, liderul partidului. PSD nu și-a stabilit încă candidatul, dar având în vedere că Dragnea este liderul partidului este de așteptat ca el să fie candidatul. Ei bine, dacă Liviu Dragnea ar intra în această cursă, în primul tur la prezidențiale ar obține 22%.

Trebuie remarcat că Liviu Dragnea este sub scorul PSD, care are, conform sondajului CURS 39%, în scădere cu 3 procente față de sondajul CURS realizat în luna ianuarie. Totuși, trebuie menționat că și alți lideri PSD au plecat în cursă sub scorul partidului, iar pe măsură ce s-a înaintat în campania electorală, aceștia au crescut.

Din partea ALDE, sondajul CURS l-a măsurat pe Călin Popescu Tăriceanu, cel care ar obține 22%, la egalitate cu Dragnea. Trebuie menționat că Tăriceanu este mult peste scorul ALDE, partidul având doar 8%.

Liberalii sunt cotați cu 25% din opțiunile de vot, în scădere cu 2% față de luna ianuarie, în timp ce USR înregistrează un scor de doar 6%.

Studiul a avut loc în perioada 27 aprilie – 8 mai, iar studiul s-a desfășurat pe un eșantion național de 1.067 de persoane, având o eroare statistică de +/- 3% în la un nivel de încredere de 95%.