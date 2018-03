SoftBank investește masiv în piața auto second hand

A venit momentul in care media si telecomunicatiile isi dau mana cu industria auto sau, cel putin, aceasta este tendinta lansata de compania japoneza SoftBank. Multinationala din Tokio a investit recent prin Vision Fund 460 milioane de euro in companie germana Auto 1, o platforma de licitatii pentru auto rulate.

Dealerul auto Auto 1 a confirmat stirea printr-o declaratie de presa, adaugand ca in jur de jumatate din investitie se bazeaza pe emiterea de noi actiuni. Nu se stie care este valoarea procentuala obtinuta de SoftBank din aceasta tranzactie, desi se vehiculeaza ca ea este undeva in jurul a 20% (conform Financial Times).

Piata auto second hand – 300 miliarde anual



Akshay Naheta de la SoftBank, care va si trece in consiliul de la Auto 1, a declarat ca Auto 1 este o companie care a demonstrat un ritm accelerat de crestere, introducand concepte precum eficienta si transparenta intr-o piata foarte fragmentata a autoturismelor second-hand. Cu toate ca piata este fragmentata, valoarea ei se ridica la peste 300 miliarde de dolari anual, iar SoftBank doreste sa sprijine din punct de vedere operational dezvoltarea pietei.

De partea cealalta, din partea Auto 1, Hakan Koc a afirmat ca experienta celor de la SoftBank va duce la accelerarea cresterii, investitia fiind directionata catre partea de dezvoltare de produse. Tinand cont ca Auto 1 este prezenta in mai mult de 30 de tari in intreaga lume, investitia nu poate fi decat de mare folos.

Conform TechCrunch, aceasta miscare din partea celor de la SoftBank nu este o noutate, acestia fiind interesati si in trecut de domeniul auto, cand, chiar la sfarsitul lui 2017, insusi Vision Fund a investit in actiuni Uber cumparate de la investitori existenti ai gigantului american.