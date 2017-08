SMS-ul ce il poate baga din nou la inchisoare pe BECALI

Gigi Becali vine cu dezvăluiri în scandalul iscat după ce Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că a solicitat conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor să ia măsuri în urma ameninţărilor pe care afaceristul le-ar fi adresat directorului Penitenciarului Jilava. Într-o intervenţie la România TV, omul de afaceri a dezvăluit conţinutul mesajelor care i-ar putea aduce noi probleme cu justiţia.

În SMS ul acela i-am spus asa: „Pentru ce distrugeti oameni? Pentru ce faceti lucrul asta? Pentru ce unui om cand trebuie sa ii dati 30 de zile ii dati numai 1 zi? Nu va ganditi ca o sa vina nota de plata a lui Dumnezeu?”. E amenintare? Stiti ce am mai scris? „Nu uita, Cristina, ca te-am distrus la table”. E amenintare?”, a declarat Gigi Becali într-o intervenţie prin telefon la România TV.

Omul de afaceri a detaliat şi a vorbit despre jocurile de table pe care le avea cu directorul penitenciarului.

„Jucam table cu ea si radeam de ea. Spuneam „Vai, vai, saraca Cristina! Te-am distrus!”. Prieteneste i-am spus si i-am scris in paranteza ca glumesc. (…) Am jucat table cu ea, cum sa o amenint? (…) Am mai multi martori, ca erau de fata. Ea se dadea mare. (…) E, uite ca acuma plateste nota de plata ca sa joace table cu mine”, a completat Gigi Becali.