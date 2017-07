Singura faptă pentru care a fost exclus Cristian Pomohaci din Biserică

Preotul bistriţean ce slujea în Moşuni, judeţul Mureş, Cristian Pomohaci a fost caterisit după ce presa a făcut publică în înregistrare cu acesta în timp ce încerca să corupă sexual un minor. Cu toate că după această dezvăluire au apărut o serie de articole şi la emisiunile televizate s-au vorbit despre alte acţiuni de acest gen efectuate de Pomohaci, cei de la Alba Iulia şi-au motivat decizia invocând o singură abatere a rebrişoreanului.

La sfârşitul lunii iulie, Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia a decis excluderea din preoţie a lui Cristian Pomohaci. În urmă cu mai bine de patru săptămâni apărea publică o înregistrare audio cu Pomohaci în timp ce încerca să corupă sexual un baiat care i-a mărturisit că este minor. Imediat după , cei de la Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia l-au suspendat pe Pomohaci pentru 30 de zile, iar pe 28 iulie au decis să îl caterisească.

”Urmare a publicării în ediţia on-line a Ziarului de Cluj (www.ziardecluj.ro) din data de 23 iunie 2017 a unei înregistrări audio potrivit căreia preotul Cristian-Dorin Pomohaci, paroh al Parohiei Ortodoxe Moşuni, Protopopiatul Târgu Mureş, a făcut propuneri unui minor în vârstă de 17 ani, pe nume Flaviu, de a întreţine relaţii sexuale în schimbul unei sume de bani, preotul Cristian-Dorin Pomohaci a fost convocat la Centrul eparhial, în data de 26 iunie 2017, pentru a oferi explicaţii în privinţa acestei situaţii revoltătoare care a devenit subiect major în dezbaterile publice din spaţiul mediatic naţional şi care a afectat imaginea instituţiei Bisericii.

În şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial din data de 26 iunie 2017, s-a dispus oprirea preotului Cristian-Dorin Pomohaci de la săvârşirea Sfintelor Taine şi a ierurgiilor, în conformitate cu prevederile art. 5 (A) alin. 1 lit. i şi art 4 lit. h din Regulamentul autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 158 şi art. 88 lit. b, v şi x din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, preotului Cristian-Dorin Pomohaci i s-a cerut, în termen de 30 de zile de la data convocării sale la Centrul eparhial, să prezinte probe (dovezi) indubitabile prin care să îşi susţină nevinovăţia faţă de abaterile grave de care este acuzat. În caz contrar, cauza va fi trimisă spre judecare Consistoriului eparhial.

În cele 30 de zile pe care le-a avut la dispoziţie, preotul Cristian-Dorin Pomohaci nu a prezentat probe (dovezi) de dezvinovăţire. Mai mult decât atât, în spaţiul mediatic naţional au apărut noi acuzaţii de o gravitate morală extraordinară prin care a fost prejudiciată imaginea Bisericii şi a slujitorilor ei. Preotul Cristian-Dorin Pomohaci a continuat să participe, fără binecuvântarea Chiriarhului, la mai multe spectacole folclorice, cu toate că acest lucru i-a fost interzis, iar preotul sus-numit şi-a asumat în scris, de mai multe ori, faptul că nu va mai participa la astfel de evenimente. Sfidând autorităţile bisericeşti şi cântând muzică populară îmbrăcat în costum popular, preotul Cristian-Dorin Pomohaci nu a dat dovadă de pocăinţă şi de ascultare, ci a arătat un comportament neadecvat pentru un slujitor al Bisericii. Spre finalul celor 30 de zile, preotul sus-numit a înaintat Centrului eparhial o cerere prin care a solicitat retragerea temporară din preoţie pe motive de sănătate, fără a prezenta niciun act medical.

După expirarea celor 30 de zile, dosarul părintelui Cristian-Dorin Pomohaci a fost trimis spre judecare Consistoriului eparhial care a fost convocat să se întrunească în data de 27 iulie 2017, ora 12:00. Şi de această dată, preotul sus-numit a sfidat autoritatea bisericească prin neprezentarea în faţa Consistoriului eparhial de judecată unde avea posibilitatea să se apere şi să aducă dovezi care să îl dezincrimineze de acuzele ce i se aduc. Având în vedere gravitatea abaterilor de care a fost acuzat, lipsa probelor (dovezilor) de nevinovăţie şi propria lui dorinţă de «a se retrage temporar» din preoţie, Consistoriul eparhial a hotărât caterisirea preotului Cristian-Dorin Pomohaci (pierderea preoţiei pentru totdeauna şi a posibilităţii ocupării unui post neclerical în activităţi bisericeşti) conform art. 4 lit. r şi art. 5 (B) alin. 1 lit. e din Regulamentul autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost aprobată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu şi este definitivă şi executorie” se arată în comunicatul oficial al Arhiepiscopiei Alba Iulia.

Secrete ieşite la iveală

Andrei un alt bărbat care susţine că s-a întâlnit cu părintele Cristian Pomohaci! Confesiunea lui e copleşitoare, asta pentru că tânărul recunoaşte că el e un preot-călugăr homosexual.

O bună perioadă, s-a luptat cu această orientare şi s-a ascuns sub hainele preoţeşti, dar de curând a ales să renunţe la preoţie şi să facă ceea ce simte. Asta deşi în acte este încă preot. Andrei face aceste dezvăluiri incredibile, în speranţa ca preotul Pomohaci, spune el, o să-şi amintească de povestea lor şi poate o să-i urmeze exemplul.

„M-a atins pe spate şi m-a sărutat. Tot încerca să mă atingă pe picior, să mă facă săînţeleg că el mă vrea. Nu pot sluji la doi Domni. M-aş bucura ca părintele săîşi aducă aminte de această poveste pe care o avem noi. În anul 2010 am fost invitat la un hram. Menţionez că eu sunt preot călugăr. Acolo ne-am cunoscut. Când am dat mâna, am simţit o atingere şi un fel de privire mai total nepotrivite. Toată slujba respectivă părintele a fost lângă mine. În timpul slujbei îmi făcea complimente. (…) În timp ce ne dezbrăcam de veşminte părintele tot măîntreba de unde sunt şi dacă nu vreau să slujesc cu el. I-am spus că sunt gay, dar de asta m-am călugărit ca să mă vindec. El mi-a spus că Dumnezeu nu are iubire pe gen”, a spusAndrei,preotul-călugăr.

Totodată, un angajat al unui hotel din Bistriţa, un loc în care s-ar fi dus părintele Cristian Pomohaci însoţit de diverse persoane, susţine că preotul i-ar fi făcut avansuri.

Împotriva tuturor acuzaţiilor nu au existat acte de justificare sau apărare ale lui Pomohaci.

Exclus definitiv din preoţie

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, Oliviu Botoi,a declarat că, în urma judecării cazului preotului Pomohaci, Consistoriului Eparhial a hotărât caterisirea acestuia şi că preotul Pomohaci, care avea parohie la Moşuni, judeţul Mureş, nu va mai putea îmbrăca haina preoţească, iar deciza Consistoriului Eparhial este definitivă şi executorie, dar poate fi atacată în termen de 15 zile la Mitropolitul Ardealului.

„În urma judecării cazului părintelui Cristian Pomohaci, Consistoriului Eparhial s-a pronunţat şi a hotărât caterisirea părintelui. Înseamnă pierderea preoţiei pentru totdeauna şi a posibilităţii de a ocupa un post în activităţile bisericeşti. Decizia a fost aprobată de IPS Irineu, este definitivă şi executorie, dar poate fi atacată în termen de 15 zile la Mitropolit”, a mai spus Botoi.

Membrii Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia au judecat, joi, cazul preotului Cristian Pomohaci şi apoi s-au retras pentru a delibera, decizia fiind comunicată vineri.

„În cele 30 de zile pe care le-a avut la dispoziţie pentru a-şi prezenta probe sau dovezi care sa-l dezvinovăţească, părintele Cristian Pomohaci a înaintat centrului eparhial o singură cerere prin care a solicitat retragerea temporară din preoţie pe motive de sănătate. Ieri (miercuri – n.r.), cererea şi dosarul părintelui au fost discutate în permanenţa consiliului eparhial iar dosarul a fost trimis spre judecare Consistoriului eparhial care s-a întrunit astăzi (joi – n.r.) începând cu ora 12.00. Membrii consistoriului s-au retras pentru a se pronunţa asupra sentinţei şi ea va fi făcută publică mâine dimineaţa (vineri – n.r.). Părintele Cristian Pomohaci nu a fost prezent la proces, avea dreptul să se prezinte”, declara, joi, preotul Oliviu Botoi.

Preotul Cristian Pomohaci nu s-a prezentat la şedinţa consistoriului deşi fusese invitat să aducă probe şi dovezi pentru a se dezvinovăţi.