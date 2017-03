Sevil Shhadeih: Priorităţile PNDL sunt reprezentate de asigurarea serviciilor de bază, tot ceea ce poate aduce confort şi civilizaţie tuturor cetăţenilor

Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat, miercuri, la Bistriţa, că priorităţile PNDL sunt reprezentate de asigurarea serviciilor de bază. În consens cu preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil Radu Moldovan, vicepremierul Shhaideh susţine prioritizarea investiţiilor publice, astfel încât administraţiile locale să implementeze acele proiecte prin care gradul de confort al populaţie să fie mărit. Este vorba despre servicii de apă şi canalizare, drumuri, dispensare, şcoli, grădiniţe.

Sevil Shhaideh, vicepremierul României şi ministru al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Administrativ, cu primarii din judeţul Bistriţa-Năsăud, indiferent de culoarea politică, temele principale de discuţie constituindu-le accesarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) şi a fondurilor europene. Totodată, primarilor li s-a explicat care sunt investiţiile prioritare pentru cetăţenii pe care îi reprezintă.

„Am prezentat astăzi autorităţilor locale priorităţile ministerului pe care îl reprezint, conform programului de guvernare, respectiv cele 10 servicii obligatorii, adică Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Aici ne referim la asigurarea serviciilor de bază, în special la nivelul satului românesc: apă, canalizare, drumuri, dispensare, şcoli, grădiniţe, tot ceea ce poate aduce confort şi civilizaţie tuturor cetăţenilor din aceste localităţi. Prin faptul că am unit cele două ministere – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Ministerul Fondurilor Europene, vom aduce un plus în corelarea surselor de finanţare pentru investiţiile publice.

Din aceste considerente am susţinut şi viziunea preşedintelui Consiliului Judeţean, în sensul de a prioritiza toate investiţiile, adică să începem cu apa, cu canalizarea, drumurile, şcoala, dispensarul, astfel încât investiţii publice care nu reprezintă servicii publice minime de bază să le putem face eventual după ce terminăm toate aceste servicii„, a precizat Sevil Shhaideh, într-o conferinţă de presă.

În acelaşi context, vicepremierul spune că a solicitat primarilor să nu părăsească asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau mastreplanuri, în consiţiile în care sunt fonduri suficiente pentru investiţii pe aceste palier.

„Am solicitat ca, pentru niciun proiect care astăzi are finanţare pe fonduri europene, niciun primar să nu se retragă din masterplan sau din asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Avem fonduri europene suficiente ca să finanţăm proiecte, deci nu ieşim din masterplan şi venim la PNDL ca să distrugem un proiect sau asociaţie pentru că avem alte obiective în acest moment„, a spus Sevil Shhaideh.

Ea a adăugat că România îşi propune ca suma pe care s-o ramburseze de la Comisia Europeană, de la finele anului, să fie de 5,2 miliarde euro.

„Tocmai din aceste considerente am prezentat strategia şi ţinta pe care o avem pe zona fondurilor europene. Împreună cu toate autorităţile de management ne-am asumat ca la 31 decembrie 2017, suma pe care o vom rambursa de la Comisia Europeană să fie de 5,2 miliarde euro. Poate pentru unii, suma de 5,2 miliarde euro în comparaţie cu zero din 2016 poate reprezintă o sumă foarte mare, însă eu pot să vă spun că este insuficientă faţă de graficul pe care astăzi trebuia să îl avem la nivelul rambursărilor. Încă există riscul de decomitere la nivelul anului 2018, adică să pierdem fonduri europene, pentru că noi nu am reuşit să atragem absolut nimic în 2016„, a spus vicepremierul Shhaideh.