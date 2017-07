Senzațional! Cât câștigă o fată din Bistriţa care lucrează în București!

Odată cu venirea verii, tinerii de toate vârstele își caută de muncă. Unele județe oferă mai multe oportunități de angajare, cu game mai variate, altele mai puține. Depinde de cât de dezvoltate sunt.

Majoritatea tinerilor din Bistrita aleg să meargă în alte județe atunci când vor să-și găsească un job cât de cât bine plătit, fie că este vorba de ceva sezonier sau de ceva permanent.

Astăzi v-o prezentăm pe Roxana, o tânără din Bistrita care a decis să dea la facultate în București. „Am ales București deoarece știam că am multe oportunități de angajare acolo. O colegă mi-a spus că e imposibil să nu-ți găsești nimic de muncă în capitală. Și m-am gândit să-mi iau un job part time cât timp studiez.”

Însă lucrurile nu au fost atât de ușoare. Primul job part time pe care l-a avut Roxana era prost plătit și nu îi permitea să ajungă la cursuri constant, așa că a vrut să facă o schimbare.

„Aveam o colegă care lucra la Live Studio de ceva vreme și vedem că tot timpul era îmbrăcată bine, avea telefoane scumpe și venea la facultate cu mașina. Mi-am luat inima în dinți într-o zi și am întrebat-o. La început am fost ferm convinsă că nu e de mine și că nu voi putea face, dar ea mi-a spus că acolo sunt persoane foarte prietenoase, mereu dispuse să te ajute atunci când ai nevoie așa că am încercat.”

A fost greu la început, a mărturisit Roxana, dar după s-a acomodat și a început să aibă câștiguri însemnate. „Când le-am povestit fostelor mele colege care au rămas în Bistrita cât câștig eu în București, multe dintre ele au încetat să mai vorbească cu mine și unora nu le-a venit să creadă. De ce să nu merg într-un oraș cu atât de multe oportunități ca Bucureștiul și să rămân în Bistrita? Nu regret nicio clipă decizia făcută.”

Cât câștigă Roxana ca model de videochat? Ei bine, Roxana câștigă suficient cât să-și plătească taxele de la facultate, chiria și cheltuielile din București și să se răsfețe cu câte o sesiune de shopping din când în când. „Nu mai beneficiez de mult de ajutor din partea părinților. Le-am spus că mă descurc singură și au fost foarte încântați să audă asta pentru că și lor le era greu cu banii. ”

Tot ceea ce trebuie să faci este să ai curajul să pleci. Roxana spune că toate colegele ei care au decis să rămână în locul natal sunt dezamăgite de salariile pe care le au și și-ar fi dorit să aibă același curaj ca ea.

„La un moment dat, trebuie să zburăm din cuib” a declarat Roxana la finalul interviului.