Sentinţă în dosarul lui Emil Nistor! Pentru creditele false, afaceristul este condamnat la 7 ani cu executare

Dosarul afaceristului Emil Nistor, cunoscut de bistriţeni în special ca patronul Complexului turistic „Poiana Zînelor” a ajuns la final, la judecata pe fond.Zilele trecute judecătoarea DaniellaBerbecariu de la Tribunalului Bistriţa-Năsăud, cea care a judecat cauza, a pronunţat sentinţa.Cea mai grea pedeapsă i-a fost aplicată lui Emil Nistor, care a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Condamnaţi la puşcărie sunt şi fiul acestuia, Emil Nistor junior, trei angajaţi de-ai săi – Dan Doruţ Hădărău, Aurel Sabin Nistor şi Maftei Porcius, iar o altă angajată a afaceristului – Gabriela Lorinţiu – a primit o pedeapsă cu suspendare, motiv pentru care va trebui să presteze muncă în folosul comunităţii. Funcţionarii bancari, printre care se află şi trei ai sucursalelor bancare, cei care au au dat OK-ul primirii creditelor solicitate pe numele unor interpuşi de către Emil Nistor, au fost achitaţi. În unele cazuri, pentru infracţiunile de care au fost acuzaţi a intervenit prescripţia specială, iar în altele, respectiv abuzul în serviciu, judecătorii au ţinut cont de decizia Curţii Constituţionale. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată în apel în 10 zile de la comunicare.

Timp de aproape 4 ani, dosarul în care este inculpat Emil Nistor alături de încă alte 17 persoane, a fost anchetat de procurorii DNA Cluj cu privire la obţinerea, în perioada 2005 – 2008, în baza a circa aproape 100 de contracte de credite bancare, majoritatea pe numele altor persoane, a nu mai puţin de 5 milioane de lei şi peste 300.000 de euro, bani pe care i-ar fi folosit pentru firmele pe care le conducea în fapt sau prin interpuşi. Creditele au fost însă obţinute în baza unor documente false, susţin procurorii.

Acuzaţiile procurorilor

Dosarul în care Emil Nistor a fost trimis în judecată de procurorii DNA este unul foarte stufos, şi a fost depus pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud în ianuarie 2014. Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal, dar şi al noului Cod de Procedură Penală, dosarul a fost trimis în cameră preliminară pentru a fi verificate legalitatea actelor care au stat la baza urmăririi penale şi a întocmirii rechizitoriului. Practic, judecata pe fond a acestui dosar a început undeva pe la finele lunii septembrie 2014.

Martorii care au fost audiaţi de instanţă au arătat în faţa judecătorilor cum au ajuns titulari ai creditelor bancare, fără să ştie nici măcar ce sume „împrumută”.

Din declaraţiile oamenilor reiese faptul că Nistor şi acoliţii săi au profitat de faptul că majoritatea angajaţilor săi erau oameni simpli… care nu-şi puteau refuza patronul care le-a oferit un loc de muncă. Locuri de muncă plătite cu bani puţini, de cele mai multe ori cu minimul pe economie din acea perioadă, atât cât oamenii să-şi ducă traiul de pe o zi pe alta, majoritatea angajaţilor luând în mână câte 350-450 lei. În schimb în adeverinţele depuse la dosarele de credit, oamenii figurau cu salarii brute de peste 2.000 lei.

Conform procurorilor DNA, în perioada iunie 2005 – februarie 2008, Emil Nistor, prin intermediul a 89 de persoane interpuse, majoritatea angajaţi la SC BISTRIŢA AURIE SRL, ELIADA CONSULTING SRL, POIANA NARCISELOR SRL, SOMEŞ HOLZ SRL şi POIANA ZÎNII SRL, „administrate de drept şi/sau în fapt de către acesta, a obţinut, pe baza unor documente ce atestau venituri salariale nereale, un număr de 98 de credite în valoare totală de 5.003.700 lei şi 306.300 euro de la Banca Comercială Română (BCR) – Agenţia Rodna, Agenţia Tihuţa şi Sucursala Năsăud şi de la UniCredit Ţiriac Bank, profitând de relaţiile pe care şi le-a construit în timp datorită raporturilor pe care societăţile comerciale administrate de acesta le-a avut cu societăţile bancare”.

Emil Nistor a mai fost trimis în judecată, în 2011, de procurorii DIICOT, pentru fapte similare, împrumuturi luate de la CEC BANK în 2006. După 5 ani de procese însă, Nistor a scăpat cu o condamnare de 3 de închisoare cu suspendare.

Emil Nistor, 7 ani cu executare

Pe 12 octombrie, instanţa Tribunalului Bistriţa-Năsăud a pronunţat sentinţa în dosarul de fond, una drastică pentru Emil Nistor. Acesta a fost condamnat la ani grei de puşcărie, judecătorii bistriţeni incluzând în condamnare şi pedeapsa primită cu suspendare pentru împrumuturile similare luate de la CEC Bank.

„Potrivit disp. art. 396 al.2 Cod procedură penală, cu aplic. art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul N. E. senior pentru săvârşirea:

– infracţiunii de iniţiere a unui grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 (faptă pretins săvârşită în perioada iulie 2007 – aprilie 2008) la pedeapsa de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a lit. b şi c vechiul Cod penal pentru o durată de 3 (trei) ani;

– complicităţii la infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 26 vechiul Cod penal, rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal la(faptă pretins săvârşită în perioada 29.12.2004-27.09.2007) pedeapsa de 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a lit. b şi c vechiul Cod penal.

Constată că infracţiunile care au atras condamnarea sunt săvârşite în forma concursului real prev. de art. 33 alin.1 lit. a vechiul Cod penal, atât între ele cât şi cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin Sentinţa penală nr.95/F/5 iunie 2013 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr.5323/112/2010, rămasă definitivă prin Decizia penală nr.1561 din 15.12.2015 a Curţii de Apel Cluj. Potrivit disp. art. 85 alin.1 vechiul Cod penal, rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Nistor Emil prin sentinţa penală nr.95/F/5 iunie 2013 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 5323/112/2010, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1561 din 15.12.2015 a Curţii de Apel Cluj.

Potrivit art. 34 alin.1 lit. b vechiul Cod penal, art. 35 alin.3 vechiul Cod penal, contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, lit. b vechiul Cod penal aplicată inculpatului N. E. prin sentinţa penală nr.95/F/5 iunie 2013 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 5323/112/2010 (pentru infracţiuni săvârşite în anul 2007) cu pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre, respectiv : cu pedeapsa de 6 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a lit. b şi c vechiul Cod penal şi cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c vechiul Cod penal, în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, sporită cu 1 an, astfel că inculpatul va executa în final pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c vechiul Cod penal”, este sentinţa pronunţată de judecătoarea DaniellaBerbecariu.

Juniorul a luat 4 ani

Condamnat la închisoare este şi fiul lui Emil Nistor – Emil Nistor jr., care a primit o pedeapsă de 4 ani cu executare. În acelaşi timp, Nistor jr. a fost achitat de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu.

Angajaţii, condamnaţi şi ei la puşcărie

Hădărău Dan-Doruţ, director economic la SC Eliada Consulting SRL, care a pus umărul din greu pentru patronul său, a fost condamnat şi el la puşcărie. Judecătoarea Berbecariu i-a aplicat o pedeapsă 4 ani de închisoare pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat şi pedeapsa complementară de 3 (trei) ani interzicerea drepturilor, iar pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată l-a condamnat pe Hădărău la 3 ani de puşcărie şi pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor pe o perioadă de 2 ani. Pedeapsa rezultantă este de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor, pe o perioadă de 3 ani.

Un alt angajat al lui Nistor – Maftei Porcius – a fost condamnat la 3 ani şi 4 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe o perioadă de 3 ani.

Gabriela Lorinţiu, şi ea angajata lui Emil Nistor, a fost condamnată la 2 ani şi 10 luni de închisoare cu suspendare. În schimb, femeia va fi obligată să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei Bistriţa sau Primăriei Maieru.

Aurel-Sabin Nistor, şi el angajat al lui Emil Nistor, dar şi rudă cu acesta, a fost condamnat 3 ani şi 4 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor pe o perioadă de 3 ani.

Totodată, instanţa a dispus desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate, precum şi menţinerea sechestrului asigurator asupra unui teren în suprafaţă de 1.400 mp, situat în Bistriţa, al cărui proprietar este Emil Nistor. De asemenea, toţi cei condamnaţi sunt obligaţi la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de câte 3.000 lei fiecare, din care câte 1.700 lei pentru urmărirea penală şi diferenţa de câte 1.300 lei la fond.