Sebi Ghiţă un jalnic manipulator şantajist

Mult aşteptatul interviu cu sereistul fugit din ţară, Sebi Ghiţă este de o penibilitate maximă. Ramolitul de Ion Cristoiu rade ca un miel prost şi pune întrebări a la Gâgă gen ce muzică ascultau la chef Laura Codruţa Kovesi cu familia Ghiţă. Voi chiar vă bateţi joc de noi, de telespectatorii care au un IQ cat de cat? După două episoade de rahat în care ramolitul îşi tot dă ochii peste cap şi pune întrebări stupide, vulpoiul Ghiţă atât a putut produce că are o poză cu Kovesi la el acasă pe care nu o arată. Apoi Ghiţă ne spune în direct la Antena 3 că poza vezi Doamne face parte dintr-un filmuleţ în care apare Laura Codruţa Kovesi alături de importanţi oameni de stat romani, dar vorba lui Caragiale, nu pot spune cine – becher mare- iar dezvăluirea supremă e că sunt mai multe “filmuleţe” .

Ei şi dacă tot a tăcut un an care-i dezvăluirea? Pentru că acum un an dezvăluirile s-au oprit brusc tocmai când Ghiţă anunţa următorul episoade cel cu Laura Codruţa Kovesi. Iar acum ce vedem, Sebi Ghiţă îşi negociază în continuare scăparea cu sistemul care l-a inventat. Chiar crede cineva că băiatul ăsta cu o inteligenţă mediocra, fost baschetbalist ca şi prietena lui Kovesi a făcut averea uriaşă care a făcut-o fără să fie angajatul SRI-ului? Imbecilul de Ghiţă are impresia că dacă ameninţă şi şantajează scapă de Sistemul căruia îi aparţine. O mica victorie a înregistrat. De când a fugit din ţară a fost achitat într-un dosar de corupţie. Dar are nevoie personal de căderea Laurei Codruţa Kovesi pentru a-şi rezolva în linişte celelalte dosare după ce va scăpa de cele două mandate de arestare preventive. De aceea, nu dă poză cu Laura pentru că Ghiţă speră că cei pe care nu-i pomeneşte decât ca să-I laude, mă refer aici la George Maior, Ioan Rus şi Vasile Dancu o să-l salveze. Asta e miza derbedeului de Sebi Ghiţă. El nu este împotriva statului paralel şi nu a fost niciodată. A fost inventat de statul paralel, de oamenii descrişi mai sus şi vrea să se întoarcă în mijlocul fericitei familii din care a fost expulzat. Observaţi cum spune despre Maior că este cu totul altceva decât Coldea, ca şi cum vezi Doamne, unul era un înger-Maior şi altul diavolul.-Coldea. Bă, dar chiar aşa de proşti ne credeţi? George Maior era în sistem când prostul de Ghiţă juca bambilici în curtea liceului, nu-i de mirare că l-au făcut pe prostul de Ghiţă aşa de uşor. Ce-şi închipuie Ghiţă, că Maior cu băieţii lui din Romania o să-I salveze pielea. Păi ei l-au terminat pe Ghiţă. Este drept că Ghiţă mai dă nişte semnale, cine mai era chef? Păi Zoli Teszari, patronul RCS-RDS, sponsorul principal al lui Vasile Dancu, alt stâlp de bază al statului paralel. La chef mai erau probabil şi judecători sau ziarişti ai statului paralel, Ghiţă i-a nominalizat deja pe Cozmin Guşă şi Rareş Bogdan. Deci mesajul este: Nu mă obligaţi să vorbesc despre voi şi să dau drumul la… aşteptatele filmuleţe. Din păcate pentru Ghiţă şantajul nu va funcţiona. Şi nu va funcţiona dintr-un motiv foarte simplu. Nu cred că Sebi Ghiţă are filmuleţe compromiţătoare despre cei care face vorbire. E una să ai filme cu oameni care sunt la un şpriţ normal şi discută despre politică, fotbal sau alte nimicuri şi cu totul altceva e să ai înregistrări cu oameni din statul roman care pun la cale arestări sau condamnări ale celor incomozi. Mafioţii nu sunt proşti, Ghiţă n-are nimic cu ce să-i strângă cu uşa pe Maior @Comp. Dacă avea nu se făcea de rahat cu interviul regizat de Ion Cristoiu. De fapt el ameninţă că poate vorbi, dar n-are cu ce şantaja. Să dovedeşti ca Laura Codruţa Kovesi e mincinoasă e ok, dar nu-i o mare realizare, Sebi Ghiţă are nevoie ca Maior @ Comp, conducătorii statului paralel să-l salveze.

Singurul lucru bun rezultat din toată agitaţia sterilă al lui Sebi Ghiţă este că vedem o gaşcă de mafioţi care a capturat Romania. Această gaşcă de mafioţi periculoşi trebuie să răspundă în faţa legii o dată pentru totdeauna. Adevărul trebuie să fie cunoscut.

Liviu Man