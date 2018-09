Şcoală din Bistriţa-Năsăud, dotată cu laborator digital

Şcoala Gimnazială Uriu se numără printre cele 10 şcoli digitalizate, din totalul de 139 de şcoli înscrise în consurs. Aceasta este a treia școală din mediul rural, dotată tehnic prin programul Digitaliada.

Profesorii şi elevii de la Uriu încep noul an şcolar cu un laborator digital complet echipat. Profesorii au participat în prealabil la sesiuni de formare, pentru a fi pregătiți să utilizeze metodele digitale la clasă.

„Şcoala Gimnaziala Uriu este una dintre castigatoare şi li se alatură şcolilor din Salva si Petris, castigatoare ale editiilor anterioare ale Digitaliada.

Profesorii si elevii de la Uriu incep noul an scolar cu un laborator digital complet echipat cu 23 de tablete, un laptop performant și un videoproiector cu ecran de proiecție, cu materiale digitale educationale pentru Matematica si Informatica si cu profesori instruiti pentru a utiliza metode digitale interactive la clasa, in procesul de predare”, potrivit comunicatului Info Digitaliada.

Ioan András, directorul şcolii spune că: „Digitaliada este o oportunitate extraordinara de a schimba, de a aduce un suflu nou in viata scolii, pentru elevi in primul rand, dar si pentru profesori. Credem in visul nostru de a deveni mai buni!”

Directorul adjunct, Cornel Urian consideră că este benefic să li se ofere elevilor multimedia şi nu doar text tipărit.