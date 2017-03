Scandal monstrul în MApN: plecări masive din sistem

Ministerul Apărării Naționale și-a dezvoltat un obicei de a ascunde sub preș gravele nereguli din sistemul național de apărare. Situația este cel puțin strigătoare la cer în privința salarizării soldaților gradați profesioniști, al căror număr se subțiază constant, sistemul de apărare fiind din ce în ce mai slab de la o lună la alta, datorită plecărilor masive din sistem arată cei de la tomisnews.ro.

Ceea ce MApN nu dorește ca românii să știe, potrivit surselor noastre din sistemul militar, este că, prin aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare aproximativ 70% din personalul instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, prin care militarii beneficiau de „o măsură reparatorie”, potenţialii beneficiari, în număr de aproximativ 33.000, vor primi începând cu luna august 2016, 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit, aflată în plată la nivelul anului 2009, respectiv diferenţa de 50% începând cu luna august 2017, ceea ce înseamnă: 60 lei!

Aceste „măsuri reparatorii” au dus la plecări masive din sistem, unități cu personal mult sub numărul necesar și, în lipsa unui sindicat în domeniul apărării naționale, militarii găsesc alte metode de exprimare, mai tacite.

O astfel de voce a ajuns la parlamentarul PSD, Florin Gheorghe (FOTO), care,pe 21 iunie a.c., a avut o interpelare în plenul Camerei Deputaților, adresată ministrului Apărării, Mihnea Motoc. Obiectul interpelării a avut ca obiect salarizarea nestimulativă care determină plecări din sistemul de apărare.

„Prin aplicarea OUG 57/2015, aproximativ 70% din personalul sistemului de apărare ar fi trebuit să beneficieze de o măsură reparatorie. Astfel, în MApN, potențialii beneficiari, în număr de 33.000, vor primi cu luna august 2016 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit, la nivelul anului 2009, respectiv cu 50% începând cu august 2017. Chiar dacă măsurile par extrem de satisfăcătoare, în practică ele înseamnă majorări de până în 60 lei pentru soldați, motiv pentru care plecările din sistemul de apărare sunt cât mai frecvente. Trebuie subliniat faptul că veniturile nete ale unui caporal cu vechime de circa 20 de ani nu depășesc în prezent valoarea de 1.220 lei net! S-a ajuns astfel la situația în care cel puțin la nivelul județului Constanța majoritatea unităților au cel mult 70% din efective, iar unele chiar sub 50%! De exemplu, la Forțele Navale, când o fregată trebuie să execute un exercițiu, se iau militari și maiștri de marină de la alte două fregate pentru a completa nivelul de personal. Iar, dacă este nevoie să iasă două fregate în larg pentru exerciții nu se pot asigura două echipaje complete! La fel s-a întâmplat, de pildă, la exercițiile cu partenerii NATO de la Smârdan sau de la Cincu, atunci când militarii din Galați sau Focșani au fost completați cu militari din alte unități din țară, pentru că și în aceste unități efectivele sunt la sub 50% din efectivele necesare. Față de această situație extrem de îngrijorătoare, împotriva obiectivelor asumate la summit-ul din Țara Galilor, nu ne îndeplinim angajamentele de stat membru NATO, vă rog domnule ministru să precizați cum intenționați să reluați atractivitatea salarială pentru angajații din sistemul național de apărare, în special pentru categoriile prost plătite: soldați, caporali și maiștri. Solicit răspuns în scris și oral!” , a spus deputatul Florin Gheorghe.

Facem precizarea că, cuantumul soldei de merit se determină prin aplicarea unei cote de 20% asupra soldei de funcţie, aflată în plată la 31 decembrie 2009. În prima etapă, se va acorda 50% din acest cuantum.

Sursele noastre din sistemul militar ne-au mai precizat: Sub 50% din efective datorită plecărilor din sistem; un soldat cu vechime 1 an are un venit net de 1.150 lei; caporal vechime 10 ani (SGP)=1101 Venit net; caporal vechime 20 de ani (SGP)=1220 venit net; majorarea de 50% din salariul de merit este de doar 50-60 lei; iar toate unitățile sunt sub 70% din personalul necesar, chiar în unele 50%.

Totodată, soldele sunt egalizate, nu mai contează vechimea gradațiile sau specialistul de clasă și asta din cauza măririi salariului minim pe economie. Astfel, SGP sunt asistați social, prin majorare HG 0154/2011, adică statul vine și dă o sumă de bani ca militarul să ajungă la salariu minim pe economie, pentru că solda funcției de bază este doar… 650 de lei!

Guvernul zice că SGP au un salariu mulțumitor, pentru că iau și normă de hrană în valoare de 900 de lei, dar când participă la aplicații și exerciții se „mănâncă” din cei 900 de lei.

Tododată, sursele noastre din sistemul militar ne-au mai precizat:

„Solda funcției de bază este între 550 de lei și 650 de lei, ulterior se adaugă gradațiile, specialistul de clasă, adică sporurile și astfel se ajunge la o sumă în care vine statul și mai adaugă prin HG 0154 și te „asistă social” cu o sumă prin care ajungi la salariul minim pe economie, de 1250 lei”.

