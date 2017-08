Din sapte vaccinuri Institutul Cantacuzino va relua productia de doar doua

Institutul Cantacuzino a produs inainte de 1990 sapte vaccinuri, insa daca se va relua productia in doi – trei ani, unitatea ar putea fabrica doar doua, si anume vaccinul BCG (antituberculos) si vaccinul Gripal, a declarat pentru News.ro profesorul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. El a adaugat ca, eventual mai tarziu, institutul ar mai putea produce vaccinurile Difteric si Tetanic, potrivit news.ro.

Potrivit lui Rafila, vaccinul variolic a fost produs pana in 1979 cand, gratie vaccinarii, boala a fost eradicata, asa incat s-a oprit si fabricarea lui, in timp ce vaccinul difterotetanic pertusis (DTP) era facut pentru doua dintre componentele celulare, respectiv diftero si pertusis la Institutul Cantacuzino din Bucuresti, iar componenta tetanica in laboratoarele din Iasi.

Alte vaccinuri realizate la Institutul Cantacuzino din programul national de imunizare erau vaccinul rujeolic simplu, vaccinul polio, care se facea pe culturi celulare din rinichi de maimuta adusa din Indonezeia si care a fost opera profesorului Andrei Combiescu, precum si vaccinul BCG (antituberculos), a precizat Rafila.

De asemenea, din jurul anilor ’80, a inceput productia de vaccin gripal, pentru realizarea caruia doi medici – doctorul Niculescu si Ligia Grecescu – s-au pregatit in Anglia, a explicat presedintele Societatii Romane de Microbiologie.

„Asadar, in acei ani, copiii erau imunizati prin programul obligatoriu cu vaccin DTP celular, cu BCG, polio si rujeolic, toate produse la Institutul Cantacuzino, insa dupa anul 1990, au aparut probleme de productie la vaccinul polio, pentru ca realizarea lui depindea de importurile de maimute din Indonezia. In 1998 s-a introdus vaccinul pentru hepatita B, dar acesta nu era realizat la Cantacuzino. Pana in 2005, productia de vaccin a fost coordonata de directorul Institutului, Marian Negut. Asa ca pana in 2005, sub coordonarea directorului Negut, s-au mai produs vaccinurile DTP, Rujeolic, BCG si Gripal. Ulterior, doar BCG si Gripal”, a afirmat Rafila.

El a explicat ca, odata cu intrarea Romaniei in UE, a devenit obligatoriu ca toate unitatile de productie a vaccinurilor sa aiba un certificat de calitate GMP, un control al calitatii pe toate elementele de productie, care presupune conditii tehnice deosebite, astfel ca, din acel moment, doar vaccinurile BCG si Gripal au obtinut acest certificat de calitate.

Potrivit profesorului Rafila, formula de fabricatie a vaccinurilor de la Cantacuzino era identica cu aceea a celor produse in Europa.

„Legat de modificarea formulelor de fabricatie se poate spune ca pentru BCG formula este aceeasi. Vaccinul rujeolic. Dupa modernizare s-au realizat vaccinuri combinate ROR(rujeola, componenta rujeolica similara cu ceea ce se gaseste in vaccinul combinat, rubeola, oreion). Apoi vaccinul diftero tetanic pertusis produs de Cantacuzino avea componenta pertusis de tip celular, care ulterior a fost inlocuita, in majoritatea formulelor la nivel international, cu componente acelulare, mai putin reactogene. Dar DTP s-a combinat cu Polio inactivat si cu Haemophilus influenza, rezultand vaccin pentavalent, dupa care i s-a adaugat si Hepatitic B, devenind astfel Hexavalent. In momentul de fata, din pacate, exista la nivel european doar doi producatori, ceea ce creaza o mare presiune pe acestia. Sigur, daca ar fi avut GMP, Cantacuzino ar fi putut continua cu productia de BCG, Difteric si Tetanic”, a spus presedintele Societatii de Microbiologie, prof dr Alexandru Rafila.

Acesta a precizat ca, in prezent, Institutul Cantacuzino are in functiune laboratoare de referinta, unde se face diagnosticul in focare de infectie care supravegheaza evolutia bolilor infectiose la nivel national, adaugand ca este posibila, in cativa ani, reluarea productiei de vaccin BCG si Gripal, iar ulterior Difteric si Tetanic.