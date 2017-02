Saptamâna neagră pentru transportatorii rutieri de mărfuri…

In aceasta saptamana, Politia Romana desfasoara actiunea TRUCK&BUS pentru verificarea legalitatii transporturilor rutiere de persoane si marfuri, in cadrul Calendarului Operatiunilor TISPOL. Activitatile de control se desfasoara simultan in toate statele membre ale UE, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (TISPOL), pentru prevenire a accidentelor rutiere grave.

In perioada 13 – 19 februarie, Directia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane coordoneaza, la nivel national, o actiune pentru reducerea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane si de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului de marfa.

Activitatea se desfasoara in conformitate cu Planul de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (TISPOL), la care Romania este parte si are ca scop prevenirea incalcarii normelor rutiere privind transporturile rutiere de marfuri si persoane, pentru prevenire a accidentelor rutiere grave.

In cadrul actiunii vor fi verificate autovehiculele destinate transportului public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri si cele destinate transportului de marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone.

Activitatea vizeaza depistarea transporturilor ilicite de marfuri si persoane, prevenirea conducerii vehiculelor sub influenta alcoolului sau a drogurilor, purtarea centurii de siguranta, respectarea perioadelor de conducere si de odihna, a dimensiunilor de masa si gabarit, detinerea certificatului de competenta profesionala si a documentelor de transport, a inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila.