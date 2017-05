S-a aşternut tăcerea! Dosarul „Rambo din Bîrgău” pus la „clocit” de procurorii bistriţeni

A trecut aproape un an de la incendierea casei unui candidat la Primăria Tiha-Bârgăului, focuri de armă trase asupra familiei acestuia, urmate de un veritabil atac terorist asupra unei autospeciale de poliţie, iar dosarul penal deschis ca urmare a acestor evenimente s-a poticnit undeva prin sertarele procurorilor de la Parchetul de pe lângă Triunalul Bistriţa-Năsăud. Ca orice eveniment din România unde o minune ţine doar trei zile, asupra întregii afaceri s-a aşternut cel puţin o tăcere suspectă, deşi opinia publică aştepta ca evenimentul să fie clarificat cu maximă celeritate.

Arătam la momentul respectiv, în luna iunie 2016, căincendierea cu un cocktail Molotov a caseilui Dănuţ Rezvanţă, candidat la Primăria Tiha-Bârgăului, şi focurile de armă trase asupra maşinii sale în care se afla împreună cu familia au creat imaginea unor scene desprinse dintr-un film cu Rambo.La o noapte distanţă, în ziua alegerilor locale, dintr-o maşină necunoscută a fost aruncat un alt cocktail Molotov asupra unei autospeciale a Secţiei 2 Poliţie din Prundu-Bîrgăului care a dus la incendierea acesteia. Cele două acte criminale, comise cu o violenţă extremă, au generat în rândul opiniei publice locale, şi nu numai, o emoţie extrem de puternică, mai ales în contextul scrutinului electoral care urma să înceapă.

La aproape un an distanţă, dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud are un suspect, Dănuţ Rezvanţă – iniţial arestat, apoi eliberat din cuza subţirimii probelor adunate de autorităţi şi pus sub control judiciar, iar mai apoi plasat în arest la domiciliu ca urmare a unei provocări, măsură în cele din urmă ridicată în noiembrie 2016. Însă, perspectivele de finalizare acel acestui par să fie … la calendele greceşti.

Arătam la momentul respectiv că în orice ţară normală, cu structuri care gestionează profesionist asemenea gen de fapte, inclusiv filiale locale ale serviciilor de informaţii, SRI şi ”doi şi un sfert” şi care or mai fi, mai ales în contextul politic de la momentul respectiv, alegerile locale, situaţia creată ar fi generat o mobilizare fără precedent a structurilor statului abilitate în frunte cu cei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul BN sau DIICOT, în funcţie de competenţă, în vederea identificării autorului/autorilor, mai ales din perspectiva atacului asupra autoturismului de poliţie, act criminal care poate fi catalogat fără nici o exagerare ca o veritabilă acţiune teroristă.

Rămâne un mister şi în prezent faptul că ancheta nu a fost preluată de DIICOT şi de cei de la ”Crimă Organizată”, având în vedere folosirea unor arme de foc, atac cu mână armată asupra familiei unui candidat la alegeri, incendierea unei autospeciale a forţelor de ordine,şi a fost lălăită de cei de la parchetul judeţean.

Filmul evenimentelor

Dar să rememorăm faptele aşa cum sau petrecut ele cu puţin timp înaintea desfăşurării scrutinului electoral pentru alegerile locale din 5 iunie 2016. În noaptea de 3 spre 4 iunie 2016, la finalul campaniei electorale, casa candidatului UNPR la Primăria Tiha-Bârgăului, Dănuţ Resvanţă, este incendiată cu un cokteil Molotov, iar în momentul când acesta încerca să-şi salveze familia, asupra maşinii cu care intenţiona să părăsească locul incendiului s-a tras cu o armă de foc, cu glonţ. Incendiul izbucnit imediat după miezul nopţii, a dat de furcă pompierilor aproape trei ore ca să-l lichideze.

Imediat dupăincident, Rezvanţă, numit de unii consăteni ”Rambo” de Bârgău, pentru lupta sa personală cu ”mafia” pădurilor din zonă, i-a acuzat cu subiect şi predicat pe adversarii săi politici la scrutinul electoral, primarul de atunci în funcţie Vasile Dologa, aspirant la un nou mandat din partea PNL, şi pe şeful ocolului silvic local, candidatul PSD la primărie, Vasile Şut, acesta din urmă fiind de altfel şi câştigătorul alegerilor.Resvanţă a argumentat această declaraţie arătând că cei doi au încercat să-i cumpere tăcerea, în schimbul a 200.000 de lei şi 8 hectare de pădure, în condiţiile în care făcuse şi nişte plângeri la DNA pe care cei doi rivali ai săi le voiau retrase.

Reacţia celor doi a fost una palidă şi mai mult de complezenţă, Dologa afirmând că personal nu a avut nici un conflict cu Resvanţă, deşi disensiunile dintre cei doi erau publice şi, mai mult decât atât, că el nu a mai tras cu arma din armată, ameninţând totodată şi că îl va da în judecată, lucru care nu s-a mai întâmplat. Vasile Şut, câştigătorul alegerilor şi a fotoliului de primar, după o declaraţie în care s-a dezis de tot ce l-a acuzat Resvanţă, a adoptat şi el legea tăcerii.

Chiar în noaptea premergătoare alegerilor, a mai intervenit un al doilea episod, dintr-o maşină necunoscută cu luminile stinse, care a trecut în viteză prin faţa sediului Secţiei 2 Poliţie din Prundul-Bârgăului a fost aruncat un cocktail Molotov asupra unei autospeciale de poliţie. Acţiunea poate fi catalogată ca unveritabil act terorist, dar ea a fost trecută din motive care ne scapă într-un plan secund.

Dat fiind modul de operare al incendierii casei lui Rezvanţă, tot cu un cocktail Molotov, s-a presupus că este mâna aceluiaşi autor.

Din victimă în suspect principal

Dănuţ Resvanţă a ajuns după gratii pentru 30 de zile la o săptămână după producerea evenimentelor, din victimă iniţial, transformându-se în suspect.

Vinovăţia sau nevinovăţia lui Rezvanţă o va stabili cu certitudine un judecător, deocamdată acesta este doar suspect/inculpat. Probele administrate de către procuror se pare că sunt străverzii, fapt care a dus la decizia judecătorilor de la Curtea de Apel Cluj, ca în luna noiembrie 2016 să fie ridicată ultima măsură preventivă, arestul la domiciliu. De fapt s-a observat încă de la debutul anchetei penale, că reţinerea lui Rezvanţă s-a făcut mai mult în baza emoţiei colective generate de incendierea casei acestuia, a focurilor de armă trase asupra autoturismului în care se găsea familia lui, a faptului că era unul din candidaţii la funcţia de primar, dar şi al războiului cu mafia lemnului din zonă şi a acuzaţiilor directe de comiterea a unor acte de corupţie adresate principalilor contracandidaţi. În logica multora, Rezvanţă a fost suspectul perfect. Toate probele administrate de anchetatori au fost indirecte, circumstanţiale, forţând într-un anumit fel judecătorul să ia o decizie de arestare. În spaţiul public s-a vehiculat ideea, întreţinută şi de anchetatori pentru faptul că a fost reţinut, că Rezvanţă şi-ar fi autoincendiat casa, iar urmele de gloanţe de pe maşina acestuia fac parte din acelaşi scenariu elaborat şi pus în practică de către el.

Exces de zel din partea procurorilor

În acelaşi dosar sunt inculpate soţia lui Dănuţ Resvanţă, Mihaela Agripina Resvanţă, împreună cu care are trei copii, şi Mariana Angelica Ianiş, fostă soţie,mama celui de-al patrulea copil. Toţi cei şapte au locuit în imobilul incendiat.

Procurorii au făcut exces de zel pentru acuzarea lui Resvanţă, ignorând faptul că sunt obligaţi să administreze şi probe care sunt în favoarea inculpatului. Au plasat în arestul IPJ BN într-o celulă cablată cu microfoane, pe soţia şi pe fosta soţie, sperând că acestea vor discuta ceva care să ducă la încriminarea lui Resvanţă, procedând în mod cu totul ilegal. Astfel, au încercat să scoată din context anumite discuţii purtate de cele două, dar nu le-a ieşit, fiindcă avocatul a demontat încercările respective. Nici percheziţiile nu au scos mare lucru la iveală, fiind găsite nişte arme, dar la o rudă de-al lui. S-a pedalat de asemenea pe înşelăciunea privind asigurările, o acuzaţie discutabilă, greu de dovedit.

După ce a reuşit să obţină controlul judiciar, a călcat pe bec şi a fost plasat în arest la domiciliu

În luna septembrie 2016, Dănuţ Resvanţă a fost plasat în arest la domiciliu, după ce acesta ar încălcat, potrivit procurorilor, obligaţiile impuse de instanţă care, după ce a scăpat de arestul preventiv, l-a plasat sub control judiciar. I s-a imputat faptul că a intrat în contact cu unul dintre martorii din dosar. Mai mult, anchetatorii susţin că Rezvanţă, având asupra sa o securice, l-ar fi ameninţat cu moartea pe martor, în timpul unor verificări efectuate de Garda Forestieră într-unul din cantoanele Ocolului Silvic Tihuţa-Colibiţa, control efectuat după o plângere adresată de Rezvanţă conducerii Poliţiei Române. Toată întâmplarea pare cusută cu aţă albă care se vede de la o poştă şi miroase a provocare. Martorul cu pricina, pădurarul Dumitru Ilieşi, este cel care la trei zile după un alt control al Gărzii Forestiere l-a bătut pe Titus Rezvanţă, fratele lui Dănuţ Rezvanţă.

La finele lunii octombrie 2016, procurorii au cerut prelungirea arestului la domiciliua lui Rezvanţă, solicitare admisă de instanţa Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Rezvanţă a contestat însă soluţia judecătorilor bistriţeni la Curtea de Apel Cluj şi a avut câştig de cauză.

Din momentul respectiv, dosarul lui „Rambo de Bîrgău”a intrat într-un con de umbră, iar peste caz s-a aşternut tăcerea.