În Rostov-pe-Don, a avut loc o nouă explozie. Dispozitivul ar fi fost ascuns într-o lanternă

Cel putin o persoana a fost ranita in explozia unei bombe improvizate ascunse intr-o lanterna, in centrul orasului Rostov-pe-Don, din sudul Rusiei, a anuntat o sursa din fortele de ordine pentru agentia TASS, potrivit News.ro.



RENTV citeaza martori potrivit carora explozia a avut langa o scoala din oras. „Incidentul a avut loc in jurul orei 7, ora Moscovei (8 ora Romaniei). Potrivit datelor preliminare, un barbat a fost ranit”, a declarat o sursa din fortele de ordine, precizand ca zona a fost inchisa de politie, care preleveaza probe.

Biroul de presa al Garzii Nationale ruse pentru Caucazul de Nord a anunta ca deflagratia a fost provocata de un dispozitiv explozibil ascuns intr-o lanterna.

„Un barbat fara adapost a descoperit un pachet in jurul orei 6.30, ora Moscovei (7.30 ora Romaniei) si a decis sa verifice ce continea, inclusive lanterna care se afla inauntru”, a explicat Garda Nationala.

Bomba ar fi explodat cand barbatul a incercat sa aprinda lanterna.

Pe de alta parte, martori citati de RENTV sustin ca barbatul era un om de serviciu de la scoala potrivit HotNews.