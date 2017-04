Românii își plătesc în număr cât mai mare taxele și impozitele online

Ce se intampla daca cineva a platit un impozit catre ANAF inainte de termen?

„Banii ajung la ANAF. Inteleg ca acesti bani raman cumva acolo in sistemul ANAF pana cand plata se aloca in dreptul debitelor. Banii pot ajunge la timp, dar daca nu este stins in termen nu stiu daca creeaza sau nu penalitati. Undeva in cursul acestui an incercam sa rezolvam acest aspect la nivelul solutiei tehnice”, a spus George Anghel, directorul executiv al APERO.