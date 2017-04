În România funcționează peste 68.000 de grupuri de companii controlate din străinătate

In Romania, in anul 2015, functionau 73.663 grupuri de companii, din care 5.469 erau grupuri de companii romanesti iar 68.194 de grupuri de companii multinationale (din care 152 controlate din interior, iar 68.042 controlate din strainatate), au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Cea mai mare parte a grupurilor de firme din tara noastra isi desfasoara activitatea in domeniul comertului (20%), constructiilor (10%) sau industriei prelucratoare (10%).

Raportat la ponderea numarului de salariati, majoritatea subgrupurilor de intreprinderi din Romania sunt controlate din Germania, Franta si Italia.

In anul 2015, din totalul grupurilor de intreprinderi multinationale straine identificate in Romania, 14.723 sunt grupuri controlate de persoane juridice straine, iar 53.319 sunt grupuri controlate de persoane fizice straine.

Rezultatele anului 2015 indica faptul ca, in functie de ponderea numarului de salariati, pe primul loc se afla subgrupurile de intreprinderi controlate de persoane juridice sau persoane fizice din Germania (18,0%), pe locul doi sunt cele controlate din Franta (10,5%), iar pe locul trei sunt cele controlate din Italia (10,5%).

In functie de ponderea numarului de salariati in total grupuri de intreprinderi multinationale controlate din strainatate, subgrupurile de intreprinderi controlate din Germania predomina in sectiunea C – Industria prelucratoare (9,1%), in sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor si motocicletelor (2,6%), in sectiunea K – Intermedieri financiare si asigurari (1,8%) si in sectiunea A – Agricultura (1,1%).

In privinta subgrupurilor de intreprinderi controlate din Franta, 4,0% se regasesc in sectiunea C – Industria prelucratoare, 3,2 % in sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor si motocicletelor potrivit Hotnews.

Subgrupurile de intreprinderi controlate din Italia domina in sectiunea C – Industria prelucratoare (6,6%).