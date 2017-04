Românca aruncată de pe podul Westminster din Londra, a murit

Andreea Cristea, romanca ranita in atacul care a avut loc pe podul Westminster din Londra pe data de 22 martie, a murit, a anuntat vineri politia britanica, citata de BBC.



Tanara arhitecta din Constanta avea 29 de ani si fusese internata in stare grava imediat dupa atac, ea fiind supsa ulterior unei interventii chirurgicale pentru eliminarea unui cheag de sange pe creier.

Ea se afla in vacanta la Londra impreuna cu iubitul ei, si el ranit in atac, dar mai putin grav.

Andreea Cristea mergea impreuna cu partenerul sau, tot roman, pe podul Westminster, in ziua in care teroristul, la volanului unei masini 4×4, a intrat in pietoni, inainte de a injunghia mortal un politist la intrarea in Parlamentul britanic.

Presa britanica a difuzat imagini cu momentul in care arhitecta romanca din Constanta a fost aruncata de pe podul Westminster, in momentul atacului terorist npotrivit Hotnews.