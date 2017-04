Robert Sighiartău intră în cursa pentru şefia PNL Bistriţa-Năsăud! Decizia vine după „o perioadă de analiză intensă”

Deputatul Robert Sighiartău, preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud a anunţat că va candida pentru preşedinţia organizaţiei judeţene liberale. Decizia vine după „o perioadă de analiză intensă”potrivit anunţului scris de deputatul liberal pe Facebook. Alegerile pentru şefia PNL BN vor avea loc pe data de 22 aprilie.

„După o perioadă intensă de analiză, am decis sa îmi depun candidatura pentru funcția de președinte al PNL Bistrița-Năsăud.

Timp de mai bine de o jumătate de an am fost în contact cu membrii filialei, cu primarii si liderii organizațiilor locale. Decizia vine în urma unei consultări permanente si a evaluării situației actuale interne a partidului.

Ultimele rezultate electorale arată faptul că PNL filiala Bistrița-Nasăud are potențialul de a fi o organizație puternică.

Vom avea un management politic modern și vom închega o echipă puternică care să aducă performanță în următoarele bătălii politice”, a scris pe Facebook deputatul Sighiartău.

Robert Sighiartău a fost desemnat preşedinte interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, în vara anului trecut, după alegerile locale, de Biroul Politic Judeţean.