Robert Sighiartău: Am propus alocarea de bani pentru susținerea unor proiecte de interes regional și pentru județul nostru

Mandatul de parlamentar a început cu dezbaterea bugetului pe anul 2017 și după o primă evaluare, am decis că pe lângă asumarea unor alocări de bani pentru salarii, pensii și cheltuielile pentru asistență socială, este nevoie să susținem un program de dezvoltare pe termen mediu, care presupune începerea/demararea unor investiții, care să stimuleze crearea de locuri de muncă și să genereze dezvoltare. Ca membru al comisiei și ca deputat de Bistrița-Năsăud, am propus alocarea unor sume de bani pentru susținerea unor proiecte de interes regional și pentru județul nostru.

Mă refer concret la începerea unor lucrări pe traseul Bistrița-Cluj, pentru a parcurge distanța până la Aeroportul Cluj-Napoca într-un timp rezonabil, de aproximativ 60 de minute,dar și la asigurarea unor fonduri pentru a continua lucrările la drumul județean ,,Poarta Transilvaniei,, Ilva Mică-Lunca Ilvei pe componenta Măgura Ilvei-Lunca Ilvei (lotul 5). Am fost consilier județean și există un consens unanim pentru urgența lucrărilor.

Pentru a atrage investiții în zona noastră este nevoie de drumuri rapide, Bistrița, nefiind nici nod de cale ferată, nici beneficiar al unui aeroport. Traseul Bistrița-Cluj trebuie să fie unul cu patru benzi, să ocolească anumite localități, inclusiv orașul Beclean, pentru a facilita o legătură eficientă pentru tinerii care trebuie/vor să ajungă la Cluj și pentru a atrage mai ușor noi investitori. La Cluj se va realiza unul din cele opt spitale regionale. Interesul județului nostru este să avem un drum modern și sigur. Este o prioritate pentru noi toți. Atât parlamentarii județului Bistrița-Năsăud, cât și cei din județele Cluj și Suceava, cât și conducerile locale din județele amintite, realizează importanța acestei investiții.

În același timp este necesar să susținem economia locală, iar Valea Ilvelor este una cu potential uriaș (economic, pe domeniul industriei lemnului, al produselor artizanale, turistic, cu zone pentru orice tip de agrement,). Pe de altă parte creem condiții bune pentru a iniția o nouă legătură spre Moldova.

Trebuie amintit că necesitățile depășesc cu mult posibilitățile bugetului național și ne rămâne să stabilim o ierarhizare a priorităților, pentru a lua decizii cât mai bune. Așa cum am spus, una din cele mai importante tronsoane de drum European este șoseaua ce leagă Transilvania de Moldova pe traseul Cluj-Napoca-Suceava. Deși au fost realizate investiții de anvergură în ultimii zece ani, este nevoie de o creștere a capacității de transport prin lărgirea carosabilului acolo unde este posibil, prin crearea de rute alternative ocolind anumite localități sau prin realizarea și modernizarea de centuri ocolitoare. Propunerea pe care o fac are în vedere alocarea din timp a unor sume de bani pentru demararea procedurilor care stau la baza realizării investiției, respectiv a realizării studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pe tronsonul Bistrița-Cluj, urmând ca într-o etapă viitoare să fie aprobat și realizat proiectul ce vizează tronsonul Bistrița-Suceava.

Din discuțiile și evaluările pe care le am încă din anii trecuți, am convingerea că propunerea are susținere din partea tuturor celor implicați politico-administrativ. Sigur că nu sunt singurele lucruri importante de care are nevoie județul nostru, însă pasul pe care doresc să îl facem este unul important, iar eventuale amendamente ale unor colegi care vizează dezvoltarea județului vor beneficia de sprijinul meu.

Robert Sighiartău, deputat PNL