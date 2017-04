Recursul în casație al jurnalistului Sorin Roșca Stănescu în dosarul „Rompetrol” va fi judecat la înalta Curte

Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca marti, 18 aprilie 2017, recursul in casatie introdus de jurnalistul Sorin Rosca Stanescu (foto) la aproape un an si zece luni dupa ce si-a executat pedeapsa pronuntata in 7 octombrie 2014, de Curtea de Apel Bucuresti. Sorin Rosca Stanescu a fost condamnat in celebrul proces Rompetrol la doi ani si patru luni de inchisoare cu executare pentru utilizare de informatii privilegiate pe piata bursiera si participarea cu acest prilej la un grup criminal organizat. A sustinut intotdeauna ca nu a obtinut nici o informatie privilegiata privind listarea actiunilor Rompetrol, intrucat informatia era publica si mediatizata intens in presa cu cateva saptamani inainte de acest eveniment.

Cu exceptia lui Dinu Patriciu care a decedat intre timp, SRS sustine ca nu a avut legaturi cu nici o alta persoana din grupul criminal si ca a facut cunostinta abia in penitenciar cu cetateanul mentionat in rechizitoriu.

In 2013, prima instanta, Tribunalul Bucuresti a consemnat printr-o incheiere ca faptele s-au prescris solicitand ca inculpatii sa se pronunte in legatura cu acest eveniment. Sorin Rosca Stanescu a facut o solicitare in scris prin care a cerut continuarea procesului. Nu i s-a permis sa-si exercite dreptul la ultimul cuvant, a solicitat recuzarea magistratului care era si Presedintele Tribunalului, i s-a respins cererea si a fost amendat. Apoi, acelasi Presedinte al Tribunalului Bucuresti, in sentinta pronuntata, l-a achitat pe SRS, argumentand ca acesta este total nevinovat la fel ca si ceilalti inculpati.

In urma recursului introdus de procurori, cauza a fost judecata de Curtea de Apel Bucuresti, fara a fi adusa de catre acestia nicio proba noua si schimbandu-i-se incadrarea chiar inainte de pronuntare.

Desi Sorin Rosca Stanescu era senator, cauza nu a fost judecata cum prevede legea, de catre Inalta Curte, ci de o instanta inferioara, respectiv Curtea de Apel Bucuresti.

Sorin Rosca Stanescu a actionat Statul Roman la CEDO, aratand ca in cazul sau au existat noua incalcari majore ale legii, iar plangerea sa a fost declarata admisibila, urmand sa fie judecata de judecatorii de la Strasbourg.



In situatia in care va obtine castig de cauza intreg dosarul Rompetrol se va rejudeca. Sorin Rosca Stanescu a declarat in repetate randuri ca nici in aceasta situatie nu va uza de prescriptie si ca insista pana la capat pentru ca Justitia romana sa constate totala sa nevinovatie potrivit Luju.ro