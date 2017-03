Rechizitoriul Elenei Udrea poate fi ”anulat”. Ce greșeli s-au făcut în cazul ei…

Rechizitoriul in cazul Elenei Udrea sta sub spectrul nulitatii, anunță cei de la Lumea Justiției. Emis de procurorii de caz Marius Bulancea si Ana Dana, rechizitoriul din „Gala Bute” a fost confirmat de insasi sefa DNA Laura Kovesi.

Însă, conform legii, rechizitoriul trebuia semnat de seful Sectiei a II-a a DNA de la acea vreme, procurorul Claudiu Dumitrescu, sau de adjunctul acestuia, procurorul Paul Silviu Dumitru. In schimb, rechizitoriul a fost contrasemnat personal de Kovesi. De ce s-a intamplat acest lucru, nu se stie. Apararea Elenei Udrea nu a fost informata de motivul pentru care sefii de sectie au fost sariti de sefa DNA in aprilie 2015 cand aceasta a verificat actul de sesizare al instanbtei. Sa ii fi fost frica oare Laurei Kovesi ca rechizitoriul din „Gala Bute” sa nu fie infirmat, asa cum se intamplase in 2013, cand rechizitoriul initial semnat de procuroarea Alina Stoica in acelasi caz a fost infirmat de fosta adjuncta a Sectiei a II-a DNA, Mariana Alexandru?

In 20 aprilie 2015, Sectia a II-a DNA a emis rechizitoriul in dosarul „Gala Bute” sub semnatura procurorilor Marius Bulancea, fost consilier al Laurei Kovesi, si Ana Dana, in calitate de „procurori in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie”. Rechizitoriul a fost contrasemnat de sefa DNA Laura Kovesi: „Verificat sub aspectul legalitatii si temeinciei conform art. 328 alin. 1 C.pr.pen. si art. 22/2 al. 1 din OUG 43/2002” (vezi facsimil 1).

Prevederile Codului de procedura penala si OUG 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie invocate sub semnatura sefei DNA nu se refera la posibilitatea ca procurorul sef al directiei sa fi putut confirma rechizitoriul atunci cand acesta este intocmit de simpli procurori de executie. Cele doua prevederi vorbesc despre faptul ca rechizitoriile trebuie verificate si confirmate de catre sefii de sectie.