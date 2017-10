Războiul cu CEC Bank nu s-a încheiat! Soţii Rus încep a cincea lună de proteste

Soţii Simion şi Saveta Rus din Năsăud au început a cincea lună de proteste. Din iunie şi până acum, cei doi năsăudeni au fost prezenţi, aproape zi de zi,în faţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, dar şi în faţa celuide la Năsăud, la sediul Biroului Executorial Marin Manchevici, dar mai ales în faţasediului CEC Bank – sucursala Bistriţa.

Oamenii nu vor altceva decât să li se facă dreptate, iar cei care au beneficiat de banii luaţi în baza unor credite false de la CEC Bank în 2007, nimeni alţii decât Irina şi Gavril Carşai şi fiul acestora Florin, să îi returneze băncii. Deşi există o sentinţă definitivă a instanţei în care se precizează cine este bun de plată, CEC Bank continuă să îi execute pe cei doi năsăudeni, care trăiesc din doar 400 de lei lunar, pensia de boală primită de Simion Rus. Soţii Rus spun că nu se vor opri decât atunci când li se va face dreptate.

Saveta şi Simion Rus au ajuns la capătul răbdărilor din cauza problemelor financiare pe care le au din cauza unui credit fals de la CEC Bank luat pe numele lor de Irina Carsai, în 2007.

Cei doi năsăudeni au luat pe rând Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, sediul Biroului Executorial Marin Manchevici şi sediul CEC Bank – sucursala Bistriţa.

„Nu vrem decât să ni se facă dreptate. Noi plătim pentru nişte credite pe care familia Carşai le-a obţinut prin fals de la CEC în 2007. Nu am beneficiat de nici un bănuţ. Toţi banii au fost viraţi automat în contul Irinei Carşai. Noi doi figurăm fiecare cu câte 250.000 de lei, iar acum, după atâţia ani, cu dobânzi cu tot, totalul a ajuns pentru amândoi la aproape 700.000 lei. Când am fost duşi la CEC să semnăm actele, noi ştiam că suntem pe post de giranţi, nu de titulari de credite, şi acolo nici măcar nu ne-au lăsat să citim hârtiile pe care trebuia să le semnăm. Ni s-a spus scurt: semnează aici, aici şi aici, şi gata. Carşai au făcut un an, respectiv doi ani de puşcărie, din total cât au fost condamnaţi, şi acum sunt bine mersi. Nimeni nu le-a cerut nimic, nu le sunt executate toate bunurile cu care au girat. În schimb noi suntem executaţi din pensiile de boală. Şi asta cu toate că există o sentinţă definitivă care spune că actele false sunt anulate, deci şi creditele, şi îi obligă pe cei din familia Carşai să dea banii înapoi CEC-ului, nu pe noi. CEC-ul însă nu a luat nimic din toate acestea în seamă şi ne execută pe noi în continuare”, spune Saveta Rus.

Carşai cu banii, alţii cu executarea siltă

Despre cazul celor doi năsăudeni, Gazeta de Bistriţa a mai scris şi în anii trecuţi. Saveta şi Simion Rus se luptă cu morile de vânt, fiindcă, aşa cum se întâmplă în România,sentinţele instanţelor de judecată nu sunt respectate întotdeauna. Aşa este şi în cazul celor doi năsăudeni. Au ajuns să fie executaţi silit după ce Irina Carsai a obţinut, în 2007, nu mai puţin de 12 credite de la CEC Bank pe numele a tot atâtea persoane, cărora le-a semnat adeverinţe false de venit.

Cazul a fost unul răsunător la acea vreme, în condiţiile în care aşa zişii împrumutaţi de CEC cu sume de circa 250.000 lei per cap de persoană, figurau în adeverinţele de venit cu salarii colosale – între 5.000 şi 7.000 lei noi.Valori care de altfel sunt foarte mari şi la nivelul anului 2017, darămite în urmă cu 10 ani. Acest aspect nu a dat de gândit nimănui din cadrul CEC Bank, astfel că s-a dat undă verde pentru acordarea împrumuturilor. Evident, după ce aşa zişii împrumutaţi au semnat documentele de credit, în condiţiile în care ei ştiau că figurează drept giranţi.

Suma totală obţinută prin credite false de la CEC de Irina Carsai este una colosală, nu mai puţin de 2,7 milioane lei.

Cu aceşti bani, Irina Carsai intenţiona să îşi cumpere o casă în Bistriţa, precum şi unele bunuri de lux, dar şi să înceapă o afacere prin construirea unei pensiuni pe un teren de 7.000 m.p. pe care îl deţinea tot pe raza municipiului, precum şi pentru realizarea altor investiţii pe numele său ori al altor membrii de familie.

După ce procurorii au intrat pe fir, dosarul fiind instrumentat de DIICOT Bistriţa-Năsăud, a fost scoasă la suprafaţă înşelăciunea. Irina Carsai, soţul acesteia – Gavril Carsai, şi fiul Florin Carsai, precum şi fiica şi ginerele, dar şi ofiţerul de credite Viorica Fustos au fost trimişi în judecată în anul 2009. Prima sentinţă a fost pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în iunie 2012, Irina Carsai fiind condamnată la 7 ani de închisoare, Gavril Carsai şi Florin Carsai la câte doi ani. Ofiţerul de credite, Viorica Fustoş, a primit o condamnare de doar două luni de închisoare cu suspendare.

Evident, părţile din dosar au înaintat recurs. Inculpaţii au fost nemulţumiţi de pedepsele primite, iar DIICOT de faptul că ofiţerul de credite primise o condamnare prea mică.

Teoretic, dosarul ar fi trebuit să ajungă în scurt timp la Curtea de Apel Cluj, însă a lâncezit în sertarele DIICOT timp de un an fiindcă procurorii nu au fost în stare să formuleze acţiunea de recurs. În mod ciudat, imediat ce Gazeta de Bistriţa a depus o solicitare pentru consultarea dosarului, subit procurorii şi-au adus aminte de acesta şi în aproximativ 3 zile dosarul a fost trimis şi la Cluj. La instanţa clujeană dosarul a fost înregistrat fix pe data 12 noiembrie 2013, iar pe 2 aprilie 2015 a fost pronunţată şi decizia definitivă.

Irina Carşai a fost condamnată la 5 ani şi 2 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor (aceasta a beneficiat de o pedeapsă mai mică deoarece la momentul pronunţării sentinţei definitive intrase în vigoare Noul Cod Penal în care limitele de pedeapsă pentru infracţiunea comisă erau mult mai mici decât în vechiul cod)

Florin Carsai – 2 ani şi 2 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor.

Gavril Carsai – 2 ani şi 2 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor.

Fustoş Viorica – 8 luni de închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de 2 ani şi 8 luni. Pe de altă parte, instanţa precizează că în acest caz „încetează procesul penal pornit împotriva aceleiaşi inculpate pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. (1) Cod penal (faptă comisă în cursul lunii iunie 2007) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale”.

Atât Florin Carsai, cât şi Gavril Carsai au executat jumătate din pedeapsă, adică circa un an, fiindfost eliberaţi condiţionat. La fel s-a întâmplat şi cu Irina Carsai care după ce a executat 2 ani de închisoare a fost şi ea eliberată condiţionat.

Pe lângă condamnările primite, instanţa a dispus anularea actelor false, iar cei trei Carşai au obligaţia să plătească CEC-ului creditele restante plus dobânzile aferente.

„Obligă, în solidar, inculpaţii Carşai Irina, Carşai Gavrilşi Carşai Florinsă plătească în favoarea părţii civile CEC Bank– Sucursala Bistriţadespăgubiri civile astfel:

425.940, 75 lei cu titlu de credit restant(credit de recuperat);

072.940, 15 lei cu titlu de accesorii contractuale(reprezentând dobânzi, comisioane şi speze) calculate până la data de 14.05.2012 şi care vor fi datoratede inculpaţişi pentru viitor, până la plata integrală a debitului(respectiv, a creditelor restante)”, se precizează în sentinţele pronunţate de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cât şi de Curtea de Apel Cluj.

Numai că, până ca instanţele de judecată să pronunţe sentinţele, CEC-ul a demarat executarea silită, evident apelând la un executor, nimeni altul decât Marin Manchevici, colaboratorul de nădejde al instituţiei bancare.

Le-au executat pensiile de boală

În cazul soţilor Rus, Marin Machevici le-a executat pensiile de boală, fiecare având câte 400 lei. Deşi au contestat executările silite, până azi nu s-a rezolvat nimic. Saveta Rus, de altfel, ca tot omul simplu şi fără pregătire juridică a contestat mult prea târziu executarea silită, ieşind din termenul prevăzut de lege. Soţul ei, care primise documentul de executare ceva mai târziu, a depus în termen contestaţia, însă în acest moment procesul este suspendat. Asta deoarece, în paralel, soţii Rus nu au stat cu mâinile în sân şi au încercat să îşi caute dreptatea, fiindcă nu li s-a părut normal ca ei să fie cei executaţi silit, în loc ca CEC-ul şi executorul să se îndrepte împotriva familiei Carşai, adevăraţii beneficiari ai banilor, cum de altfel a decis şi instanţa.

Astfel, soţii Rus au depus nenumărate plângeri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud cu privire la cazul lor, de fiecare dată arătând că cei care trebuie să plătească sunt cei trei Carşai, pe lângă CEC Bank fiind şi ei înşelaţi de familia Carşai. De fiecare dată procurorii nu le-au dat o soluţie favorabilă.

Parchetul şi Poliţia s-au făcut că anchetează! Erori cu carul în dosar

În 2015 au formulat o nouă plângere, dar şi aceasta a fost respinsă de procurori, prin NUP,astfel că soţii Rus au atacat în instanţă rezoluţia acestora, instanţă care a dispus să se ancheteze situaţia. Şi s-a precizat exact şi ce anume. Ancheta a fost demarată de Poliţia Năsăud, după care dosarul a fost trimis la IPJ BN şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, însă mai apoi… linişte. Niciunul din cei doi soţi nu a fost chemaţi la vreo audiere, iar pe dosar s-a aşternut praful.

În condiţiile în care Parchetul şi Poliţia nu au făcut nimic, iar CEC-ul în loc să îi execute pe cei din familia Carşai i-a executat tot pe ei şi, mai mult,i-a dus cu zăhărelul, iar uşa executorului le-afost închisă în nas de fiecare dată când au încercat să vorbească cu el, soţii Rus au decis să iasă în stradă şi să protesteze în faţa sediilor acestora.

După primele două zile de protest în faţa Parchetului Bistriţa-Năsăud, cei doi soţi au fost chemaţi de procurorul şef Diana Şipoş care a dorit să le afle nemulţumirile. La nici două zile de la întâlnirea cu procurorul şef, dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, unde a fost formulată de procuror rezoluţia şi transmisă soţilor Rus. Rezoluţia nu le era favorabilă, fiindcă procurorul a dispus clasarea cauzei, întrucât tot ceea ce s-a întâmplat în 2007, raportat la soţii Rus, nu întrunea elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune.

Ancheta efectuată de poliţişti este însă plină de erori şi dovedeşte că aceştia nici măcar nu au avut bunăvoinţa să meargă la dosarul penal întocmit de procurorii DIICOT în 2007 şi să-l studieze cu sârg. Aceasta rezultă atât din referatul cu propunere de clasare a cauzei, dar şi din documentele depuse la dosarul penal de anchetatori, care diferă foarte mult de ceea ce au constatat procurorii DIICOT, în 2007, elemente care de altfel sunt cuprinse în încheierile penale de condamnare a celor trei Carşai.Ca să nu mai vorbim de durata anchetei care s-a întins pe parcursul a aproape doi ani, în condiţiile în care mare parte din elemente existau în dosarul instrumentat de DIICOT.

Ordonanţa de clasare a fost contestată, însă surpriza cea mare a venit odată cu răspunsul procurorului şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Diana Şipoş, prin care şi aceasta a menţinut rezoluţia procurorului de la Năsăud: a intervenit prescripţia faptei penale!

Nu renunţă la proteste!

Soţii Rus nu s-au descurajat şi şi-au continuat demersurile. Pe lângă faptul că protestează zi de zi pentru nedreptatea de care au parte, aceştia continuă războiul în instanţă, unde au cerut anularea creditelor. Pe de altă parte, din cauza modului în care s-a derulat ancheta procurorilor, cei doi năsăudeni au înaintat o plângere la Consiliul Superior al Magistraturii, care a dispus un control al Inspecţiei Judiciare la parchetul năsăudean.

„Nu ne vom opri decât atunci când ni se va face dreptate. Nu este permis ca noi, nevinovaţi fiind, să plătim pentru alţii. Şi dacă nu ni se va face dreptate aici, eu sunt decisă să merg să protestez la Bucureşti, atât în faţa instituţiilor statului, cât şi la CEC Bank. Nu se poate ca în ţara asta să mori cu dreptatea în mână. Amărâţii sunt călcaţi în picioare şi nimănui nu îi pasă.Eu una nu mă las!”, mai spune Saveta Rus.