PSD a stabilit ziua şi ora marelui miting

Liviu Dragnea: „Am discutat despre oerganizarea mitingului de sâmbătă 9 iunie începând cu ora 20.00. Un miting împotriva abuzurilor care se întamplă în România de mult timp, împotriva fapt ca democrația și statul de dtrept sunt puse sub semnul întrebarii, a arăta că suntem deciși să mergem până la capăt, drepturile cetățenilor sunt respectate. Îi așteptăm pe toți cei care doresc să trăiască într-o țară liberă, să nu mai fie instituții sub teroare, datorită unei propagande se pune problema ca o structură nelegitimă, obscură să paraziteze institutiile statului si sa instrumenteze decizii importante, intruziuni ilegale in viata privată a fiecărei persoane”.

Despre suspendare:

Nu avem o decizie CCRm avem un comunicat. O să vedem ce face președintele și vom decide în consecință, nu vom fi de acord ca cineva, indiferent cine să se plaseze deasupra legii. Ideea lui Cioloș de a se face un referendum pentru a pune în discuție o decizie CCR. Am văzut pe cineva care spunea că decizia CCR nu e împotriva luI Iohannis, acești oameni au o atitiudine ca și cum ar susține dictatura în România. Dincolo de faptul că ei poate nu cred în așa ceva, dar susțin iun sistem nedemocratic.