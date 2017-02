Procurorul DNA prins că îi învăţa pe inculpaţi cum să scape de dosare. STENOGRAME INCENDIARE

O nouă serie de înregistrări incredibile cu procurorul DNA Prahova, Mircea Negulescu. România TV a prezentat o nouă convorbire telefonică în care procurorul stă de vorbă cu soţia lui Vlad Constantin. Conform înregistrării, Negulescu o învaţă pe soţia celui acuzat de implicare în mafia lemnului din Prahova cum să scape soţul acesteia de puşcărie.

SOŢIE El nu e atât de prost pe cât cred ei.

NEGULESCU Vlad nu este prost. Nu trebuie să mă convingeţi pe mine. El este bulversat şi îmi pare rău că poate crede aşa ceva. E nevasta mea lângă mine. Eu nu mă pot supăra pe el. Şi dacă mă scuipa, nu pot să mă super pe el. Spune o minciună despre mine şi ăştia te pun liber în trei minute. Fă ce vrei tu Vlad. Nu am făcut în viaţa mea aşa ceva. Nu am protejat pe nimeni. Dacă protejam pe cineva, eram acum în executarea pedepsei.

SOŢIE Nu o să îi spun nimic deocamdată. Să îl văd pe el ce spune şi cum se comportă. Nu îi spun că am vorbit amândoi.

NEGULESCU El nu vede adevărul. Eu i-am explicat demult că dosarele alea o să le îngroape. Am crezut că le îngroapă, dar nu să îi facă lui rău. Poate sunt prost. E peste puterea mea. Eu nu am făcut aşa ceva de-a lungul carierei. Eu am avut convingerea clară de când au plecat dosarele la Bucureşti. Cu toate probele alea, cum au explicat, nu ştiu. O să vă mai sun.

SOŢIE Sigur că da.

NEGULESCU Într-o oarecare măsură el e acolo din cauza mea pentru că ei mă vor pe mine.

SOŢIE Victimă colaterală este el.

NEGULESCU Orice nebun poate vorbi orice. Mi-a spus că o să mâncăm mâncare la Mărgineni împreună. De orice pot fi acuzat, dar de prostie nu cred. Am vrut să stabilesc adevărul şi să fac o anchetă profesionistă. Am lăsat dosarele în lucru şi am plecat. Asta e singura problemă. Din tot sufletul vă spun, că suntem în postul Crăciunului. V-am sunat să vă spun că l-am înţeles. Nu sunt supărat pe el. Nu vă reproşez nimic. Departe de mine.

SOŢIE Am înţeles. El are interesul să nu îi mai dea banii lui Vlad. El o fi având vreun interes, dar banii ăia sunt daţi cu acte, cu contracte.

NEGULESCU El se gândeşte că sunteţi femeie şi nu sunteţi atât de tare şi se gândeşte că sunteţi neputincioasă şi o să dea banii când va ieşi Vlad.

SOŢIE Să vă spun ceva. Vlad nu a murit. Eu îmi notez şi urmez instrucţiunile. Execut. Eu îmi notez ce trebuie să fac, mă consult cu avocaţii. Când nu mă pricep, vorbesc cu avocaţii.

NEGULESCU Întrebaţi-l de ce nu a scris cum ăştia se ameninţau la licitaţie. De ce nu a scris Manole asta? Că îl ajuta pe Vlad. A scris trei lulele la vedere şi l-a făcut pe Vlad varză. Omul de lângă el. Nişte lucruri destul de dubioase. Sunt foarte atent pe nuanţe. Asta e convingerea mea.

SOŢIE Mâine îl întreb pe Manole. Fără nicio problemă. De ce nu ai scris procurorului de atmosfera de la licitaţii. Poate îl ajuta chestia asta undeva. Şi chestia cu şantajul pică.

NEGULESCU Totul pică, doamnă. Şi ultrajul. Tot. Să îi eplicaţi că nu e corect şi niciodată nu aş face ceva împotriva lui. Eu nu fac aşa ceva. Nu o să auziţi vreodată aşa ceva despre mine. Să nu facă aşa doamnă. Dacă recunoaşte faptele astea, se duce la puşcărie. Dacă face vreun acord de recunoaştere, e terminat.

SOŢIE Am înţeles. Ce oameni.

NEGULESCU Să lupte până la capăt. Să fie puternic. Dacă nu vreţi, eu nu vă mai sun. Să îmi spuneţi. E o mare făcătură. Am înţeles care este miza. Nu mă înşeală nimic.