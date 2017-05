Probleme după alegeri în PNL BN după ce mai mulţi candidaţi au contestat alegerile! Preşedintele comisiei de numărare a voturilor spune că totul a fost transparent

Alegerile noii conduceri a PNL Bistriţa-Năsăud s-a lăsat cu scandal, în condiţiile în care, deşi totul părea că s-a desfăşurat ca la carte şi democratic, mai mulţi candidaţi pentru calitatea de membru în Biroul Politic Judeţean (PBJ) au contestat rezultatul. Unuia dintre contestatari i-au fost scăpate peste 40 de voturi de la numărătoare, astfel că omul s-a trezit lăsat pe dinafară, în condiţiile în care avea promisiuni certe din partea multor colegi de partid că îi vor acorda votul.

În acest moment, noua conducere nu ştie cum să procedeze exact şi aşteaptă un semnal de la Centru şi o eventuală Comisie de arbitraj. Partea proastă este că liberalii se pregătesc la nivel central pentru alegerea liderului suprem al partidului, iar în condiţiile în care conducerea de la Bistriţa-Năsăud nu îşi va limpezi apele, efectele ar putea fi nebănuite în ceea ce priveşte delegaţii care vor merge la Bucureşti, delegaţi care vor fi votaţi de BPJ. Un BPJ care ar putea fi nestatutar.

Alin Trişcă, în minus cu 44 de voturi

Alin Trişcă,fostul viceprimar din Josenii Bârgăului, a candidat pentru calitatea de membru al Biroului Judeţean PNL şi a aflat că a obţinut 34 de voturi. Pentru că numărul i s-a părut suspect de mic, Trişcă a făcut contestaţie şi a obţinut renumărarea voturilor în cazul său. Rezultatul a fost de 43 de voturi în plus, adică în total77, cu un vot mai mult decât cel care figurează ultimul pe lista membrilor BPJ.

Trişcă mărturiseşte că scopul renumărării nu a fost acela de a intra în BPJ, ci voia să verifice nişte aspecte care indicau că el şi alţi câţiva din echipa sa ar fi întrunit mult mai multe voturi decât numărul comunicat oficial după alegeri.

„Am fost mai mulţi care ne-am promis unii altora că ne vom susţine reciproc. A fost un fel de grupare, pe care dumneavoastră presa aţi numi-o cooperativă. Dacă nu depuneam contestaţie şi nu s-ar fi renumărat voturile, cel puţin în cazul meu, riscam şi eu, dar şi alţii, să ne uităm urât unul la celălalt şi să ne acuzăm reciproc că am fost trădători. Asta m-a deranjat cel mai mult şi m-am întrebat dacă nu s-au respectat promisiunile sau s-a furat la vot. Sincer eu am sperat până în ultima secundă că s-a furat la vot şi să nu fie cealaltă variantă, adică nu ne-am fi respectat înţelegerea, pentru că nimeni nu ne-a forţat să intrăm în acea grupare. Calculele nu ieşeau nicicum şi mai ales am văzut că am doar 34 de voturi şi dintre cei din grupare doar doi au intrat în BPJ, aşa că am sunat în teritoriu. Am verificat nu pe numele meu, ci pe echipă. Ştiam că Bistriţa ne-au votat 30, de pe Valea Bîrgăului m-au votat 12, şi erau dintr-o dată 42 de voturi, iar rezultatele arătau că am doar 33. Asta şi fără Şintereagul care era lângă mine… în total mie îmi ieşeau cam 66 de voturi. Aşa mi-am dat seama că niciunul dintre noi nu putea să aibă mai puţin de 60 de voturi, deşi scopul nu era să intrăm în Birou, ci să vedem dacă am fost corecţi unii faţă de alţii. Am luat legătura cu noua conducere a partidului şi am întrebat care este termenul în care pot depune contestaţie. S-a acceptat să renumăr voturile, în prezenţa prim-vicepreşedintele Samuel Coman, şi secretara, asta pentru toţi membrii comisiei nu erau niciunul în localitate. Am numărat de trei ori şi au ieşit de fiecare dată 77. Asta doar la mine, însă sunt convins că mai sunt şi alţii cu voturi mai multe. Eu am vrut să-mi demonstreze mie ceva, fiindcă nu sunt genul care să intru pe uşa din dos, dacă nu sunt dorit”, a declarat pentru Gazeta de Bistriţa, Alin Trişcă.

Preşedintele comisiei de organizare a aflat şi el de situaţie

Marin Rus, preşedintele Comisiei de organizare a alegerilora confirmat public că situaţia este reală şi că va cere Biroului Naţional al PNL să transmită care sunt procedurile în asemenea situaţii.Conform Bistritaexpress.ro, Rus, care la rândul său nu a obţinut funcţia de vicepreşedinte pentru care a candidat pe 22 aprilie, ci doar pe cea de membru al Biroului Judeţean, mai spune că nu a asistat la numărătoare, însă că atunci când a cerut explicaţii i s-a spus că în cazul lui Trişcă, la numărare s-a omis o coloană când au făcut totalul şi a pus totul pe seama oboselii celor care au numărat.

Filip Moisil, preşedintele comisiei de numărare spune că totul a fost transparent

Preşedintele comisiei de numărare a voturilor de la alegeri, consilierul localFilip Moisilspune că numărarea voturilor a fost una transparentă.

„Numărătoarea s-a făcut transparent. În locul unde era comisia de numărare au fost prezenţi şi cei care au candidat pentru calitatea de membru în BPJ, dar şi cei care au făcut parte din vechiul BPJ, şi au văzut. Niciunul dintre cei prezenţi şi mă refer în special la cei care nu au intrat în BPJ după numărarea voturilor nu s-a arătat a fi nemulţumit. Chiar am întrebat dacă există cineva care doreşte să depună contestaţie. Nu a fost nimeni, astfel că s-au încheiat procesele verbale şi membrii comisiei au semnat. Nu este exclus să fi fost vreo greşeală de 2-3 voturi, fiindcă discutăm de 10 ore cât a stat acolo comisia. Eu consider că a fost totul în regulă, procedurile au fost respectate, iar numărătoarea a fost una corectă. În rest nu pot să comentez. Cei care spun că au renumărat voturile, nu au făcut-o în prezenţa comisiei, deci se putea face orice. Fiecare are dreptul să depună o contestaţie dacă există nemulţumiri”, a declarat pentru Gazeta de Bistriţa, Filip Moisil.

Turc: Vom soluţiona contestaţiile

Noul preşedinte,Ioan Turccrede însă că problema nu e gravă şi că ar fi fost vorba doar de o eroare umană la numărarea, generată de oboseală.

„La prima contestaţie, s-a renumărat, a ieşit că într-adevăr lipsea o coloană. Se mai întâmplă. Cred că trebuie convocată comisia de arbitraj, însă acesta nu are decât preşedinte deocamdată, pe domnul Ionel Hangan şi mai durează poate chiar şi o lună. O să soluţionăm toate contestaţiile, deocamdată voturile sunt puse sub sigiliu în dulap”, a spus preşedintele Ioan Turc, conform Bistriţaexpress.ro

Turc mai spune că nu crede că vor fi probleme cu celelalte contestaţii şi că „erori se pot întâmpla”.

Mai sunt şi alte contestaţii

Nu doar Alin Trişcă a contestat rezultatul alegerilor în ceea ce priveşte Biroul Politic Judeţean. După ce au aflat ce s-a întâmplat în cazul lui Trişcă, mai mulţi liberali care au candidat la alegerile judeţene au depus contestaţii. Printre aceştia, potrivit informaţiilor noastre s-ar număra Lucian Blaga, de la Şintereag, Nica Petronel, fostul viceprimar al comunei Dumitriţa, şi Ovidiu Vermeşan de la Lechinţa.

O contestaţie a depus şi avocatulDiana Morarcare a candidat pentru funcţia de vicepreşedinte pe departamentul justiţie şi administraţie locală şi a pierdut cu 12 voturi faţă de primarul de Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău, în situaţia în care niciunul dintre cei trei candidaţi pe această poziţie nu au obţinut cel puţin jumătate din voturi.

În urma alegerilor din 22 aprilie, cei 15 membri ai BPJ al PNL BN sunt Pavelea Ioan, Cicioc Ştefan, Clapău Viorel, Wechter Cosmin, Sigmirean Doina, Ionuţiu Alin, Ţiolan Grigore, Curteanu Eugen, Hurdea Flavius-Călin-Uţu, Rogozan Florin, Rus Marin Vasile, Gaga Seica Marioara, Calo Viorica, Cristea Alin şi Boloş Codruţ Marius.