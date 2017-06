Primele declaratii dupa audierea lui George Maior

Fostul director al SRI, George Maior, actual ambasador în SUA, s-a prezentat în fața comisiei de anchetă pentru alegerile prezidențiale din 2009, el fiind unul dintre cei care a participanți. Maior susține că întâlnirea de acasă de la Gabriel Oprea a fost un eveniment privat și a refuzat să dea mai multe detalii despre ce s-a discutat acolo.

”Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru această invitație, pentru faptul că a răspuns solicitării mele obiective să vin pe această dată, având vizita președintelui la Washington. În ceea ce privește comisia este bine că evenimentele acelea sunt analizate de către dvs. Aș vrea să vă spun, am să vorbesc despre instituția pe care o conduceam atunci, SRI, pe tot parcursul anului. Serviciul și-a îndeplinit activitatea și misiunea în conformitate cu normele legale. Este opinia mea. Tot ce a făcut serviciul rămâne arhivat și depozitat în arhivele serviciului și ale statului. 2009 a fost un an special, încă de la începutul anului am ținut să fiu atent cu privire la modul cum SRI își menținea serviciu. Am emis atunci o serie de declarații publice. (…)Serviciul s-a comportat exemplar”.

”În toate acele zile, inclusiv în acea zi, din punctul meu de vedere ale atribuților mele au fost îndeplinite conform legii. Nu au avut nicio legătură cu activitatea Serviciului. A fost un eveniment privat, la care nu s-au întâmplat aspecte ca fiind nelegale”.

Și acest eveniment pe care îl evocați, îl definesc ca pe un eveniment privat și la care nu s-au întâmplat lucruri pe care să le definesc ca ilegale, neconstituționale sau nici măcar din punct de vedere al valorilor morale, pentru că acolo nu s-a petrecut nicio ilegalitate.

Fiind un eveniment privat nu am să discut despre evenimentul privat ca atare sau despre persoanele care au fost acolo. Aș vrea să spun că orice persoană care a fost acolo, dacă crede că acolo s-au petrecut lucuri ilegale sau neconstituționale, ar trebui să sesizeze instituțiile competente”, a declarat George Maior.