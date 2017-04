Primaria Municipiului București anunță că intentionează realizarea și amplasarea unei statui al lui Ronald Reagan

Primaria Municipiului Bucuresti anunta ca intentioneaza, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, realizarea si amplasarea intr-o zona centrala a Capitalei a statuii lui Ronald Reagan, presedintele american care o avut o contributie importanta la caderea comunismului.



‘Doresc sa avem in Bucuresti statuia presedintelui american Ronald Reagan, pentru ca acesta reprezinta un simbol al democratiei, al luptei impotriva comunismului, al respectarii drepturilor omului, al libertatii presei, dar si al economiei de piata. Acest monument va fi amplasat in centrul orasului si ii reasigur pe toti cetatenii Bucurestiului ca investitiile culturale nu se realizeaza in detrimentul proiectelor sociale, de infrastructura sau din domeniul sanatatii. Capitala Romaniei trebuie sa se dezvolte unitar, atat din punct de vedere cultural, cat si social si economic’, a declarat primarul general Gabriela Firea, citata intr-un comunicat.

Ronald Reagan a fost cel de-al 40-lea presedinte al SUA. Prin politica sa intransigenta in confruntarea cu Uniunea Sovietica in perioada razboiului rece, a avut o contributie hotaratoare la prabusirea imperiului comunist din rasaritul Europei, potrivit Hotnews.