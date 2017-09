Primăria alocă aproape 400.000 de lei pentru modernizarea calei ferate

În perioada 16-17 septembrie, accesul auto pe strada Lucian Blaga va fi restricționat între orele 08:00-18:00, pentru modernizarea trecerii la nivel de cale ferată situată la intersecția DN17 C cu linia CF Bistrița-Bistrița-Bârgăului.

Compania Via Terra Spedition care trebuia să suporte costurile acestei modernizări, nu a ajuns la un comun acord cu primăria, așa că Primăria Bistrița și-a asumat investiția. Costul va fi de aproape 400.000 de lei.

„În urma constatărilor făcute de către noi, administrația municipiului Bistrița, completate de sesizările conducătorilor auto nemulțumiți de traficul aglomerat de pe strada Lucian Blaga din orașul nostru, cauzat de trecerea la nivel cu calea ferată nesemaforizată, am luat decizia ca banii necesari pentru modernizarea acestei treceri să fie alocați din bugetul local al municipiului Bistrița. Alocarea sumei de 393.000 de lei se va face prin rectificarea bugetară în ședința de Consiliu Local din data de 21.09.2017”, a postat pe pagina de Facebook, viceprimarul Cristian Niculae.

Primăria Bistrița se va ocupa doar de semaforizarea acestui punct de trecere, urmând ca firma concesionară a căii ferate, împreună cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să reabiliteze trecerea de cale ferată din punct de vedere al infrastructurii stradale, potrivit bistriteanul.ro

„Precizez că am purtat numeroase discuții cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, a Regionalei CFR Cluj, cât și cu firma concesioară SC Via Terra Spedition, deoarece am fi dorit ca această modernizare să nu se facă din banii municipiului. Acest lucru nu a fost posibil, așadar am hotărât să facem această alocare bugetară, pentru a asigura fluidizarea traficului rutier atât de necesară în această zonă”, a mai spus viceprimarul.