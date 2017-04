Primar pesedist bătut de un alegător din localitate

Un primar al Partidului Social Democrat a încasat-o grav de tot. A fost bătut de un susținător al fostului edil al localității. Martin Cornea, primarul din Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin, a fost lovit cu pumnul în figură, spune el, de un susținător al fostului primar din localitate. Poliția confirmă incidentul și spune că a fost întocmit un dosar de cercetare penală în cauză.

„Ne-au zis de mult că urmează să avem o surpriză, chiar de rugă. În plus, total paradoxal, duminică, în prima zi de rugă, nimeni din familia Ișfan nu a fost la Cămin, dar luni, a doua zi, au venit cu toții, după ce au văzut că lumea a apreciat organizarea și zorlențenilor le-a plăcut cum a fost ruga. Un zorlențean din grupul lor m-a acuzat că l-aș fi înjurat, lucru pe care nu l-am făcut și m-a lovit, am căzut la pământ și a urmat apoi o învălmășeală acolo. S-a creat o busculadă pentru că oamenii din sat au sărit în apărarea mea Când s-a creat acea busculadă, eu eram jos, nu am mai văzut cine a fost și nici dacă familia Ișfan a intervenit în vreun fel. Oamenii au vrut să oprească muzica, să încheiem petrecerea, dar eu nu am fost de acord. Este sărbătoarea satului, nu era cazul să întrerupem, deci ruga a continuat!”, a povestit, conform expressdebanat.ro, primarul Martin Cornea momentul.