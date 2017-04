Presedintele USR a declarat sambata ca Dacian Ciolos s-ar putea inscrie oricand in USR

Presedintele USR, Nicusor Dan, a declarat sambata ca Dacian Ciolos s-ar putea inscrie oricand in USR, el incadrandu-se in criteriile prevazute in statut. Ciolos a anuntat recent ca, din cauza atitudinii lui Nicusor Dan, suspenda orice discutie cu USR.

„In momentul acesta, decizia se afla la Dacian Ciolos. Usa partidului este deschisa atat pentru fostul premier, cum este deschisa pentru orice persoana care doreste sa se inscrie in USR si indeplineste criteriile pentru a fi admis”, a mai spus Nicusor Dan la Arad, potrivit HotNews.