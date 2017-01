Poliţiştii de la Năsăud, audiaţi pentru presupusele fapte de corupţie comise de Leon Cloşcă

Dosarul IPJ Gate continuă la Tribunalul Maramureş şi este departe de final. La ultimul termen, cel din 19 ianuarie, doi agenţi de poliţie Cîrcu Leon Radu şi Nicolae Pop au fost citaţi şi audiaţi, în calitate de martori, pentru a lămuri dacă inculpatul Leon Cloşcă este vinovat de anumite acuzaţii cuprinse în rechizitoriu.

DNA: Cloşcă intervenea la sancţiunile date de alţi poliţişti

În actele materiale discutate de instanţă la ultimul termen, procurorii susţin că Leon Cloşcă este cel care a intervenit la rugăminţile lui Dumitru Bîgiu prin discuţii cu colegii săi ce opreau anumite maşini cu transporturi de lemn aparţinând celui din urmă. Mai mult, ca ”teza probatorie” procurorii folosesc declaraţiile lui Bîgiu date în faza de urmărire penală. Însă pe aceeaşi persoană, pe Dumitru Bîgiu, cei de la DNA îl portretizează ca un martor mincinos spunând că „a avut o atitudine nesinceră”

La proces s-a discutat despre oprirea a două maşini. Prima aparţinea lui Miluţ Pop, iar cea de-a doua lui Dumitru Bîgiu. Conform procurorilor, cei doi aveau relaţii strânse de prietenie, iar Bîgiu se cunoştea cu Leon Cloşcă.

„Lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei Năsăud, au depistat un camion încărcat cu cherestea, fără acte legale de transport(fără aviz de însoţire a mărfii). Camionul respectiv aparţinea unui anumit Pop Miluţ, persoană aflată în relaţii strânse cu Bîgiu Dumitru. La solicitarea lui Bîgiu Dumitru, Cloşcă Anton a împiedicat luarea măsurilor legale de constatare şi sancţionare a ilegalităţii constatate precum şi de confiscare a materialului lemnos”, arată DNA în rechizitoriu.

Tot conform procurorilor, agenţii Cîrcu Leon Radu şi Nicolae Pop erau cei ce au oprit acel camion pentru control.

DNA prezintă varianta lor de poveste

În rechizitoriul procurorilor Anticorupţie apare partea din declaraţiile agenţilor care arată că maşina respectivă, fără acte legale de însoţire a mărfii, nu a fost sancţionată contravenţional. Lucru care de altfel este demontat de declaraţiile celor doi date în instanţă.

Cu alte cuvinte, reamintim că rămâne la nivelul decizional al agentului, ce sancţiuni să aplice în limitele legale. În fond, la controlul respectiv s-a dispus confiscarea camionului cu tot cu marfă. Deci se demontează afirmaţia ca s-ar fi făcut intervenţii pentru a se ”ocoli” legea.

Agentul Pop: „Nu puteam să îi facem mai mult de atât!”

Întrebat în sala de judecată, în timpul audierii sale, ce măsuri a luat la controlul respectiv, Nicolae Pop vorbeşte despre confiscarea autovehiculului incluzând marfa.

„Pentru că nu am avut personal silvic care să evalueze materialul lemnos şi să putem emite acte în continuare, am indisponibilizat camionul la sediul poliţie, întocmind în acest sens un proces verbal semnat de către toată lumea prezentă(şofer, proprietarul maşinii, pădurarul şi noi,poliţiştii). Cred că a fost un martor prezent care a semnat şi el. Nu ştiu dacă am avut un temei legal, însă am hotărât în acest sens pentru că nu puteam finaliza actele care erau necesare, din lipsa, cum am spus, unui inginer silvic. Fac precizarea că la acea oră, la Ocolul Silvic nu era nimeni, de aceea am ales această variantă”, declară Nicolae Pop.

De asemenea acesta susţine că nu s-a întâlnit şi nici nu a vorbit cu inculpatul Leon Cloşcă în seara cu controlul respectiv. Din declaraţia acestuia rezultă că sancţiunea aplicată a fost decisă exclusiv de către el şi colegul său Cîrcu Radu.

Av.: Exista un temei legal pentru a se dispune indisponibilizarea camionului?

Nicolae Pop: Cred că exista, însă NOI aşa am apreciat atunci să procedăm.

Alt poliţist, aceeaşi poveste: Nu am vorbit şi nu m-am întâlnit cu Cloşcă

Agentul de la Năsăud, Cîrcu Leon Radu a fost şi el citat de către instanţă pentru a vorbi de controlul respectiv şi încă unul petrecut după.

„Audiat în faza de urmărire penală, Cîrcu Leon Radu a declarat că, împreună cu colegul său, poliţistul Pop Nicolae, au oprit pentru control un camion încărcat cu material lemnos, fără acte legale de însoţire. La faţa locului s-au prezentat în scurt timp Pop Miluţ (proprietarul maşinii) şi Bîgiu Dumtru Florin(prietenul acestuia), însă poliţiştii au procedat la indisponibilizarea camionului până în ziua următoare. În ziua următoare, inginerul Ienciu Dan de la Ocolul Silvic Ţibleş Someş a cubat materialul lemnos, susţinând că ar fi vorba de 1 metru cub, deşi martorul arată că era vorba de 4-5 metri cubi. În acest context, inculpatul Cloşcă Leon Anton l-a abordat pe Cîrcu Leon Radu, spunându-i ”şi avertismentul e măsură legală”. Urmare a intervenţiei abuzive a şefului său, martorul a constatat contravenţia, a aplicat doar măsura avertismentului, fiind totodată luată şi măsura complementară a confiscării a doar 1 mc material lemnos”, arată procurorii.

Cu alte cuvinte poliţistul ar fi aproximat că e vorba de 4-5 mc masa lemnoasă fără acte, însă când a venit specialistul ca să evalueze cantitatea, s-a stabilit negru pe alb că era vorba doar de un singur metru cub, motiv pentru care s-a aplicat sancţiunea de avertisment. Tot DNA susţine că poliţiştii au confiscat acel metru cub, folosind afirmaţia ”doar un metru cub”. Întrebăm noi, dacă s-a stabilit că exista un mc de lemne fără acte, cât erau să confişte poliţiştii? Patru-cinci? De unde? Din pix?

Însă revenim la declaraţia lui Cîrcu dată în ianuarie 2017 la Tribunalul Maramureş, unde se judecă dosarul IPJ Gate,acesta precizează sub jurământ că nu ştie exact ce cantitate de masă lemnoasă era fără documente. Adică nu recunoaşte să-i fi spus procurorului la audierile din 2014 acea sintagmă de 4-5 mc cubi.

„În seara zilei de 31 august 2014, personal, cu inculpatul Cloşcă nu am discutat. îmi aduc aminte doar că l-am observat trecând pe trotuarul din faţa poliţiei. Am confiscat în acea seară material lemnos DAR NU VĂ POT PRECIZA CANTITATEA. În acest sens am şi întocmit un proces verbal de constatare a contravenţiei. Revin şi arăt că în seara zilei de 31 august 2014 am reţinut camionul cu materialul lemnos la sediul poliţiei pentru că nu am avut inginer silvic atunci să măsoare cantitatea de material lemnos. Îmi aduc aminte că era vorba de nişte scânduri mai vechi pe care omul respectiv dorea să şi le mute dintr-o localitate într-alta. Pe acele scânduri erau şi piese de mobilier şi saci cu haine. Am confiscat lemnele şi am aplicat măsura avertismentului”, declară agentul Cîrcu.

Deducem de aici că poliţiştii i-au dat avertisment unui şofer ce transporta lucruri personale şi nu efectua livrări de masă lemnoasă, pentru că acesta nu avea aviz de însoţire a mărfii. O situaţie similară a fost întâlnită şi în dosarul întocmit de DNA pe numele fostului şef al ISCTR IT 4, Rareş Pop. La procesul acestuia s-a lămurit faptul că pentru transportare bunuri personale nu este nevoie de aviz de însoţire a mărfii. Mai simplu, dacă un cetăţean se mută dintr-o locuinţa în alta şi îşi duce cu o maşină mobila, vasele, hainele, sau alte proprietăţi personale, nu va întocmi aviz de însoţire a mărfii.