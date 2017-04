Poliția norvegiană a descoperit un dispozitiv exploziv în jurul unei stații de metrou din Oslo

Politia norvegiana a inchis un perimetru de securitate sambata seara in jurul unei statii de metrou din Oslo, dupa ce a descoperit un dispozitiv exploziv care in final a fost dezamorsat, scrie Agepres, citand cotidianul Lapresse.ca. Politia a anuntat ca un suspect a fost arestat in acest caz. Potrivit sefului politiei, Vidar Pedersen, dispozitivul a fost descoperit pe o artera comerciala foarte frecventata, in cursul noptii de sambata spre duminica.

Cartierul Gronland a fost inchis, iar politistii au evacuat barurile din restaurantele din zona.

Norvegia se afla sub alerta de securitate ridicata dupa ce un camion a intrat in multime vineri dupa-amiaza la Stockholm, capitala tarii vecine Suedia, omorand 4 oameni si ranind alti 15 potrivit Hotnews.