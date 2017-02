Politia locala nu mai poate da amenzi soferilor

Avocatul Poporului a promovat la Inalta Curte de Casatie si Justitie un recurs in interesul legii privind competentele de a aplica sanctiuni legate de circulatia pe drumurile publice, se arata intr-un comunicat citat de agentia Agerpres.

‘Politistii rutieri, in toate cazurile si politistii locali, in cazurile expres prevazute de lege, au competenta de a constata contraventiile si a aplica sanctiuni legate de circulatia pe drumurile publice. (…) AP a promovat la ICCJ un recurs in interesul legii referitor la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 39, raportate la art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, in sensul stabilirii competentei functionale a agentilor constatatori (din cadrul politiei locale sau politiei rutiere), cu incidenta art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 a Politiei locale. In opinia Avocatului Poporului, politistul rutier este singurul care poate constata contraventiile reglementate de OUG nr. 195/2002‘, precizeaza sursa citata.

Potrivit Avocatului Poporului, promovarea recursului in interesul legii s-a datorat faptului ca, in practica judecatoreasca, au existat orientari jurisprudentiale diferite. Unele instante au apreciat ca procesele-verbale intocmite de Politia locala respecta dispozitiile legale cu recunoasterea competentei functionale a politistilor locali de a constata contraventiile mentionate si a aplica sanctiuni. Alte instante nu au recunoscut aceasta competenta. O alta categorie de instante a apreciat ca procesele-verbale intocmite de Politia locala sunt legale, dar nu s-a pronuntat in mod expres asupra competentei acesteia de a constata contraventiile.

Avocatul Poporului semnaleaza ca, potrivit unor dispozitii din Legea nr. 155/2010, in domeniul circulatiei pe drumurile publice, pe langa multe alte atributii, Politia locala constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar.

Totodata, norma legala instituie indeplinirea de conditii pentru calitatea de politist rutier — sa fie agent de politie specializat si sa fie desemnat prin dispozitie a inspectorului general al IGPR.