Peste 450 de sancţiuni contravenţionale, aplicate în weekend de poliţiştii bistriţeni

Poliţiştii bistriţeni au aplicat, la sfârşitul săptămânii trecute, peste 450 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 155. 000 lei. Totodată 27 de conducători auto au rămas fără permise.

În weekendul care tocmai s-a încheiat, 174 de evenimente au fost sesizate prin SNUAU 112, din cele peste 180 la care au intervenit polițiștii din Bistrița-Năsăud. Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, polițiștiiau constatat 36 de infracţiuni, dintre care 12 la regimul circulaţiei şi au fost prinse în flagrant delict 12 persoane. Totodată, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare.

Astfel, potrivit IPJ BN, la data de 6 iulie a.c., poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Năsăud au sesizat pe DN 17 C, un bărbat, de 44 de ani, din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism prin localitatea Coșbuc. Acesta a pierdut controlul autoturismului şi s-a oprit fix în autoturismul care circula în fața sa. Ambii conducători auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 44 ani, care provocase incidentul. Acesta a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma ciocnirii autoturismelor au rezultat doar pagube materiale şi poliţiştii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea uni autovehicul sub influența alcoolului.

La data de 7 iulie a.c., pe DN 17 D, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat, de 30 ani, din Nepos, în timp ce conducea un autoturism prin localitatea Rebrișoara, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Bărbatului, i-a fost înregistrat dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

La aceaşi dată, pe DJ 172 D, polițiștii Serviciului de Ordine Publică au identificat în trafic un bărbat, de 35 ani, din Bistrița Bîrgăului, în timp ce conducea un autoturism prin localitate, fără să dețină permis de conducere. În urma sesizării bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

La aceaşi dată, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au oprit pentru control în trafic o femeie, de 31 ani, din Domnești, în timp ce conducea un autoturism prin localitate. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că, femeia nu deține permis de conducere. În urma sesizării, femeia s-a ales cu dosar penal pentru conducerea autovehiculului fără permis de conducere.

Tot pe data de 7 iulie, pe DJ 151, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au depistat un bărbat de 35 de ani, din Budești, în timp ce conducea un moped prin localitate, fără a deține permis de conducere. În urma sesizării s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În aceeași zi, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Sîngeorz-Băi au depistat în trafic un bărbat, de 49 ani, din Rodna, care conducea un moped prin Sîngeorz-Băi, fără să dețină permis de conducere. Bărbatului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La aceaşi dată, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sîngeorz-Băi au oprit în trafic pentru control, un tânăr de 24 de ani, din Rodna, în timp ce conducea un autoturism prin localitate. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Tânărului i s-a întocmit dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului.

La aceeași dată, 7 iulie a.c., polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sîngeorz-Băi au depistat în trafic un bărbat de 60 de ani, din Rodna, care conducea un moped prin localitate fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatului i-a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În noaptea de 7/8 iulie a.c., polițiștii Biroului Rutier au depistat în trafic un bărbat, de 32 ani, din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, s-a înregistrat dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea uni autovehicul sub influența alcoolului.

Tot în aceaşi noapte, de 7/8 iulie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au depistat în trafic un tânăr, de 25 ani, din Năsăud, care conducea un autoturism pe DN 17 C, prin localitatea Salva, fiind sub influența alcoolului. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, acesta a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest caz, cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

În aceeași noapte, 7/8 iulie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au identificat în trafic un tânăr, de 23 ani, din Rebra, în timp ce acesta conducea un autoturism prin localitatea Parva, având o alcoolemie de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Tânărului i s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

La data de 8 iulie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au depistat în trafic un bărbat, de 31 ani, din Teaca, în timp ce conducea un moped prin localitate, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.