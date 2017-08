Peste 155.000 euro ne-au costat deputaţii bistriţeni în primul semestru! Ce au prestat ei pentru aceşti bani

Aproximativ 150.000 de euro ne-au costat cei cinci deputaţi de Bistriţa-Năsăud în primele şase luni ale acestui an. La nivel naţional, cheltuielile se ridică la peste 10,2 milioane de euro. Dintre aleşii bistriţeni din camera deputaţilor, cei mai mulţi bani i-au revenit până acum deputatului social-democrat Doina Pană. Aceasta a fost urmată îndeaproape de deputatul USR Cristina Iurişniţi şi deputatul PMP Ionuţ Simionca. Cea mai mică sumă a fost cheltuită în primele şase luni de deputatul liberal Robert Sighiartău.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Camerei, cheltuielile cu deputaţii din ianuarie până în iunie au fost de 46.267.850 de lei.

Pentru diurna de deplasare a aleşilor la Palatul Parlamentului şi în circumscripţiile electorale, Camera Deputaţilor a alocat din ianuarie până în iunie 3.558.786 de lei, pentru cazare — 7.401.410 de lei, pentru transport — 5.443.940 de lei, iar pentru telefonia mobilă — 59.444 de lei.

Cheltuielile pentru salariile personalului angajat în birourile parlamentare şi pentru bunuri şi servicii tot pentru birourile deputaţilor au fost de 18.174.648 de lei.

Cele 64 de deplasări ale deputaţilor în străinătate în perioada ianuarie — iunie au costat 527.822 de lei.

Deputaţii şi-au început mandatul în decembrie 2016, lună în care cheltuielile Camerei cu aleşii au fost de 2.403.825 de lei.

În prezentul material însă, nu vom lua în calcul şi aceste cheltuieli efectuate în decembrie 2016, ci ne vom rezuma doar la perioada ianuarie – iunie 2017.

Astfel, per total, cei cinci aleşi bistriţeni ne-au costat în primele şase luni din acest an circa 660.000 de lei, sumă în care sunt incluse îndemnizaţiile, sumele primite pentru întreţinerea cabinetelor parlamentare şi personalul angajat acolo, transportul la lucrările Parlamentului, transportul în teritoriu, diurnele primite pentru zilele în care lucrează la Parlament, dar şi cele primite atunci când se întorc în circumscripţie, plus cheltuielile cu cazarea şi telefonia mobilă.

Cristina Iurişniţi, bate spre 32.000 de euro

În primele şase luni ale acestui an, deputatul USR Cristina Iurişniţi a încasat îndemnizaţii în valoare de 32.153 lei (circa 7.140 euro). Exceptând luna aprilie când a încasat 5.130 lei, în restul lunilor aleasa bistriţeancă a primit lunar câte o îndemnizaţie în valoare de 5.401 lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile pentru desfăşurarea activităţii biroului său parlamentar din Bistriţa, Cristina Iurişniţi a încasat de la Camera Deputaţilor peste 62.000 lei (aproape 13.800 euro). Astfel, cheltuielile pentru personalul angajat se cifrează în primul semestru al acestui an la 21.966 lei (peste 4.880 euro). În luna ianuarie nu a avut cheltuieli de acest fel, în februarie a decontat 2.295 lei, în martie – 3.960 lei, iar în aprilie, mai şi iunie câte 5.237 lei. În ceea ce priveşte cheltuielile pentru bunuri şi servicii, cheltuielile Cristinei Iurişniţi se cifrează la 40.497 lei (aproape 9.000 de euro).

La toate aceste cheltuieli se mai adaugă cheltuielile cu cazarea. Pe acest segment este evident că sumele variază pentru fiecare deputat în parte, însă vom folosi o medie ţinând cont de cheltuielile generale din primele şase luni ale anului. Astfel, pentru cazarea aleşilor, Camera Deputaţilor a cheltuit lunar, în medie, peste 1,2 milioane lei. Per cap de deputat rezultă o medie de aproximativ 3.800 lei (840 euro) lunar, iar în cele şase luni scurse din acest an putem adăuga în dreptul Cristinei Iurişniţi, dar în a celorlalţi deputaţi 21.600 lei (circa 4.800 euro).

În ceea ce priveşte cheltuielile de deplasare în circumscripţiile electorale, acestea se ridică în medie la circa 16.700 lei (circa 3.700 euro) în primele şase luni ale acestui an.

Diurna pentru deplasarea la lucrările Parlamentului dar şi pentru deplasările în circumscripţiile electorale se cifrează în primul semestru la aproape 3,6 milioane lei. În medie per cap de deputat rezultă circa 11.000 lei, adică aproximativ 2.400 euro.

Abonamentele pentru telefonia mobilă sunt suportate tot de la bugetul Camerei Deputaţilor, cheltuielile per cap de ales cifrându-se în primul semestru la 59.444 lei, per cap de ales revenind în medie 182 lei, adică aproximativ 40 de euro.

Dacă tragem linie şi adunăm toate sumele prezentate mai sus aferente primelor şase luni, în dreptul Cristinei Iurişniţi putem înscrie o sumă aproximativă de circa 31.960 de euro.

Activitatea parlamentară a alesei USR de Bistriţa-Năsăud se poate descrie prin cele 16 iniţiative legislative semnate de la începutul acestui an, 13 interpelări, dintre care doar 3 fac referire directă la judeţul Bistriţa-Năsăud, a luat cuvântul de 12 ori în plenul Camerei Deputaţilor şi a semnat o moţiune de cenzură pe tema sistemului de sănătate din România, iniţiată de parlamentarii PMP şi USR, şi 6 declaraţii politice.

Doina Pană: Puţin peste 32.000 de euro

Deputatul PSD Doina Pană a încasat în primele şase luni ale acestui an îndemnizaţii în valoare de 32.694 lei (7.265 euro). Astfel, în luna ianuarie, aleasa PSD a încasat 5.574 lei, în februarie, martie, aprilie şi mai câte 5.535 lei, iar în iunie – 4.980 lei.

Cheltuielile cu cabinetul său parlamentar s-au cifrat în primul semestru la 62.468 lei, adică aproximativ 13.880 euro. Mai precis, pentru personalul angajat, Doina Pană a cheltuit în total 17.262 lei (3.836 euro): ianuarie – 0; februarie – 1.584 lei; martie şi aprilie: câte 3.736 lei, iar în mai şi iunie – câte 4.103 lei. În ceea ce priveşte cheltuielile cu bunurile şi serviciile, aleasa social-democrată a decontat în primul semestru peste 45.200 lei (peste 10.000 euro). Astfel, în luna ianuarie cheltuielile s-au ridicat la 7.038 lei, februarie – 6.822 lei, martie – 8.174 lei, aprilie – 8.272 lei, mai – 7.900 lei şi în iunie – 7.000 lei.

La acestea, adăugăm 4.800 euro – cheltuieli cu cazarea pe primele 6 luni, 3.700 euro – transportul în circumscripţia electorală, 2.400 euro – deplasarea la lucrările Parlamentului dar şi pentru deplasările în circumscripţiile electorale, plus circa 40 de euro pentru abonamentul de telefonie mobilă. Per total, în dreptul Doinei Pană înscriem la cheltuieli suma de 32.087 de euro pentru primul semestru al acestui an.

În ceea ce priveşte activitatea Doinei Pană în Camera Deputaţilor se poate rezuma în 8 iniţiative legislative pe care le-a semnat, dintre care 3 au fost promulgate legi, o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, iar în plen a luat cuvântul în 8 şedinţe ale plenului camerei Deputaţilor.

Sighiartău a cheltuit cei mai puţini bani: 29.460 euro

Deputatul PNL Robert Sighiartău a încasat în primele şase luni ale acestui an îndemnizaţii în valoare totală de 32.406 lei (circa 7.200 euro), lunar el încasând câte 5.401 lei.

Cheltuielile cu cabinetul său parlamentar s-au cifrat în perioada amintită la 50.935 lei (peste 11.300 euro), Robert Sighiartău decontând cei mai puţin bani în acest sens de la camera Deputaţilor în raport cu colegii săi bistriţeni. Astfel, pentru salariile personalului angajat, deputatul Sighiartău a decontat 20.430 lei (4.540 euro): ianuarie -0; februarie – 2.326 lei, iar în martie, aprilie, mai şi iunie câte 4.526 lei. Pentru bunuri şi serviciile de care a avut nevoie la cabinetul său parlamentar, deputatul liberal bistriţean a decontat 30.505 lei (circa 6.780 euro): ianuarie – 5.700 lei, februarie – 6.369 lei, martie – 5.234 lei, aprilie – 6.234 lei, mai şi iunie – câte 6.334 lei.

La acestea, adăugăm 4.800 euro – cheltuieli cu cazarea pe primele 6 luni, 3.700 euro – transportul în circumscripţia electorală, 2.400 euro – deplasarea la lucrările Parlamentului dar şi pentru deplasările în circumscripţiile electorale, plus circa 40 de euro pentru abonamentul de telefonie mobilă. Per total, în dreptul deputatului Robert Sighiartău putem înscrie cheltuieli în primele şase luni în valoare de 29.460 euro.

Deputatul liberal bistriţean este semnatarul a 18 iniţiative legislative, a adresat 9 interpelări, niciuna însă cu referire directă la judeţul Bistriţa-Năsăud, a susţinut o moţiune de cenzură, în luna februarie, împotriva Guvernului Grindeanu, iar în plen a luat cuvântul de 8 ori.

Simionca, peste 31.700

Deputatul PMP Ionuţ Simionca a încasat în primele 6 luni ale acestui an îndemnizaţii în valoare totală de 32.406 lei (circa 7.200 euro), lunar el încasând câte 5.401 lei.

Cheltuielile cu cabinetul său parlamentar se cifrează la 61.326 lei (13.628 euro). Astfel, pentru personalul angajat, deputatul PMP de Bistriţa-Năsăud a decontat 25.447 lei (circa 2.650 euro): 4.379 în luna februarie şi câte 5.267 lei în lunile martie, aprilie, mai şi iunie. În ceea ce priveşte cheltuielile cu bunurile şi serviciile aferente biroului, acestea se cifrează la 35.879 lei (7.973 euro): ianuarie – 5.700 lei, februarie – 6.369 lei, martie – 5.800 lei, aprilie – 6.220 lei, mai – 5.645 lei, iunie – 6.145 lei.

La acestea, adăugăm 4.800 euro – cheltuieli cu cazarea pe primele 6 luni, 3.700 euro – transportul în circumscripţia electorală, 2.400 euro – deplasarea la lucrările Parlamentului dar şi pentru deplasările în circumscripţiile electorale, plus circa 40 de euro pentru abonamentul de telefonie mobilă. Per total, în dreptul deputatului Ionuţ Simionca înscriem suma de 31.769 euro.

Activitatea deputatului Simionca o putem transcrie în cifre astfel: 27 de iniţiative legislative semnate, a iniţiat un proiect de hotărâre, a adresat 9 interpelări, dintre care 5 fac referire directă la starea drumurilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, a semnat o moţiune de cenzură pe tema sistemului de sănătate din România şi a luat cuvântul în 20 de şedinţe ale plenului Camerei Deputaţilor şi a avut 4 declaraţii politice.

Daniel Suciu, peste 30.000 euro

Totalul îndemnizaţiilor încasate în primele şase luni ale acestui an de deputatul social-democrat Daniel Suciu se cifrează la 32.406 lei (circa 7.200 euro), lunar el încasând câte 5.401 lei, ca şi ceilalţi doi colegi ai săi de Cameră mai sus amintiţi.

Cheltuielile cu cabinetul său parlamentar se cifrează pe primele şase luni la 54.386 lei (circa 12.000 euro). Astfel, pentru personalul angajat, deputatul Suciu a decontat 18.527 lei: februarie – 883 lei, şi câte 4.411 lei în martie, aprilie, mai şi iunie. În schimb, pentru bunuri şi servicii Daniel Suciu a decontat 36.859 lei (aproape 8.200 euro): ianuarie – 6.274 lei, februarie – 6.489 lei, martie, mai şi iunie – câte 5.774 lei, iar în luna aprilie – 6.774 lei.

La acestea, adăugăm 4.800 euro – cheltuieli cu cazarea pe primele 6 luni, 3.700 euro – transportul în circumscripţia electorală, 2.400 euro – deplasarea la lucrările Parlamentului dar şi pentru deplasările în circumscripţiile electorale, plus circa 40 de euro pentru abonamentul de telefonie mobilă. Per total, în dreptul deputatului Daniel Suciu înscriem suma de 30.449 euro.

În ceea ce priveşte activitatea sa parlamentară, Daniel Suciu a semnat 12 iniţiative legislative, dintre care două au devenit legi, a susţinut moţiunea iniţiată de parlamentarii PSD împotriva Guvernului Grindeanu, în luna iunie, şi a luat cuvântul în doar trei şedinţe ale Camerei Deputaţilor. Deputatul Suciu nu a adresat nici interpelare în primele şase luni ale acestui an.