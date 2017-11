Pentru problemele de la pârtia de schi, Creţu dă vina pe proiectant! Fostul consilier local Adrian Chereji îi dă peste nas primarului

Primarul Ovidiu Creţu vrea extinderea pârtiei de schi de pe Dealul Cocoşului din Wonderland, motiv pentru care va trebui să defrişeze peste 5.200 m.p. de pădure, conform calculelor fiind vorba despre circa 670 m.c. de lemn. Practic este vorba despre realizarea unei noi pârtii de schi, cu un grad de dificultate însă mult mai scăzut faşă de cea existentă. De ce? Aşa cum arătam în ediţia de săptămâna trecută, este vorba despre o greşeală de proiectare. Sau cel puţin aşa susţine primarul Ovidiu Creţu.

Firma care a întocmit proiectul este nimeni alta decât Centrul Profesional de Proiectare şi Cadastru (CPPC) Petroşani, una dintre firmele controlate de Adrian Gărdean, un om de afaceri extrem de controversat, implicat, alături de Elena Udrea, în dosarul Gala Bute.

Fostul consilier municipal Adrian Chereji a atras atenţia, încă din 2015, asupra firmei care a întocmit studiul de fezabilitate a investiţiei pe care Creţu o visează şi cu ochii deschişi. Este vorba de SC Centru Profesional Proiectări Cadastru SA, firmă ce are ca acţionar majoritar pe Daniela Gărdean, cu aproape 94% din acţiuni. Daniela Gărdean este soţia lui Adrian Gărdean, deţinătorul SC Temogaz Company SA, care, conform procurorilor DNA, a sponsorizat Gala Bute cu nu mai puţin de trei milioane de lei. Sponsorizarea, pentru care acum este cercetat de DNA sub control judiciar, a fost asigurată de Gărdean, la cererea fostului secretar general în ministerul condus de Elena Udrea, Gheorghe Nastasia, care i-a promis că va facilita aprobarea finanţărilor pentru lucrările executate de Termogaz Company în cadrul programului „Schi pentru România”.

Multe dintre contractele de lucrări din cadrul acestui program au fost câştigate de Termogaz Company SA, dar trebui reţinut un aspect foarte important, şi anume că proiectarea ori studiile de fezabilitate, documentaţii „cu cântec”, au fost întocmite de aceeaşi firmă care i-a asigurat şi lui Ovidiu Creţu documentaţia pentru pârtia de schi din Wonderland – SC Centru Profesional Proiectări Cadastru SA.

Potrivit unor anchete publicate încă din 2010 de Jurnalul Naţional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului condus de Elena Udrea a irosit peste 250 de milioane de euro pentru realizarea unor pârtii de schi în diverse judeţe din România. Proiectele au fost multe din ele întocmite aiurea, fără clarificarea situaţiei juridice a terenurilor, au fost defrişate păduri fără ca acestea să fie scoase din fondul forestier, multe din contractele pentru execuţia de lucrări au fost atribuite ilegal de autorităţile locale, sau instalaţiile necesare respectivelor pârtii de schi nu au mai fost vreodată montate. În schimb banii au fost înghiţiţi de un circuit mai multe decât ciudat format între autorităţile locale, firme care au întocmit documentaţiile necesare, cele care au executat aşa zisele lucrări şi MDRT. În acest circuit se regăsesc şi firmele controlate de familia Gărdean – Termogaz Company SA şi Centru Profesional Proiectări Cadastru SA.

Chereji a pus pe tapet problemele însă din 2015

Adrian Chereji era convins încă de acum doi ani că ceea ce se întâmplă cu privire la pârtia de schi de la Bistriţa seamănă cu o sifonare a banilor publici.

„Nici unul dintre domeniile schiabile „proiectate” de Centru Profesional Proiectări Cadastru SA nu funcţionează, au fost numai bani sifonaţi, ceea ce se va întâmpla şi la Bistriţa”, preciza Chereji, în 2015.

Chereji a mai depistat şi alte probleme

Şi anul trecut, Adrian Chereji a revenit asupra subiectului, însă cu ţintă precisă pentru omologarea pârtiei. Recent într-o postare pe contul său de Facebook, fostul ales local a revenit asupra subiectului.

„Anul trecut, la şedinţa Consiliului local din 29 septembrie am atras atenţia asupra problemelor privind omologarea pârtiei. S-a trezit acuma şi primarul, când i-a ajuns focul la degete, că pârtia trebuie omologată, că trebuie făcută o variantă ocolitoare a porţiunii din vârful pârtiei unde este o pantă mai mare.

Nu puteau fi făcute toate aceste lucrări în vara care a trecut?

Şi e minciună gogonată că e greşeală de proiectare: în studiul de fezabilitate, hulitul proiectant recomanda o variantă pentru începători. Vina mare a proiectantului este că nu au atras atenţia că pârtia nu poate funcţiona la această altitudine.

Mai semnalez o viitoare problemă: varianta ocolitoare nu va putea fi folosită decât ziua, nu are prevăzută instalaţie de nocturnă; începătorii nu au ce căuta la pârtie în timpul săptămânii.

Iată mai jos interpelarea de care am pomenit la începutul postării consemnată în procesul-verbal al şedinţei:

«Domnul consilier Chereji Adrian Florin – vreau să fac câteva referiri la pârtia de schi. Am fost pe pârtie, din punctul meu de vedere este o pârtie bună, partea de jos e un pic mai moale, dar e foarte bună pentru începători. Dar pentru începători văd o mare problemă pornirea, având în vedere că nu există prevăzută staţie intermediară la telescaun unde să coboare schiorii începători, va fi o mare problemă pentru mulţi dacă îi ducem cu telescaunul sus, cum o să ajungă până în zona în care pot schia, să nu-şi rupă gâtul până acolo? Era vorba în studiul de fezabilitate iniţial că se mai face o variantă mai lungă cu o pantă înclinată, şi nu este făcută. După aceea, am văzut că este anunţată intenţia de colaborare cu un operator autorizat, să dea Dumnezeu să vină şi să-şi asume prestarea acestui serviciu, preluarea acestui serviciu, dar în acelaşi timp trebuie să aveţi grijă că pârtia trebuie omologată. Există norme privind omologarea, este o comisie la Ministerul Tineretului şi Sportului şi din punctul de vedere al omologării şi a asigurării siguranţei cetăţenilor, a schiorilor pe pârtia de schi, văd o problemă: penultimul sau antepenultimul stâlp este pus exact în mijlocul pârtiei, ceea ce creează un pericol pentru schiori, chiar dacă se va înveli cu burete sau cu altceva, care să atenueze şocul, la o viteză mare dacă se scapă unul de sus într-un stâlp, s-ar putea să aibă probleme, şi atunci, ori se deviază pârtia cu garduri sau cu altceva, dar trebuie luate măsuri în acest sens. Eu vă spun sincer, de abia aştept să schiez, cât va fi, 2 săptămâni, atâta să fie. Dar gândiţi-vă şi la cele v-am spus, că am văzut multe pârtii»”, a scris în urmă cu câteva zile Adrian Chereji pe Facebook.

Vinovatul din ochii lui Creţu

Acum, tot ceea ce spunea Chereji este aproape confirmat, în sensul în care pârtia din Wonderland nu poate fi omologată tocmai din cauză că nu are şi o variantă pentru începători, în condiţiile în care pârtia existentă este în partea superioară mult prea abruptă.

„Pentru omologare se cere ca panta să fie, cu aproximaţie, continuă. Ori la noi prima pantă e de 40 la sută iar apoi de 20 la sută. De aceea vom realiza un traseu de ocolire, care lungeşte cu 50 de metri pârtia. Am scos din fondul forestier un teren de 200 de metri lungime, cu 20 de m lăţime. Astfel, toată pârtia va fi de dificultate medie”, a declarat, săptămâna trecută, primarul Ovidiu Creţu într-o emisiune televizată.

Edilul susţine că lucrările la această a doua pârtie vor fi luna aceasta, urmând ca la finalul lui noiembrie să ceară omologarea la minister.

Greşeala este pusă de primarul Ovidiu Creţu pe seama firmei care a realizat proiectarea – Centrul Profesional de Proiectare şi Cadastru (CPPC) Petroşani.

Noi am scos la licitaţie, o firmă din Petroşani a câştigat proiectarea. Experienţă în realizarea de pârtii de schi nu a existat aici la noi. Am făcut verificările aşa cum ne-am priceput noi. Ne-am dat seama după ce pârtia a fost terminată că panta din vârful pârtiei este prea mare”, a spus Ovidiu Creţu.

Din păcate, firma lui Adrian Gărdean falimentat între timp şi nu mai poate fi trasă la răspundere. În condiţiile date primarul Creţu toacă alţi bani de la bugetul local pentru acest proiect.

(Va urma)